Diagnozują nowocześniej niż w Anglii

PET/MR jest połączeniem pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) z rezonansem magnetyczny (MR) i w przeciwieństwie do stosowanego powszechnie PET/CT (połączenia PET z tomografią komputerową) wiąże się z mniejszą dawką promieniowania. Ma jeszcze jedną zaletę – pozwala zdiagnozować najmniejsze nawet ogniska nowotworu, które urządzenie PET/CT mogłoby pominąć. Aparat PET/MR działa w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. To jedyny ośrodek w Polsce i jeden z niewielu w Europie, w których nowoczesne badanie można wykonać od ręki.

Postęp na kredyt

Choć podobnym urządzeniem dysponuje Laboratorium Obrazowania Molekularnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, korzystają z niego głównie pacjenci w ramach programów badawczych. Bydgoskie CO swój kupiło już w 2013 r., dwa lata po tym, jak technologia zaczęła być dostępna na świecie. Ma nr 49 i jest jednym z pierwszych w Europie. Do dziś zresztą dostępny jest tylko w wybranych ośrodkach. W Anglii na przykład nie ma ani jednego.

Ówczesny dyrektor ośrodka dr Zbigniew Pawłowicz, w poprzedniej kadencji senator, a dziś poseł Platformy Obywatelskiej, po raz kolejny zainwestował w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, biorąc na wart ok. 20 mln zł aparat kredyt komercyjny. Na środki z budżetu państwa nie było bowiem szans. Wcześniej, w 2002 r., jako pierwszy w Polsce zakupił PET/CT, o którym wówczas niektórzy urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia mówili, że to niepotrzebny gadżet. Dziś badanie PET/CT to standard w diagnostyce nowotworów i dr Pawłowicz wierzy, że w przyszłości podobnym standardem stanie się PET/MR. Na razie, mimo czteroletnich już starań Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, diagnostyka PET/MR nie została wpisana do koszyka świadczeń gwarantowanych i nie należy się pacjentom ubezpieczonym w NFZ. Za badanie trzeba zapłacić 6 tys. zł w przypadku głowy i 6 tys. zł przy badaniu pozostałych części ciała. To i tak taniej niż na Zachodzie. W Heidelbergu za takie badanie trzeba zapłacić 2,5 tys. euro, jednak w Niemczech, Francji czy Włoszech badanie jest refundowane przez tamtejsze systemy.

Dr Bogdan Małkowski, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i kierownik Zakładu Pozytonowej Tomografii Emisyjnej i Diagnostyki Molekularnej CO, podkreśla, że PET/MR pozwala wykryć zmiany patologiczne z dużo większą czułością i swoistością niż PET/CT. – Pozwala dużo wcześniej wykryć nawet bardzo małe zmiany na poziomie komórkowym, nawet kilkumilimetrowe, i z jednej strony udowodnić istnienie ogniska nowotworowego, a z drugiej wykryć rozsiew i pokazać stopień jego zaawansowania. To umożliwia także wcześniejszą zmianę nieefektywnej terapii – tłumaczy dr Małkowski.

Bezpieczniejszy dla najmłodszych

PET/MR jest też dużo mniej szkodliwy dla chorych, bo pacjent przyjmuje mniejszą dawkę promieniowania. W badaniu PET/CT dwie trzecie dawki pochodzi bowiem z tomografu, a tylko jedna trzecia z izotopu. W przypadku PET/MR dawka pochodzi tylko z izotopu, bo rezonans nie wytwarza promieniowania. – To ważne, szczególnie w przypadku dzieci – mówi dr Małkowski.

Dlatego pacjenci przyjeżdżają tu z całej Polski, a urządzenie w Bydgoszczy nie stoi bezczynnie. Inwestycja jeszcze się wprawdzie nie zwróciła, ale powinno to nastąpić niebawem. To kolejny argument za tym, by badanie wpisać do koszyka świadczeń gwarantowanych NFZ. Dlatego Centrum Onkologii regularnie pisze w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia.

PET/MR jest skuteczny nie tylko w przypadku większości chorób nowotworowych, ale także chorób kardiologicznych i neurologicznych. Na świecie przy jego pomocy diagnozuje się m.in. zmiany w mózgu związane z demencją czy chorobami psychicznymi. Ośrodek w Białymstoku za pomocą swojego urządzenia ma zamiar prowadzić zaawansowane badania z dziedziny neurologii, psychiatrii, kardiologii oraz onkologii, m.in. poszukiwania wczesnych markerów w chorobie Alzheimera, rozpoznania i monitorowania guzów głowy i szyi, we wczesnej diagnostyce i ocenie terapii w zaburzeniach poznawczych i przy objawach wytwórczych w psychiatrii oraz w tworzeniu dynamicznych modeli 3D organów.

Województwo zaprasza na szczepienia i badania

Szczepienia przeciwko pneumokokom, badania na WZW i obecność tętniaka za darmo dla mieszkańców.

3,3 tys. maluchów w trzecim roku życia oraz 700 osób w wieku 65 plus skorzysta z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom, groźnym bakteriom, które są najbardziej niebezpieczne dla osób ze skrajnych grup wiekowych – u dzieci do piątego roku życia i dorosłych do 65. roku życia. Pneumokoki są przyczyną wielu poważnych chorób u dzieci, m.in. zapalenia płuc, ucha środkowego, opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz sepsy. Niestety, refundacja drogich szczepień obejmuje wyłącznie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r. Samorząd województwa szczepi dzieci przeciw pneumokokom już po raz trzeci. Dotychczas zaszczepiono 3 tys. maluchów. Z kolei w ramach tegorocznej edycji przygotowanego przez Urząd Marszałkowski programu wykrywania zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B i C w tym roku przebadanych zostanie ponad 2,9 tys. osób. W bezpłatnych badaniach w ramach programu wykrywania zakażeń WZW B i C mogą wziąć udział mieszkańcy gmin i powiatów uczestniczących w programie, u których wcześniej nie stwierdzono WZW.

Z kolei do osób po 60. roku życia adresowany jest programu wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej. W tym roku akcję prowadzi pięć placówek medycznych w regionie. Pacjenci, u których badanie wykryje odcinek poszerzonej aorty, będą kierowani na kolejne badania kontrolne lub do specjalisty chirurgii naczyniowej.