Bydgoszcz przyciąga gwiazdy

Bydgoszcz jest jednym z sześciu – obok Gdyni, Kielc, Krakowa, Lublina i Tychów – gospodarzy prestiżowego wydarzenia.

Poprzedni turniej rozegrany przed dwoma laty w Czechach relacjonowały 32 stacje telewizyjne do 129 krajów. Europejska Federacja Piłkarska (UEFA) podała, że transmisje obejrzało 85,3 miliona widzów. Prognozy na ten rok są lepsze. Euro U-21 odbywa się w nowej formule. Uczestniczy w nich nie 8, ale 12 zespołów.

W Bydgoszczy odbędą się trzy mecze grupy B: 17 czerwca Portugalia – Serbia, 20 czerwca Serbia – Macedonia i 23 czerwca Serbia – Hiszpania. Pod względem prestiżu i sportowej wartości to być może najciekawszy zestaw spotkań grupowych.

Na Stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka wystąpią piłkarze najlepszych europejskich klubów: Realu Madryt, Atletico Madryt, Barcelony, Liverpoolu, Milanu, Monaco czy FC Porto.

Przyjadą kibice, miasto skorzysta

Portugalczycy to finaliści poprzedniego Euro U-21, faworyt obecnego turnieju. Trener Rui Jorge nie podał jeszcze składu, ale młodzieżowcami, występującymi do tej pory w kadrze U-21 są m.in.: Bernardo Silva z AS Monaco, Andre Silva z Porto, Goncalo Guedes, który zimą za 25 milionów euro kupiony został przez Paris Saint-Germain. Może do Bydgoszczy przyjedzie Renato Sanchez z Bayernu Monachium, choć on częściej występuje już w pierwszej reprezentacji.

Selekcjoner Hiszpanii Alberto Celades jako jeden z pierwszych podał już skład na polski turniej. Znaleźli się w nim Marco Asensio z Real Madryt, Hector Bellerin z Arsenalu Londyn, Gerard Deulofeu z AC Milan, który latem pewnie wróci do Barcelony, Saul z Atletico Madryt.

Macedonia to turniejowy kopciuszek, po raz pierwszy zagra na mistrzowskiej imprezie. Serbia ma drużynę z takimi piłkarzami jak Marko Grujić z Liverpoolu czy Siergiej Milinković-Savić z Lazio Rzym.

Można się spodziewać, że gwiazdy pojawią się też na trybunach. Na mecze takich reprezentacji przyjeżdżają znani trenerzy, menedżerowie, dyrektorzy sportowi, skauci. Nie wszystko da się zobaczyć w telewizji.

Przyjadą też zagraniczni kibice. Miasto skorzysta na tym jak podczas każdej wielkiej imprezy piłkarskiej – zarobią restauratorzy, właściciele sklepów, hotelarze.

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski postawił sobie za cel, by kibiców i działaczy zatrzymać w mieście jak najdłużej. Przygotowano specjalną aplikację z informacjami na temat turnieju.

Mogący pomieścić 20 559 widzów bydgoski stadion jest największym obiektem Euro U-21 i jako jedyny z nich został już wielokrotnie poddany testom podczas międzynarodowych imprez.

Odbywały się na nim mecze reprezentacji Polski oraz mistrzostwa świata juniorów w lekkiej atletyce. Przed piłkarskim Euro stadion przeszedł tylko drobną kosmetykę. Jest gotowy na przyjęcie najlepszych juniorów na kontynencie.

Lekkoatletyka i zapasy

Latem do Bydgoszczy zawitają nie tylko czołowi młodzi piłkarze. Lekkoatletyczne tradycje i nazwa stadionu zobowiązują.

13–16 lipca rozegrane zostaną młodzieżowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Wystąpią nadzieje polskiej reprezentacji: oszczepniczka Maria Andrejczyk, biegaczka Sofia Ennaoui, kulomiot Konrad Bukowiecki.

Natomiast w listopadzie w Artego Arenie walczyć będą najlepsi na kontynencie zapaśnicy do lat 23. Będzie to pierwsza impreza w tej kategorii wiekowej.

Wymyślili ją działacze Polskiego Związku Zapaśniczego po to, żeby pomóc zawodnikom kończącym wiek juniora, którzy są jeszcze za słabi, aby mierzyć się jak równy z równym z seniorami, łagodnie przejść do wyższej kategorii.

Miasto nad Brdą ujęło zapaśników, podobnie jak wcześniej lekkoatletów i piłkarzy doskonałą infrastrukturą i zapleczem hotelowym, dobrym połączeniem lotniczym oraz życzliwym nastawieniem do wielkich sportowych imprez miejscowych władz i kibiców.