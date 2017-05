9. Edycja Festiwalu "Serca Bicie": Zaucha zaśpiewa z Mercurym

Największe przeboje Andrzeja Zauchy oraz spektakl ”Zaucha. Welcome to the PRL”- złożą się 16 maja na 9. Edycję Festiwalu "Serca Bicie" w Opera Nova w Bydgoszczy.

Foto: materiały prasowe

