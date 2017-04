Ich praca cieszy wzrok

To kolejny dowód na to, że mają sens takie gremia, jak powołana przez prezydenta miasta w 2013 r. Społeczna Rada ds. Estetyki Miasta. Jest ciałem doradczym i opiniującym wszystkie inwestycje, które stanowią o wizerunku miasta. Jak podkreśla profesor Dariusz Markowski, szef rady, jej członkowie zdają sobie sprawę ze swojego statusu oraz braku obligatoryjności ich opinii. A jednak ciało formułuje krytyczne poglądy, idące na przekór decyzjom urzędników – nie jest wyłącznie ornamentem w miejskiej panoramie. Ratusz liczy się ze zdaniem fachowców, reprezentujących takie dziedziny, jak architektura, urbanistyka, zieleń i drogownictwo.

Jak wiadomo, trudno dojść do porozumienia w takich kwestiach jak piękno i estetyka, ponieważ gusty są różne. Ale można próbować. Platformą takiego porozumienia jest m.in. kodeks reklamowy, który pozwala uniknąć wizualnego galimatiasu, a problem z tym ma niejedno polskie miasto. W Bydgoszczy estetyka ma łatwiej. Dzięki fachowcom udało się bez zgrzytów i zawodu wkomponować w przestrzeń miejską kompleks sportowy Astoria. Kiedy spaceruje się po mieście, zwracają uwagę inne nowe elementy – na przykład stylizowane balustrady na moście Sulimy Kamińskiego. Warunki przetargu na inwestycję nie wskazywały, by miał nawiązywać do przedwojennego wyglądu. Wszystko miało być tak jak po wojnie – bez wyrazu. Dzięki radzie zrekonstruowano wspaniałe balustrady i latarnie.

Przykłady cichej, choć znaczącej pracy rady można mnożyć. Czasami można pomyśleć, że o detale kruszy się kopie. Ale właśnie z nich składa się ład wizualny miasta. Jeśli ramy rowerów miejskich są granatowe – to dlatego, że społeczna rady nie zgodziła się na jaskrawozielony kolor, jaki proponował operator systemu. Kolorystyka musiała być subtelniejsza, bardziej elegancka.

Rada zajęła też zdecydowane stanowisko w sprawie krytego lodowiska przy Łuczniczce. Padł argument, że projekt tworzy wrażenie typowe dla hipermarketu, nie zaś dla obiektu sportowego użyteczności publicznej. Jaki jest finał sprawy? Bryła otrzymała kształt lodowego kryształu.

Także stylizowany na lata powojenne neon stacji Bydgoszcz Leśna zmienił się na wniosek specjalistów od piękna. Teraz reformowana jest kolorystyka Teatru Kameralnego, zaś inny cel stanowi usytuowanie na Rybim Rynku historycznego żurawia.

Znając skuteczność członków rady – bydgoszczanie już mogą się cieszyć na kolejną wizualną innowację w swoim mieście.