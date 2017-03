Nowa scena teatralna powstanie w Bydgoszczy

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Projekt plastyczny będący podstawą modernizacji zabytkowego budynku przy ulicy Grodzkiej przedstawił Marek Iwiński, plastyk miejski, a jednocześnie sekretarz Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy.

– Fronton budynku zaprojektowano w stonowanej, gustownej kolorystyce, nawiązującej do budynku szachulcowego – powiedział. – Zdecydowaliśmy się na okładziny wokół okien i drzwi z matowego, czarnego granitu, co również podkreśla stonowany charakter elewacji. Okolica teatru nabiera nowego wymiaru; dzięki działaniom prywatnego inwestora powróciła ulica Jatki, obok której powstaje obiekt o charakterze hotelowo-biurowo-usługowym. Od teatru będzie go dzieliła tylko dość wąska ul. Podwale.

Najpóźniej w maju planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, następnie ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane, a po podpisaniu umowy z wykonawcą ruszy cała inwestycja. Nad projektem pracowała Rada ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy.

– Ten fragment Starego Miasta zmienia się i otwiera na mieszkańców – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Czeka nas rewitalizacja całego Rybiego Rynku, gdzie chcemy uruchomić całoroczny jarmark.

Jednocześnie władze miasta ogłosiły konkurs na emblemat Teatru Kameralnego. Zwycięska praca stanie się symbolem zrewitalizowanego obiektu.

– Technika plastyczna jest dowolna. Może to być płaskorzeźba, malarstwo ścienne czy grafika – poinformowało Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej UMB. – Zwycięski projekt zostanie umieszczony na elewacji frontowej teatru.

Dla laureatów przewidziano trzy nagrody: 5 tys. zł (I nagroda), 3 tys. zł (II nagroda) i 1 tys. zł (III nagroda). Projekty należy dostarczyć do 30 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 maja.

W przyszłości zostanie rozstrzygnięta formuła organizacyjna nowej sceny miejskiej. – Na pewno powołamy nową instytucję kultury, która będzie zarządzać obiektem – zapowiada prezydent Bruski. – Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, wyrażonymi podczas konsultacji, będzie to druga scena teatralna, z uwzględnieniem repertuaru dla dzieci i młodzieży. Otwartą kwestią pozostaje, czy będzie to teatr impresaryjny czy ze stałym zespołem. Dobrze byłoby, gdyby już pod koniec prac budowlanych powołany został dyrektor placówki, aby mógł uczestniczyć w wyposażaniu obiektu.

Wielofunkcyjna scena z salą widowiskową będzie miała blisko 200 miejsc w układzie amfiteatralnym oraz pomieszczenia służące do prowadzenia warsztatów, dyskusji i spotkań. Projekt przewiduje też hol wejściowy z kasami i pomieszczeniami obsługi widzów, foyer, szatnie oraz ogólnodostępną kawiarenkę.

Budynek przy ul. Grodzkiej 14–16 powstał w połowie XIX wieku. Była tam restauracja z kręgielnią i ogrodem. W 1897 r. zaprojektowano salę bankietowo-teatralną na 600 osób o neobarokowym wystroju. W latach 1947–1949 miejsce zaadaptowano na zastępczą scenę dużych spektakli teatralnych, ponieważ od dwóch lat nie istniał już zburzony gmach Teatru Miejskiego, a budowa nowej siedziby dla bydgoskiego Teatru Polskiego dopiero się rozpoczęła.

Na Grodzkiej grano lekki repertuar – farsy i komedie. Pod koniec lat 80. zaczęły się kłopoty techniczne. To był początek końca. Teraz jest już bliżej niż dalej do nowego otwarcia.