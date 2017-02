Stolica Kujaw otwiera się na NATO

Żagań to nie tylko US Army

Wojsko od wielu lat jest obecne w Bydgoszczy. Teraz mieście się w nim kilkadziesiąt komórek związanych z armią, m.in. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania czy Wojskowy Szpital Kliniczny. Fakt, że w mieście nad Brdą znajduje się odpowiednia infrastruktura, spowodował, że od kilku lat lokowane są tam też jednostki tworzone przez sojusz północnoatlantycki. Te zaś rozbudowują się dzięki środkom z budżetu NATO oraz państwa. Bydgoski garnizon przypomina teraz wielki plac budowy. Inwestycje realizowane są przez 3. Batalion Łączności NATO oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC).

Z informacji, które otrzymaliśmy od Radosławy Kubiczek z Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, wynika, że prace, których celem jest rozbudowa potencjału tej komórki, rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. – Trwa budowa magazynu, tymczasowej przestrzeni biurowej dla dodatkowego personelu JFTC oraz przygotowanie terenu na potrzeby stanowiska dowodzenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami i systemami bezpieczeństwa. Dzięki temu JFTC stanie się wyjątkowym centrum w skali NATO, gdzie ćwiczące jednostki i sztaby będą mogły rozwinąć własne stanowiska dowodzenia, a tym samym szkolić się przy użyciu systemów i sprzętu, których będą używać podczas potencjalnych operacji. Nowo przygotowany teren umożliwi JFTC szkolenie do tysiąca osób jednocześnie – opisuje Radosława Kubiczek. Prace te mają zostać zakończone w kwietniu 2017 r.

Centrum Szkolenia Sił Połączonych utworzone zostało w 2004 r. W jednostce tej pracuje ok. 160 żołnierzy i pracowników cywilnych z 16 krajów. Zajmuje się ono przygotowywaniem żołnierzy przed wyjazdem na misję do Afganistanu. Ale w poprzednim roku zostało tam też zorganizowane pierwsze szkolenie dla Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości (VJTF – Very High Readiness Joint Task Force), czyli tzw. szpicy NATO.

Pod koniec ubiegłego roku ruszyła także budowa nowego obiektu warsztatowo-magazynowego oraz remont dwóch starych budynków na potrzeby stacjonującego w Bydgoszczy natowskiego 3. Batalionu Łączności. To jednostka wielonarodowa, służy w niej ok. 200 oficerów państw członkowskich sojuszu. Na jej czele od początku tego roku stoi czeski oficer ppłk Michal Klement. Jednostka ta istnieje od 2010 r., a jej głównym zadaniem jest zabezpieczenie łączności dla wspólnych działań NATO. W Bydgoszczy znajduje się dowództwo batalionu, kompania zabezpieczenia i wsparcia oraz mobilny moduł łączności. Na obie inwestycje Polska oraz NATO przeznaczą wspólnie około 50 mln zł.

To jednak nie koniec unowocześniania wojskowych obiektów w Bydgoszczy. Wiosną ruszy rozbudowa Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych (szacowana wartość inwestycji to 50 mln zł). Centrum, które powstało w 2010 r., podlega szefowi Sztabu Generalnego WP. Do 2021 r. na terenie koszar przy ulicy Szubińskiej ma powstać centrum konferencyjne, trzypoziomowy parking, hala sportowa z basenem. Unowocześniona zostanie także infrastruktura techniczna, np. energetyczna. Jako pierwszy ma zostać zmodernizowany obiekt biurowy, z którego obecnie korzysta Centrum. Z obiektów tych będą korzystać także inne komórki sojuszu ulokowane w Bydgoszczy, takie jak Centrum Eksperckie Policji Wojskowej NATO oraz istniejąca zaledwie od kilku miesięcy Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO Force Integration Unit – NFIU).

Zadaniem tej ostatniej (o jej powołaniu zdecydowali uczestnicy szczytu NATO w Walii w 2014 r.) jest zapewnienie i umożliwienie szybkiego przerzutu szpicy NATO do Polski w przypadku zagrożenia agresją. W tej chwili personel tej jednostki liczy 42 żołnierzy z 13 krajów. Połowa to Polacy.