Toruń lekkoatletyczną stolicą Polski

Już tylko dni pozostały do trzeciej edycji Halowego Mityng Copernicus Cup. Warto tutaj zauważyć, że tegoroczna edycja przybierze znacznie bardziej prestiżową formę. Wszystko to ze względu na to, że impreza odbędzie się w ramach IAAF World Indoor Tour, będący zimowym odpowiedniku Diamentowej Ligi IAAF. Cały cykl liczy jedynie pięć imprez z całego świata, gdzie oprócz toruńskiej mamy jeszcze zawody w Bostonie, Düsseldorfie, Karlsruhe i Birmingham.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że Copernicus Cup należy do imprez z cyklu zawodów w serii Orlen Mityng Tour. Oprócz wymienionej imprezy w tym zestawie mamy także Orlen Cup w Łodzi oraz 61. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski, które także odbywają się w Toruniu.

Większy prestiż przyciągnął toruńskiej imprezy najlepszych. Jak zapewniają organizatorzy na listach startowych będzie rekordowa w historii imprezy liczba medalistów igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata oraz Europy. Oczy wszystkich zwrócone będą przede wszystkim w stronę Genzebe Dibaby, zdobywczyni tytułów mistrzyni świata w hali i na stadionie oraz wicemistrzyni olimpijskiej, której start w biegu na 1500 m jest szansą dla niej samej na pobicie... własnego rekordu świata.

Z innych startów warto wymienić bieg na 800 m mężczyzn, gdzie staną naprzeciw siebie 800 m Adam Kszczot oraz Marcin Lewandowski. Faworytem tego zmagania pozostaje Kszczot, który wygrywał tę rywalizację podczas dwóch poprzednich imprez.

Kolejny start, na który z pewnością czekają polscy kibicie, to bieg na 800 m kobiet, w którym startuje Joanna Jóźwik, będąca faworytką imprezy. Obok niej na starcie stanie także Maryna Arzamasova, której obecność sprawia, że możemy spodziewać się emocji. Białorusinka w 2014 r. wywalczała tytuł mistrzyni Europy, a a rok później świata. Wprawdzie w tym sezonie, jak dotąd, notuje słabsze od Jóźwik wyniki, to jednak nie ma pewności, że nie sprawi niespodzianki.

Ciekawie zapowiadają się także biegi na 60 m przez płotki. Start kobiet, najprawdopodobniej, rozegra się wśród faworytek do których zaliczamy: Ewę Swobodę oraz Barbarę Pierre z USA i Gayon Evans z Jamajki. Z grona mężczyzn faworytami są Orlando Ortego z Hiszpani oraz Pascal Martinott-Lagarde.