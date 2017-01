Certyfikowane atrakcje

Z Cöslina do Koszalina

Inscenizacje historyczne: „Szturm Zamku w Tykocinie” to powrót do czasów szwedzkiego potopu

Produkowano tu materiały wybuchowe na potrzeby Trzeciej Rzeszy, stąd obecna nazwa placówki oraz charakter ekspozycji. Dziś pofabrycznych budynków jest siedem, ale szacuje się, że pod koniec 1944 roku stało ich ponad tysiąc, a każdy był pilnie strzeżoną tajemnicą – elewacje pomalowano na zielono, dachy obsadzono roślinnością. Do tego 400 km dróg, 40 km torów kolejowych, wreszcie rzecz bez precedensu: pozorowana fabryka wybudowana w odległości kilku kilometrów od prawdziwych zakładów, składająca się z około setki drewnianych makiet, imitujących budynki produkcyjne.

O ogromie przedsięwzięcia niech świadczy to, że obecne Exploseum – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg, zajmuje zaledwie jeden procent dawnej powierzchni DAG. W latach 40. przymusowi robotnicy (być może nawet 40 tysięcy) produkowali tu nitroglicerynę, trotyl i wykorzystywany m.in. w pociskach V1 nitrobenzen – właśnie w tajniki ich wytwarzania wprowadzani są goście muzeum. Ale nie tylko – ekspozycja przybliża także biografię Alfreda Nobla, a organizowane tu wystawy czasowe nie zawsze są związane z techniką wojenną. Aktualna jest zatytułowana „Oldtimery – motocykle XX wieku".

W 2015 roku placówkę włączono w skład Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), jako szósty w Polsce punkt kotwiczny (obok łódzkiej Manufaktury, Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Tyskiego Browarium, Kopalni Guido w Zabrzu oraz Muzeum Browaru w Żywcu).

Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz" to rzecz o nieco krótszej historii – w tym roku wodniacy z bliska i daleka przybędą nad Brdę po raz dziesiąty. Impreza jest pomysłem na podkreślenie związku z rzeką i okazją do popularyzacji wodniackich tradycji miasta. W końcu Spichrze nad Brdą, Kanał Bydgoski czy Wyspa Młyńska do dziś zaświadczają, że rozwój Bydgoszczy był ściśle związany z położeniem na szlaku wodnym. Stąd tak wiele pomysłów na wykorzystanie tych miejsc w celach rekreacyjno-turystycznych.

W programie czerwcowego festiwalu obok atrakcji na wodzie (jak parada łodzi i jachtów na Brdzie) oraz warsztatów związanych z żeglugą śródlądową, jak zwykle znajdą się liczne wydarzenia kulturalne: Bydgoska Noc Muzealna, koncerty szantowe, happeningi teatralne, wystawy. Do tego dużo ruchu na świeżym powietrzu i moc radości dla dzieci. A zatem, w dniach 23–25 czerwca, ster na Bydgoszcz: 53?N, 18?E.

O tym, kto otrzyma certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej, dowiemy się pomiędzy 17 a 19 lutego, podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu. Wcześniej podobne wyróżnienia zdobyły już Wyspa Młyńska oraz Festiwal Filmowy Camerimage.