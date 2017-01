Strażacy poćwiczą w nowych salach

– Wcześniej inwestowaliśmy głównie w specjalistyczny sprzęt czy modernizacje remiz. Teraz czas na nowe samochody – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Podkreśla, że samorząd województwa angażuje się we wspieranie nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale również strażaków ochotników.

Na początku stycznia uroczyście otwarto Ośrodek Szkolenia w Łubiance. Jego budowa ruszyła 1 lipca 2015 roku, a zakończyła się w grudniu ubiegłego roku. Powstał budynek o powierzchni 2,9 tys. mkw., w którym znajdują się garaże na samochody ratowniczo-gaśnicze, sale szkoleniowe oraz część socjalna z odnową biologiczną i siłownią. Jest także wieża szkoleniowa, ściana wspinaczkowa, bieżnia, boisko i plac do ćwiczeń musztry. Wartość inwestycji to niemal 11 mln zł. Była ona finansowana z budżetu państwa (54 proc.) oraz środków europejskich (EFRR – RPO). – Budynek jest użytkowany przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu oraz w ramach porozumienia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łubiance – mówi st. kpt. Arkadiusz Piętak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Toruniu.

To niejedyna inwestycja ze środków unijnych w sprzęt miejscowych strażaków. Dzięki wsparciu w ramach nowego RPO w 2017 roku na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej znajdą się nowoczesne wozy typu GCBA (ciężki samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym i autopompą). Całkowity koszt projektu to 6,5 mln zł, a wartość dofinansowania w ramach RPO wynosi 4,2 mln zł. Trafią one do OSP Papowo Toruńskie, OSP Lniano, OSP Śmiłowice, OSP Tłuchowo, OSP Straszewo oraz do OSP Jabłonowo Pomorskie. Obecnie trwa przetarg na zakup tych samochodów. W maju powinny trafić do jednostek. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ciągu ostatnich lat województwo kupiło dla jednostek OSP 15 wozów bojowych.

W ramach czterech edycji projektu „Ludziom na ratunek" do jednostek OSP trafiły też narzędzia hydrauliczne, motopompy pożarnicze i zestawy ratownictwa medycznego oraz inny sprzęt służący do ratowania życia, zdrowia i mienia. Wartość przedsięwzięcia to ponad 1,2 mln zł, z czego 965 tys. zł to kwota dofinansowania z RPO.

Kujawsko-pomorscy strażacy z formacji ochotniczych planują już następne zakupy. W ramach RPO zarezerwowaliśmy na ten cel kolejne 2,8 mln zł.