Targi, choinki i fajerwerki

Na Rynku Głównym w Krakowie od 25 listopada odbywają się targi bożonarodzeniowe. Można na nich kupić świąteczne wyroby. Przewidziane są także wydarzenia towarzyszące, m.in. korowód szopek czy pochód Mikołajów. 18 grudnia o godz. 12:00 pod targową estradą odbędzie się tradycyjny opłatek z udziałem prezydenta Miasta Krakowa oraz metropolity krakowskiego. W Wigilię, 24 grudnia o godz. 12:00 po hejnale z wieży mariackiej będzie pokaz „Dziadów Polskich" przy pomniku Adama Mickiewicza, a 26 grudnia od godz. 14:00 wspólne kolędowanie. Targi potrwają do 26 grudnia. Część stoisk będzie jednak oferować swoje produkty aż do 8 stycznia.

Szopki i klocki

Będąc w Krakowie w okresie bożonarodzeniowym, nie zapominajmy o tradycyjnych szopkach. Od 6 grudnia w pałacu Krzysztofory można oglądać wszystkie szopki biorące udział w 74. konkursie szopek krakowskich ( więcej patrz obok R 6). W tym roku po raz pierwszy część wystawy przygotowana jest dla osób z dysfunkcją wzroku (m.in. dotykowe makiety, słuchowisko, podpisy i plansze w alfabecie Braille'a). A 18 i 26 grudnia o godz. 16.00 odbędą się przedstawienia jasełkowe w wykonaniu jednej z najbardziej znanych rodzin szopkarskich – państwa Malików ze Zwierzyńca.

Dzieci z pewnością zainteresuje również sześciometrowa choinka z klocków LEGO. Obejrzymy ją w centrum handlowym Galeria Krakowska.

W świąteczny nastrój w stolicy Małopolski wprawi nas także muzyka.

Od 26 listopada codziennie o godz. 17:00 przy ul. Sławkowskiej 14 odbywają się koncerty z cyklu Krakow Christmas Music Concert with Wine w wykonaniu Royal Chamber Orchestra. W programie melodie świąteczne oraz muzyka klasyczna. Koncertów można posłuchać do 7 stycznia. Cena biletu to 65 zł. W cenę biletu wliczony jest kieliszek wina.

25 grudnia o godz. 19:30 w kościele rektoralnym pw. Przemienienia Pańskiego będzie można posłuchać kolęd śpiewanych przez górali i wykonawców muzyki klasycznej. Bilety na koncert Kolędy - między góralszczyzną a klasyką w cenie 49 zł, 65 zł i 95 zł - w zależności od miejsca.

Nie tylko Kraków

W innych miastach mieszkańcy oraz turyści również znajdą wiele atrakcji świątecznych.

18 grudnia w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbędzie się jarmark bożonarodzeniowy. Kupimy na nim wszystko, co niezbędne na święta, m.in. świąteczne drzewka, ozdoby choinkowe, stroiki. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

W Zakopanem od 10 grudnia Zakopiańskie Centrum Kultury Galeria Czerwony Dwór zaprasza na bożonarodzeniowe targi sztuki ludowej. Targi potrwają do 20 stycznia. A targi sztuki w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem potrwają od 17 grudnia do 22 stycznia.

Osoby chcące przywitać Nowy Rok w Małopolsce z pewnością znajdą tu coś dla siebie.

W tym roku sylwester miejski w Krakowie ma odbywać się w trzech miejscach: na Rynku Głównym, na Rynku Podgórskim oraz pod Teatrem Ludowym. W każdym z tych miejsc potańczymy do innej muzyki. Początek imprezy planowany jest na godz. 22:30.

W tym samym dniu będzie też sylwester na kopcu Kraka z kabaretem Loch Camelot. Nowy Rok witany jednak będzie nie nocą, ale w biały dzień o godz. 12:55, kiedy Ziemia swym obrotem będzie wchodzić w rok 2017.

Na plenerowej imprezie sylwestrowej w Zakopanem możemy spodziewać się m.in. Zenona Martyniuka, Maryli Rodowicz, Margaret i Zakopower. Koncert ma być transmitowany z Zakopanego na kanale TVP 2 w ramach tegorocznego „Sylwestra z Dwójka".

Dla tych, którzy preferują nieco spokojniejszą rozrywkę, teatry przygotowały specjalny repertuar na wieczór sylwestrowy.

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie komedia Woody'ego Allena „Zagraj to jeszcze raz, Sam" i koncert w wykonaniu zespołu Kurtyna Siemiradzkiego. Początek o godz. 20:00. Bilety od 200 zł. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna.

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zaprasza na premierę sztuki „Triumf woli" o godz. 19:15. Ceny biletów: normalny 70 zł, ulgowy 55 zł.

Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem zaprasza natomiast na godz. 18:00 na spektakl sylwestrowy „Człapówki – Zakopane" według Andrzeja Struga. Ceny biletów: normalny 100 zł, ulgowy 80 zł.

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie organizuje koncert sylwestrowy w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej. Początek koncertu o godz. 18:00. Ceny biletów: 160 zł i 180 zł.

Ciekawym pomysłem jest też Sylwester w Kopalni Soli „Wieliczka" w klimacie lat siedemdziesiątych. Zabawa odbędzie się w komorze Warszawa położonej na głębokości 125 metrów pod ziemią. Bal rozpocznie się o godz. 20:00. Zjazdy do kopalni Szybem Daniłowicza będą odbywać się od godz. 19.00. Cena biletu: 600 zł.

Na sportowo

Sylwestra można także spędzić na sportowo. W Krakowie 31 grudnia o godz. 12:00 wystartuje 13. Krakowski Bieg Sylwestrowy organizowany przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Krakowski Klub Biegacza Dystans. Do wyboru dwa dystanse: „Smocza piątka" (5 km) i „Radosna dziesiątka" (10 km), a na ich pokonanie 90 min. Obowiązuje opłata startowa. Uczestnicy biegną w przebraniach własnego pomysłu.

W Tarnowie o godz. 10:00 ruszy III Koleżeński Tarnowski Bieg Sylwestrowy organizowany przez Szkołę Biegania i Nordic Walking PTG Sokół Świat Pracy w Tarnowie. Do przebiegnięcia dystans 10 km, a dla amatorów nordic walking dystans 5 km. Start: park Sanguszków, meta: pałac Sanguszków w Tarnowie. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Warto uczcić także pierwszy dzień Nowego Roku. 1 stycznia w Krakowie można wybrać się na koncert noworoczny w Teatrze im. J. Słowackiego w wykonaniu Kameraty Krakowskiej pod batutą Michała Dworzyńskiego. Bilety w cenie od 85 zł do 125 zł. Można również posłuchać koncertu noworocznego w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej. Początek o godz. 15:00 i o godz. 19:00. Ceny biletów: 160 zł i 180 zł.