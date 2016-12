LOT poleci z Krakowa do Chicago

PLL LOT zdecydował się na uruchomienie bezpośrednich rejsów do Chicago. Połączenie to zostało zawieszone siedem lat temu.

Rejsy będą odbywały się raz w tygodniu przez cały rok. Na rozkładzie lotów pojawią się już w lipcu przyszłego roku.

- LOT intensywnie walczy o serca pasażerów, w szczególności o Polonię, która podróżuje LOT-em od zawsze. Chcemy być przewoźnikiem pierwszego wyboru dla wszystkich pasażerów podróżujących między Polską a USA – mówi Rafał Milczarski, prezes LOT-u. -

Wiemy, jak ważne jest to połączenie dla setek tysięcy osób, które każdego roku chcą odwiedzić swoich bliskich i przyjaciół czy to w USA, czy w Polsce.

Ma to być uzupełnieniem lotów, które odbywają się z Warszawy. Z tym że mieszkańcy południowej Polski, by lecieć ze stolicy, będą musieli się przesiąść. A z Krakowa będzie im łatwiej.

Przewoźnik podkreśla także, że ich oferta będzie konkurencyjna. Po pierwsze do obsługi rejsów zostanie wystawiony jeden z dwóch dreamlinerów, które pojawią się w przyszłym roku. - Zapewniam, że od nadchodzącego lata żadna linia lotnicza nie będzie miała tak atrakcyjnej oferty – mówi Milczarski.

LOT nie chce jednak na razie zdradzić, ile będzie kosztować bilet, ani czy w początkowym okresie są przewidziane jakieś promocje.

Władze spółki zakładają jednak, że loty te od początku będą rentowne. - Liczba pasażerów podróżujących między Krakowem a Chicago od 2012 roku rosła średnio o 17 proc. rocznie, a strategia LOT-u wyraźnie mówi, że nie wolno nam zmarnować takiego potencjału. Wspólnie z Kraków Airport od wielu miesięcy badaliśmy możliwość powrotu na trasę Kraków – Chicago – mówi Milczarski.

Okazało się, że rocznie z połączenia z przesiadką w Warszawie korzysta rocznie 90 tys. podróżnych.

Prezes spółki zaznacza jednak, że powrót rejsów z Krakowa do Chicago to tylko jeden z planowanych przez spółkę kursów. Milczarski pokreśla, że prowadzone są także analizy rentowności lotów do amerykańskich miast także z innych regionów kraju. Jeśli okaże się, że są one opłacalne, LOT wprowadzi także loty do Chicago z innych miast.