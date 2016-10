Cyfrowy sygnał z radia

Zorganizowana przez Polskie Radio konferencja, która odbyła się w Krakowie 6 października 2016 r. była poświęcona wyzwaniom związanym z cyfryzacją sygnału radiowego. Prezes Polskiego Radia, dr Barbara Stanisławczyk zwróciła m.in. uwagę na kluczowe problemy związane z cyfryzacją radia w Polsce, którymi są brak strategii krajowej i europejskiej w tym zakresie, niechęć rozgłośni komercyjnych do cyfrowej emisji sygnału i wysokie koszty simulcastingu (jednoczesnego nadawania sygnału cyfrowego i analogowego – DAB i FM). Z kolej Helen Boaden, dyrektor generalna BBC zwróciła uwagę, że w Wielkiej Brytania istnieje porozumienie nadawców publicznych, prywatnych i rządu w sprawie DAB. Wśród najważniejszych wyzwań stojących przez radiofonią w Wielkiej Brytanii wskazała rozwój radia hybrydowego (łączącego emisję naziemną, FM i/lub DAB z emisją w Internecie), dedykowanego szczególnie na telefony komórkowe. Sytuację w Niemczech przedstawił dr Willi Steul, dyrektor generalny Deutschlandradio. Wyraził przekonanie, że przyszłość będzie należała do radia hybrydowego i podkreślił, że kluczowe problemy, o których mówiła Prezes Stanisławczyk w kontekście Polski, są te same w całej Europie – z wyjątkiem krajów bardzo zaawansowanych we wdrażaniu technologii DAB – Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii. Przedstawiciel przemysłu motoryzacyjnego dr Michal Simunek reprezentujący firmę dostarczającą odbiorniki DAB producentom samochodów przekonywał, że liczba samochodów z zainstalowanym radiem cyfrowym stale rośnie. Zaczynają się również prace nad rozwojem radia hybrydowego, które będzie można instalować w samochodach.