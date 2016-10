Park buduje ścieżki rowerowe

Do 2020 r. w Tatrzańskim Parku Narodowym powstanie blisko 50 km ścieżek rowerowych. Za ich budowę zapłacą Lasy Państwowe.– To najlepszy z możliwych pomysłów. W Tatrach są doskonałe warunki do uprawiania kolarstwa górskiego i bardzo się cieszę, że turyści będą mogli z tej możliwości skorzystać – mówi Marcin Bukowski ze Stowarzyszenia Rowerowe Podhale. I dodaje, że stowarzyszenie od samego początku pracuje nad opracowaniem koncepcji projektowanych ścieżek. – To będzie rozwiązanie kompleksowe – zapewnia Bukowski.W TPN powstaną ścieżki typu single track, czyli wąskie (do 1.5 metra), kręte, gruntowe dróżki, na których powstaną kładki, tablice informacyjne i punkty postojowe. Rowerzyści będą mogli się na nich poruszać tylko w jednym kierunku. Mają być one tak przygotowane, aby rowerzysta niemal w każdej chwili mógł zrezygnować z wycieczki i zjechać w kierunku Zakopanego.Władze Parku planują, że szlaki rowerowe przebiegną przez tereny leśne na obrzeżu Tatrzańskiego Parku Narodowego już po istniejących ścieżkach i drogach leśnych. – To oznacza, że budowa nowych ścieżek nie będzie za szkodziła środowisku naturalnemu – tłumaczy Bukowski.Nowo projektowane szlaki rowerowe będą się rozpoczynać w Jaszczurówce przy wylocie Doliny Olczyskiej i prowadzić u podnóża Kopieńca do Brzezin (wylot Doliny Suchej Wody) i dalej na wschód w sąsiedztwie wsi Małe Ciche na Zgorzelisko i stamtąd do Głodówki. Szlaki będą posiadać połączenia z drogami publicznymi, punktami wejściowymi do TPN i szlakami udostępnionymi dla ruchu rowerowego w TPN.Ponadto szlaki w rejonie Głodówki połączą się z planowaną trasą rowerową na terenie gminy Bukowina Tatrzańska. To umożliwi przejazd rowerem na Słowację w rejon Ździaru i Osturni.Z uwagi na bezpieczeństwo będzie na nich zakaz poruszania się turystom pieszym. Nie będą one także zimą udostępniane narciarzom biegowym. To dlatego, że będą one zbyt strome.Park na budowę ścieżek otrzymało od Lasów 10 mln zł. Jeden kilometr ścieżki będzie kosztował ok. 100 tys. zł.Inwestycja ta jest możliwa tylko dlatego, że w tym roku Lasy Państwowe miały do dyspozycji więcej pieniędzy. Dyrektorzy mogli zgłaszać propozycje ich wydania. TPN zaproponował właśnie budowę ścieżek.Jeszcze w tym roku zostanie przygotowana dokumentacja i rozpoczęte starania o pozwolenia na budowę. Sama budowa ścieżek ma ruszyć na wiosnę 2017 r.