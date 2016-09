Czekają dotacje na innowacyjne przedsięwzięcia

Trwa nabór wniosków w ramach RPO Priorytetowa Gospodarka Wiedzy. Firmy, które stawiają na rozwój takiej infrastruktury, mogą liczyć nawet na 10 mln złotych dotacji, a przypadku inwestycji w wyposażenie centrum badawczego dofinansowanie może sięgnąć nawet do 25 mln zł. - Miliony, które chcemy przekazać przedsiębiorcom, posłużą rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności firm z naszego regionu na polskim i międzynarodowym rynku - mówi Jacek Krupa, marszałek Małopolski.

- Kwota wsparcia uzależniona będzie od wielkości przedsiębiorstwa – im mniejsza firma tym możliwy większy procent wsparcia. Dofinansowana może zostać m.in. infrastruktura służąca badaniu jakości wytwarzanych produktów czy usług – tłumaczy Agnieszka Grybel-Szuber rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego. Do podziału w ramach tego naboru będzie w sumie ponad 87 mln zł. Urzędnicy czekają na zgłoszenia od firm do końca września. W pierwszym tygodniu miesiąca do urzędu marszałkowskiego wpłynęły zaledwie trzy wnioski o łącznej wartości dofinansowania na nieco ponad cztery mln zł, co daje zaledwie niespełna 5 proc. sumy do podziału.

Z kolei pieniądze z drugiego naboru przeznaczyć będzie można na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w przedsiębiorstwie. W ramach programu jednorazowo pozyskać można do 25 mln zł. Wsparcie skierowane jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm większych, przy czym poziom dofinansowania uzależniony będzie od rodzaju prowadzonych badań i wielkości przedsiębiorstwa. - Za bezzwrotne wsparcie z programu regionalnego będzie można realizować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, a nawet uruchomić pierwszą produkcję – wylicza Agnieszka Grybel-Szuber. Nabór tych wniosków trwa do 31 października. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem firm, bo do początku września aplikację złożyło ich aż 50. Wnioskują one w sumie o dofinansowanie sięgające poziomu 112 mln zł, co daje aż 128 proc. kwoty całej dotacji przeznaczonej na ten cel.

Oba konkursy to nie jedyne wsparcie kierowane do małopolskich przedsiębiorców, zainteresowanych innowacyjnością. Popularne wśród przedsiębiorców są też tzw. bony na innowacje skierowane do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na tego rodzaju wsparci prowadzący działalność w Małopolsce mogą ubiegać się do końca października. W poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 w całej Małopolsce złożono 326 wniosków o dofinansowanie, dzięki czemu unowocześniono blisko 90 laboratoriów i utworzono ponad 80 nowych etatów badawczych.

Na realizację całego Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 region dostanie 2,8 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem wielkości program spośród wszystkich 16 RPO. Większe środki otrzyma tylko Śląsk.