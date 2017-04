Film, jazz, lokomotywa i bieganie

Miłośnicy kina powinni obowiązkowo wybrać się do Krakowa. Będzie tam 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego „Netia Off Camera". Jest to jedna z największych tego typu imprez w Europie Środkowo-Wschodniej, a przyjeżdżają na nią goście z całego świata. To okazja do spotkania z twórcami filmowymi, zobaczenia najciekawszych produkcji roku, dowiedzenia się, komu zostaną przyznane: Nagroda Kulczyk Foundation (o wartości 300 tysięcy złotych) w ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych i Krakowska Nagroda Filmowa (o wartości 100 tysięcy dolarów) w ramach Konkursu Głównego Wytyczanie Drogi. Festiwal rozpocznie się 28 kwietnia i potrwa do 7 maja. Uzupełnieniem festiwalu filmowego będą koncerty w ramach Off Sceny.

Nieco wcześniej, 25 kwietnia, rozpocznie się XXIII Międzynarodowy Festiwal „Starzy i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie". Zagrają artyści jazzowi z Polski i z całego świata, m.in. China Moses (córka wokalistki Dee Dee Bridgewater), Adam Bałdych & Helge Lien Trio. Dzień rozpoczęcia festiwalu to także setna rocznica urodzin ikony jazzu Elli Fitzgerald. Z tej okazji będzie koncert specjalny Tribute to Ella Fitzgerald. Festiwal zakończy się 30 kwietnia. Ten dzień to też data obchodzonego na całym świecie Międzynarodowego Dnia Jazzu pod patronatem UNESCO. Z tej okazji w programie festiwalu m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży, giełda płyt, wystawa fotografii.

Spędzając długi majowy weekend w Zakopanem, także posłuchamy jazzu w ramach Wiosny Jazzowej 2017. Impreza rozpocznie się 28 kwietnia i potrwa do 2 maja. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

Wyjątkową atrakcją jest przejazd parowozem do Gorlic i Biecza realizowany w ramach projektu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej" organizowanego przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Historyczne wagony z lat 1920–1963 pociągnie lokomotywa parowa Ty42-107 z 1946 roku. Trasa przejazdu: Nowy Sącz – Gorlice (Biecz) – Nowy Sącz. Do wyboru są dwa warianty podróży: do Gorlic (udział w Dniach Gorlic) lub do Biecza (zwiedzanie średniowiecznego miasta). W programie także m.in. zwiedzanie Izby Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego, towarzystwo animatorów w historycznych strojach z przełomu XIX i XX wieku. Na udział w wydarzeniu należy zarezerwować sobie cały dzień 3 maja. Przewóz realizowany jest we współpracy z gorlickim samorządem z okazji Dni Gorlic oraz Święta Konstytucji 3 maja.

Wolny czas można także spędzić na sportowo. W Krakowie w ramach Krakowskich Spotkań Biegowych 2017 będą wydarzenia dla biegaczy i rolkarzy.

28 kwietnia o godz. 21 ruszy Nocna Dycha z Wawelem. Bieg nocny na dystansie 10 km w tym roku organizowany jest po raz czwarty.

29 kwietnia o godz. 14 rozpocznie się Mini Cracovia Maraton na trasie o długości 4,2 km. Uczestnicy pobiegną ku pamięci Piotra Gładkiego – pierwszego i jedynego jak dotąd Polaka, który wygrał Cracovia Maraton (IV edycja), a dwa tygodnie później zginął w wypadku drogowym.

W tym samym dniu o godz. 15 będzie też Cracovia Maraton na Rolkach z Radiem ESKA. Wydarzenie dla rolkarzy organizowane jest już po raz 12. Dystans, jaki będą mieli do pokonania, to 42 km i 195 m.

Ostatnim wydarzeniem Krakowskich Spotkań Biegowych 2017 będzie 16. PZU Cracovia Maraton, który ruszy 30 kwietnia o godz. 9. Jest to najważniejsza impreza biegowa w Krakowie i jedna z największych w Polsce, zaliczana do Korony Maratonów Polskich.

Miłośnicy kolarstwa mogą natomiast śledzić Karpacki Wyścig Kurierów 2017. Impreza kolarska odbywa się ku czci kurierów Polskiego Państwa Podziemnego. Tegoroczna 34. edycja rozpocznie się 29 kwietnia, a zakończy 2 maja. Początek wyścigu w Tarnowie, w Polsce, a koniec w Papa, na Węgrzech. Na wyszehradzkim szlaku (Polska, Słowacja, Węgry) zawodnicy pokonają w sumie 419 km.