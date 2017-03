Sto pomysłów na podróż samolotem

W tym roku z Krakowa będzie można polecieć łącznie z kierunkami czarterowymi w 100 kierunkach na cztery kontynenty. Liczba połączeń regularnych tej zimy zwiększyła się do 65 do 57 portów w 17 krajach. A nowościami w sezonowym dołku są loty do Genewy, Manchesteru, Neapolu, Bournemouth, Wenecji oraz Belfastu i Birmingham. Jednocześnie lotnisko w Balicach przestało być już zdominowane przez linie niskokosztowe, głównie Ryanaira, który przywoził tutaj niezamożnych Brytyjczyków na wieczory kawalerskie i panieńskie. Lata tutaj już 11 linii tradycyjnych, wśród nich LOT, Air France, SAS, Finnair, KLM i British Airways, które wróciły po latach.

W 2016 roku wynik dosłownie „otarł się" o psychologiczną granicę 5 mln pasażerów, bo odprawiono 4 983 645 osób. Rekordowy był sierpień, kiedy niewiele zabrakło, aby „pękło" pół miliona. Pomogły w tym oczywiście Światowe Dni Młodzieży, bo wielu uczestników tego wydarzenia skorzystało z transportu lotniczego.

W tym roku przekroczenie 5 mln wydaje się oczywiste. Pytanie jednak, o ile.

Na razie wiadomo z całą pewnością, że w wynikach krakowskiego portu pomogło uruchomienie zimowych połączeń, a Kraków wyraźnie przestał być kierunkiem typowo turystycznym i sezonowym. A i sami krakowianie latają więcej. – Teraz w tym niezbyt słonecznym okresie roku pasażerowie chętnie korzystają z połączeń – cieszy się prezes lotniska Radosław Włoszek. Na przykład trafiona okazała się oferta easyJeta na loty do Neapolu i Wenecji, do której Ryanair latał tylko latem. Tymczasem tylko w styczniu 2017 poleciało tam 4,5 tys. osób. Prezes krakowskiego portu cieszy się również z trasy do Genewy. Tylko w lutym poleciało tam 2,5 tys. osób, czyli znów rokowania są doskonałe.

Tak szybki wzrost ruchu pasażerskiego nie byłby możliwy bez inwestycji. W 2016 zdecydowano o budowie nowej drogi startowej. Zakończyła się rozbudowa i modernizacja terminalu pasażerskiego. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 415 mln złotych i został pokryty ze środków własnych portu, emisji obligacji oraz funduszy unijnych. Powiększony został parking, a nawet powstał wybieg dla podróżujących zwierząt.

W tym roku rozpocznie się przebudowa najstarszej części płyty postojowej. Zaplanowano całkowite wyburzenie dotychczasowej konstrukcji nawierzchni betonowej i budowę nowej o zwiększonej nośności, dostosowanej do obecnych standardów i wyposażonej w odpowiednią infrastrukturę. Przy tym inwestycja ta będzie prowadzona przy normalnie funkcjonującym lotnisku. Wartość tego projektu, to 18,4 mln złotych. Planowane jest również wybudowanie łącznika z Hilton Garden Inn, tak aby bez wychodzenia na zewnątrz można było przejść z terminalu do hotelu.

Planowane są również kolejne ułatwienia dla pasażerów, w tym dodatkowe punkty kontroli bezpieczeństwa, stanowiska samodzielnego nadawania bagażu.

Prognozy na ten rok nie są bardzo zachowawcze i przewidują obsłużenie 5,2 mln pasażerów. Nowym przewoźnikiem będzie izraelski El-Al, a od 3 lipca Polskie Linie Lotnicze LOT wracają z połączeniem do Chicago. Narodowy przewoźnik, po cięciach wymuszonych restrukturyzacją, teraz coraz chętniej wraca do bezpośrednich połączeń międzynarodowych z regionów.