W oczekiwaniu na Azjatów

Małopolska to po Mazowszu region kraju najchętniej odwiedzany przez turystów. W przypadku Mazowsza chodzi przede wszystkim o Warszawę. W Małopolsce atrakcyjny jest nie tylko Kraków, ale i reszta regionu.

Nadal dominuje tutaj turystyka krajowa. I Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT) nieustannie zachęca Polaków, żeby tutaj przyjeżdżali. – Kiedy była pani w Małopolsce? – pyta niemal oskarżycielsko prezes MOT Leszek Zegzda, członek zarządu województwa. Ale jednocześnie nie ukrywa, że w tej chwili promocja regionu będzie skierowana przede wszystkim na zagranicę. Polacy wiedzą, po co mieliby jechać do Małopolski.

Od lat dominującą grupą wśród turystów zagranicznych są Europejczycy, przede wszystkim Brytyjczycy i Niemcy. – Natomiast zupełnie niezagospodarowanym rynkiem, który ma ogromny potencjał, jest Daleki Wschód, konkretnie Japonia, Chiny oraz Korea Południowa. Właśnie dla przyjeżdżających z tych krajów i sam Kraków, i praktycznie cała Małopolska mają ogromny potencjał. Azjaci już w tej chwili przyjeżdżają do Pragi, Budapesztu czy Wiednia. To bardzo blisko Krakowa. To jedno z wyzwań, przed którymi stoimy, i z pewnością będziemy się na tym koncentrowali – przyznaje marszałek Zegzda.

Zabytkowe bombonierki

Azjatycki turysta ma wymagania. Lubi wydać pieniądze, Chińczycy i Japończycy chętnie próbują potraw obcych kuchni, są ich ciekawi, ale i bardzo wymagający. Zawsze podczas swoich europejskich podróży szukają prawdziwych perełek.

– Przyjeżdżających z Azji fascynuje magia nowych miejsc, ale przede wszystkim przyciąga ich światowe dziedzictwo UNESCO. I tutaj mamy coś naprawdę wyjątkowego do zaoferowania. Na Listę Światowego Dziedzictwa wpisanych jest aż 14 obiektów, które znajdują się w Małopolsce, począwszy od Wawelu i Rynku, ale przecież są jeszcze muzea – byłe obozy koncentracyjne, Kalwaria Zebrzydowska. No i szczególna atrakcja dla turystów właśnie z tego regionu: maleńkie kościółki i cerkwie, piękne jak bombonierki – mówi Leszek Zegzda.

Turysta azjatycki chętnie zapłaci również za wysoką jakość usług, ale lubi wiedzieć, za co płaci. – Pod tym względem Małopolska nie jest w złej sytuacji. W ciągu ostatnich 20 lat powstała znacząca liczba wysokiej klasy pensjonatów i hoteli w kategoriach 4- i 5- gwiazdkowych, są luksusowe SPA, rozsypane praktycznie po całym regionie – zapewnia szef MOT. A co z infrastrukturą, fatalnymi drogami, z których niestety także jest znana Małopolska? – Kościółki i cerkwie znajdują się w powiecie gorlickim, sądeckim i bocheńskim. Niestety, w dwóch pierwszych dojazd jest rzeczywiście utrudniony. To wyzwanie, przed którym stoimy. Ale już odnotowujemy poprawę – zapewnia.

Kolejne wyzwanie jest takie, żeby azjatyccy turyści dowiedzieli się o tym, jakie skarby czekają na nich w Małopolsce. Dlatego Małopolska Organizacja Turystyczna złożyła wniosek o fundusze europejskie na turystyczną promocję gospodarczą i zaplanowała wyjazdy do głównych krajów Azji – Chin, Japonii, Korei, także Indii. W takich wyjazdach mają brać udział właściciele hoteli, zarządzający uzdrowiskami, właściciele wyciągów narciarskich. Żeby pojechali i pokazali na miejscu swoją ofertę. Zdaniem szefa MOT zawsze podczas takich wyjazdów dochodzi do podpisywania konkretnych umów.

Powietrze i promocja

Do Seulu, Tokio i Pekinu z Warszawy bezpośrednio lata LOT. – Popyt na te podróże jest tak duży, że zwiększyliśmy częstotliwość rejsów – mówi Adrian Kubicki, rzecznik przewoźnika. – Myślimy o współpracy z LOT, ale obowiązują nas zasady pomocy publicznej, więc trzeba wypracować taki model, który byłby z nimi zgodny. To dla nas bardzo ważne, tym bardziej że LOT wkrótce uruchomi także bezpośrednie loty z Krakowa do Chicago, co dla nas ma ogromne znaczenie – przyznaje Leszek Zegzda.

W ściąganiu turystów z Azji, zwłaszcza Chińczyków i Japończyków, może pojawić się jednak poważny problem: smog, o którym już pisze nawet prasa tokijska i pekińska. Azjaci są niesłychanie wrażliwi pod tym względem, nawet w swoich wielkich miastach chodzą w maseczkach. – W pełni podzielam ten niepokój. Zanieczyszczone powietrze to wielki wróg turystyki. Nie jest jednak tak, że nic nie robimy. Jako województwo podjęliśmy uchwały antysmogowe, za którymi idą konkretne działania. Jest już rok 2017, więc mam nadzieję, że nasza planowana promocja przyniesie skutki w roku 2018, i mam nadzieję, że wtedy będziemy mieli już o wiele bardziej czyste powietrze – mówi marszałek Zegzda.

Małopolska promowana jest kompleksowo. Ważny jest nie tylko Kraków, ale i mniejsze gminy, położone w zachodniej części. Często wymienia się Zator i Inwałd, które znalazły się wśród 24 największych atrakcji regionu. Za rok powstanie w Małopolsce 1000 kilometrów ścieżek rowerowych prowadzących wzdłuż głównych rzek. Tylko o tym wszystkim ludzie muszą się dowiedzieć. Dlatego delegacje MOT i biznesu od lat jeżdżą na najróżniejsze imprezy turystyczne do Londynu, Barcelony, Berlina i Paryża. I tam promują Małopolskę. Po wzroście liczby przyjazdów widać, że to trafiona promocja.

Atut kuchni

Kolejna atrakcja Małopolski to kuchnia. Region obfituje w ekologiczną żywność, są grzyby, jest dziczyzna, małe gospodarstwa produkują sery, miody, nie mówiąc już o słynnej śliwowicy łąckiej, którą niektórzy sadownicy mogą już legalnie produkować. Karczmy biorą udział w konkursach na najlepsze potrawy regionalne, otrzymują potem odpowiednie certyfikaty. Ich właściciele chętnie się do takich konkursów zgłaszają, bo odznaczenie daje wiarygodność, gwarancję, że można tam naprawdę dobrze zjeść. To także zobowiązuje do trzymania jakości. Te certyfikaty otrzymują również hotele czy pensjonaty, a nawet wyciągi narciarskie. Właściciele tych biznesów we własnym interesie powinni włączać się promocję regionu.

