Na Rybitwach powstanie tor wyścigowy

Firma Wyg International z Warszawy wygrała przetarg na przygotowanie koncepcji budowy toru wyścigowego na krakowskich Rybitwach. Ta inwestycja miała być gotowa już 2016 r., ale na przeszkodzie stanęły względy formalne. – Teraz, gdy udało się wyłonić wykonawcę projektu, z realizacją nie powinno być problemów. Wcześniej nie mogliśmy znaleźć firmy, która mogłaby się pochwalić doświadczeniem w projektowaniu podobnych obiektów – mówi Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Budowa toru to projekt drugiej edycji budżetu obywatelskiego, który dwa lata temu zyskał największe poparcie krakowian. Pomysł uzyskał aż 22,4 tys. głosów – a wszystkich, które oddali mieszkańcy, było ponad 50 tys. Inwestycja ma zostać zrealizowana na Rybitwach, przy ul. Półłanki, w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, na gminnych działkach. Autorzy koncepcji obliczyli wstępnie koszt budowy na około 3 mln zł. Urzędnicy miejscy oszacowali, że 214 tys. zł wyniesie koszt opracowania koncepcji, 300 tys. zł kosztować będzie projektowanie dokumentacji drogowej, a 2,8 mln zł wykonanie inwestycji. Za te pieniądze powstaną miejsca parkingowe, plac manewrowy i miejsce depo, czyli teren do zatrzymywania i postoju. Niewykluczone, że z gminnych pieniędzy zostanie jeszcze wybudowana mała trybuna. Tor ma być miejscem dostępnym dla wszystkich chętnych chcących podszkolić swoje umiejętności jazdy na motocyklu czy j samochodem. – W Krakowie do tej pory takiego miejsca nie było. A jest bardzo potrzebne, chociażby ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu – mówi Szczęsny Filipiak, jeden z pomysłodawców toru. Dodaje, że idea budowy podobnego miejsca narodziła się, gdy miłośnicy motocykli z Krakowa założyli stowarzyszenie MotoAutostrada. – Już wtedy zaczęliśmy szukać terenów pod budowę czegoś, co umożliwiłoby nam ćwiczenie naszych umiejętności. Miasto wskazało nam 28 lokalizacji, z których najpierw zostało wybranych pięć, a po ostatecznej weryfikacji ostały się działki na Rybitwach – dodaje Filipiak. Podkreśla, że początek inwestycji odwlekał się w czasie, ponieważ powstał problem z budową układu drogowego, głównie drogi dojazdowej do toru. – Budżet nie przewidywał układu drogowego i to nas blokowało – wyjaśnia.

Tor na Rybitwach nie będzie torem sportowym. Nie będzie tu kierowców rajdowych. Ma służyć przede wszystkim do nauki jazdy i doskonalenia umiejętności. Skorzystają z niego głównie kierowcy i motocykliści, ale mogą też rowerzyści, a nawet rolkarze – bo i oni są zainteresowani i pytali o możliwości wykorzystania toru – wyjaśnia Filipiak. Pomysłodawcy nie nastawiają się na czerpanie zysków z inwestycji, bo obiekt na pewno nie będzie dochodowy. Jeszcze nie jest przesądzone, kto zostanie operatorem toru. Niewykluczone, że będzie to stowarzyszenie MotoAutostrada, którego członkowie są pomysłodawcami inwestycji.

Do czerwca tego roku ma być gotowy projekt budowlany toru. Zostanie opracowany dla obydwu działek na Rybitwach. Dopiero po jego otrzymaniu ZIKiT ogłosi przetarg na wykonanie inwestycji i zdobędzie pozwolenia na budowę. Jest szansa, że stanie się to w tym roku.