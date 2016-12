Na rynku i na zamku

Jedna z najbardziej niezwykłych zabaw sylwestrowych w Polsce będzie na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. 31 grudnia o godz. 23.45 wystartuje Bieg Sylwestrowy – na nartach lub bez nart (do wyboru). Czas biegu nie będzie mierzony. Dystans to ok. 7 km. Dla uczestników przewidziane są m.in. ognisko z kiełbaskami, muzyka, konkurs na najpiękniejsze przebranie. Oznakowana i zabezpieczona trasa będzie wiodła po duktach Gór Izerskich. Organizatorem Biegu Sylwestrowego jest Stowarzyszenie Bieg Piastów.

W Europejskiej Stolicy Kultury 2016 będzie można pobawić się na sylwestrze miejskim na rynku. W programie m.in. największy w Polsce koncert gongów oraz video mapping (projekcje świetlne na przedmiotach lub budynkach). Mieszkańców Wrocławia oraz przyjezdnych rozgrzewać będą wrocławscy artyści, m.in. Frühstück, Blade Loki, Teatr Muzyczny Capitol, Mikromusic. Sylwester wrocławski rozpocznie się 31 grudnia o godz. 19.00.

W Jeleniej Górze także będzie zabawa pod chmurką. Sylwester rozpocznie się 31 grudnia o godz. 22.00 na placu Ratuszowym. Wystąpią m.in. DJ Camilla i Poparzeni Kawą Trzy. O północy będzie pokaz sztucznych ogni. Organizatorami wydarzenia są miasto Jelenia Góra i MultiEventer Dariusz Maląg.

W Karpaczu będzie Sylwester pod Śnieżką na deptaku przy ul. Konstytucji 3 Maja. Impreza rozpocznie się 31 grudnia o godz. 22.00. Na scenie zagra m.in. Dj Maciek Wowk. O północy będzie pokaz sztucznych ogni.

W Szklarskiej Porębie 31 grudnia będzie sylwestrowy pokaz sztucznych ogni. Impreza w Rodzinnym Parku Rozrywki Esplanada rozpocznie się o godz. 22.00.

31 grudnia o godz. 22.00 będzie Sylwester pod Ratuszem w Głogowie. Na wspólną zabawę zapraszają VECTRA i prezydent miasta. Usłyszymy największe hity lat 80. i 90. O północy będzie pokaz sztucznych ogni.

Wieczór sylwestrowy można też spędzić w teatrze. Niektóre z dolnośląskich teatrów przygotowały na tę okazję specjalny repertuar.

31 grudnia o godz. 20.15 Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza widzów na spektakl „Okno na parlament", reż. Wojciech Pokora. Komedię, której jednym z bohaterów jest polityk wysokiego szczebla uwikłany w romans z sekretarką lidera opozycji, zobaczymy na Scenie im. Jerzego Grzegorzewskiego.

Wrocławski Teatr Komedia 31 grudnia 2016 o godz. 19.00 wystawi spektakl „Pomoc domowa", reż. Wojciech Dąbrowski. Akcja rozgrywa się w domu prowadzonym przez dowcipną i obdarzoną ciętą ripostą pomoc domową.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zaprasza 31 grudnia na godz. 19.00 na premierę spektaklu „Szalone nożyczki", reż. Marcin Sosnowski. Jest to komedia kryminalna, w której widzowie razem z aktorami muszą rozwiązać zagadkę brutalnego morderstwa.

Natomiast Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze 31 grudnia o godz. 21.00 zaprasza na spektakl „Na otwartym sercu", reż. Bogdan Nauka. Jest to spektakl muzyczno-satyryczny na podstawie tekstów Kazimierza Pichlaka.

31 grudnia w ciągu dnia można wybrać się do Zamku Książ oraz wałbrzyskiej palmiarni. W tym dniu obiekty będzie można zwiedzać o godzinę dłużej. tj. do godz. 14.00.

Nieco wcześniej, 30 grudnia o godz. 19.00 odbędzie się sylwestrowa gala operetkowa 2016, na którą zaprasza Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu. Koncert odbędzie się w sali koncertowej w hali Aqua Zdrój.