Kraina wygasłych wulkanów

W Górach Kaczawskich i na Pogórzu Kaczawskim, w Dobkowie powstać może światowy geopark UNESCO. Już teraz geoturyści przyjeżdżają tu w poszukiwaniu m.in. agatów i ametystów.

Dobków to mała wieś w powiecie złotoryjskim na pograniczu Pogórza Kaczawskiego i Gór Kaczawskich w Sudetach. – Region ten słynie ze swego bogactwa geologicznego. W ostatnich latach zauważany jest w regionie wzrost tzw. geoturystyki – opowiada Józef Kołcz, burmistrz gminy Świerzawa na terenie której leży Dobków. I dodaje, że powstanie geoparku o randze międzynarodowej przełoży się w sposób naturalny na atrakcyjność regionalną. Marka rozpoznawalna w świecie wpłynie na znaczny wzrost ruchu turystycznego. Tym samym poziom życia mieszkańców wzrośnie proporcjonalnie do liczby gości, których trzeba będzie obsłużyć.

Pasjonaci poszukujący różnych minerałów, takich jak: agaty, ametysty, melafiry, trafiają do nieczynnych wyrobisk i kamieniołomów. Zdaniem burmistrza brak jednak jest w tym działaniu elementu edukacyjnego, który pozwalałby korzystać z bogactw ziemi w sposób zrównoważony.

Poza tym ważnym też jest, by to korzystanie z bogactw, przebiegało w sposób zorganizowany i świadomy. Zdaniem burmistrza należałoby także uchronić cenne stanowiska geologiczne przed dziką eksploracją. – Temu służą geoparki zorganizowane w ramach programu „Geoparki UNESCO". W 1998 roku UNESCO uruchomiło procedurę utworzenia Światowej Sieci Narodowych Geoparków, mającej docelowo objąć ich ponad 500 – tłumaczy burmistrz Świerzawy.

Świerzawa, podobnie jak inne samorządy regionu Gór Kaczawskich i Pogórza Kaczawskiego, jest członkiem Stowarzyszenia Kaczawskiego, które w ostatnich latach wraz z trzema innymi organizacjami pozarządowymi z czterech różnych krajów realizowało wspólny projekt „Partnerstwo dla geoedukacji". – Podczas wyjazdów studyjnych, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów i lokalnych społeczności dochodziło do wymiany pomysłów i wielu dyskusji na temat przeniesienia najlepszych projektów z Islandii, Portugalii i Chorwacji na grunt polski – wspomina burmistrz Kołcz.

Podkreśla, że Pogórze Kaczawskie było w tym przypadku najlepszym miejscem, by ideę geoparku przeobrazić w miejsce wyjątkowo atrakcyjne, znane na całym świecie, dzięki włączeniu go w program UNESCO. – Pierwszym krokiem było podpisanie 17 października przez przedstawicieli lokalnych samorządów listu intencyjnego dotyczącego utworzenia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. To ważna deklaracja, niezbędna do rozpoczęcia formalnych działań zmierzających do wpisania regionu Krainy Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO (UNESCO Global Geoparks Network – GGN) – tłumaczy burmistrz Świerzawy. Dalsze kroki w tej sprawie podejmie Stowarzyszenie Kaczawskie. Ma ono za cel przygotowanie odpowiednich dokumentów. – Samorząd naszej gminy aktywnie włączył się we wszystkie działania. Na naszym terenie znajduje się Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie – silny ośrodek promocji geoturystycznej regionu, której powstanie wspieraliśmy od lat – mówi Józef Kołcz.

Dobków znajduje się w Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, której członkiem jest Gmina Świerzawa.

Ponadto w ubiegłym roku samorząd gminny był organizatorem wizyty na Węgrzech, gdzie wieś Dobków uzyskała tytuł jednej z najciekawszych wsi w Europie. – Sukces Dobkowa przekłada się w sposób wymierny na poziom życia mieszkańców. Wzrosła ilość obiektów noclegowych na terenie gminy. Powstało kilka zagród edukacyjnych (winnica, laboratorium zielarskie i inne). Liczne usługi okołoturystyczne, których liczba wzrasta z roku na rok, przynoszą dochody kilkuset mieszkańcom – wylicza burmistrz.