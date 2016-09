Światowid na podbój kosmosu

Światowid, bo tak został nazwany satelita, zostanie zaprezentowany na początku przyszłego roku. Za projekt odpowiada wrocławska firma SatRevolution. Urządzenie będzie niewielkie – jego wymiary wyniosą 10 na 10 na 20 cm. Firma nie zdradza, jaki jest koszt budowy urządzenia.

Grzegorz Zwoliński, współzałożyciel SatRevolution S.A. zapowiada, że satelita zostanie wyniesiony w kosmos najpóźniej w pierwszy kwartale 2018 roku.

- W przeciwieństwie do innych polskich firm z przemysłu lotniczego i kosmicznego będziemy integratorem, tworzącym pełne rozwiązania od A do Z. Naszym celem nie jest tylko projektowanie i budowanie satelitów. Chcemy także samodzielnie wynosić je na orbitę – zapewnia nas Grzegorz Zwoliński.

Zapowiada, że rozwiązania SatRevolution będą dostępne dla szerokiego grona odbiorców, po to, aby mogły z nich korzystać nie tylko państwowe czy prywatne przedsiębiorstwa, ale także indywidualni użytkownicy zainteresowani astrofizyką. - Chcemy, żeby kosmos był, na wyciągniecie ręki dla każdego z nas. Projekt Światowid zakłada wystrzelenie jednego satelity w celu sprawdzenia technologii i zastosowanych w nim rozwiązań. Kolejnym krokiem jest udoskonalenie projektu i seryjna produkcja. Satelity będą gromadziły m.in. takie dane jak: zmiany w polu magnetycznym oraz grawitacyjnym Ziemi, badanie zmian pogody i zjawisk zachodzących w termosferze – dodaje Grzegorz Zwoliński.

Gromadzenie danych uzyskanych podczas lotu pozwoli na lepsze poznanie zjawisk, jakie mogą mieć wpływ na zmiany w płaszczu magnetycznym Ziemi oraz na zachodzące w termosferze zjawiska.

- W celu uzyskania pożądanych przez nas właściwości oraz optymalnych kształtów poszczególnych części, cała konstrukcja została wykonana za pomocą technologii druku 3D. Odpowiednia forma pojedynczych elementów pozwoli na dokładne rozmieszczenie modułów wewnątrz satelity – opisuje Grzegorz Zwoliński.

Obudowa polskiego satelity została wykonana ze specjalnego stopu aluminium o wyprofilowanej ściance. Dzięki temu urządzenie jest odporne nie tylko na wibracje, które napotka podczas lotu, ale też na promieniowanie kosmiczne. Wysoka trwałość zewnętrznych elementów Światowida zapewnia także odporność na częste, a zarazem gwałtowne zmiany temperatury – od -150 stopni C do 300 stopni C.

Wewnątrz polskiego satelity znajdą się takie elementy, jak chociażby wysuwany wyspecjalizowany uchwyt do kamery wraz z obiektywem, chroniący ją przed obrażeniami z zewnątrz. Co istotne, wszystkie elementy elektronicznie zostaną sztywno zamontowane, odseparowane od siebie oraz od wysokich temperatur na obudowie. Satelita wykorzysta zaawansowany system otwierania paneli fotowoltaicznych i pozycjonowania ich przy pomocy czujnika położenia Słońca oraz anteny, która zostanie nakierowana w stronę Ziemi.

Zespół inżynierski pracujący przy budowie satelity tworzy rozwiązania, które będą stosowane w satelitach po raz pierwszy. Jak opisuje Grzegorz Zwoliński do stabilizacji oraz zmiany pozycji satelity zostaną wykorzystywane specjalistyczne układy magnetyczne. „Wytwarzają one momenty magnetyczne, które interferują z polem magnetycznym Ziemi, nadając satelicie moment obrotowy niezbędny do kontroli nad trajektorią lotu. W przeciwieństwie do generatorów ciągu, użyte w satelicie układy są ultralekkie, niezawodne oraz potrzebują niewielkiej ilości energii elektrycznej" – dodają konstruktorzy satelity.