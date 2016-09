Kolej powalczy o pasażerów

Plany rozbudowy infrastruktury kolejowej zaprezentowano na konferencji poświęconej Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej. Inicjatorami były Koleje Dolnośląskie oraz wojewódzki Urząd Marszałkowski. – Kolej znowu zaczyna być atrakcyjna – przekonywali Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego oraz Piotr Rachwalski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Podróżni będą mogli liczyć na zwiększenie liczby połączeń. W godzinach szczytu pociągi pomiędzy Wrocławiem a miejscowościami okalającymi miasto mają kursować, co pół godziny. Nowoczesne nowe składy zostaną wyposażone w internet i klimatyzację oraz udogodnienia dla niepełnosprawnych. Ma być 28 nowych pociągów, w tym 22 elektryczne oraz sześć spalinowych. Według Kolei Dolnośląskich ma to być tabor do obsługi przewozu regionalnego, który wjeżdżając do aglomeracji, staje się koleją aglomeracyjną, obsługującą ludzi z miasta.

Wracające połączenia

Co z torami? Według zarządzającej infrastrukturą spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK), w najbliższych latach na kilku liniach regionu mają być zrealizowane prace rewitalizacyjne, które przywrócą na nich wstrzymany wcześniej ruch pasażerski. Jedną z nich jest trasa Legnica – Rudna Gwizdanów, dla której opracowano już tzw. studium wykonalności, poprzedzające projekt budowlany. Plany zakładają prowadzenie tamtędy pociągów osobowych z prędkością do 120 kilometrów na godzinę, natomiast towarowych z prędkością 100 kilometrów na godzinę, czyli o połowę szybciej niż te ostatnie jeżdżą teraz. Rewitalizacja trasy i zwiększenie dopuszczalnej prędkości umożliwi pasażerom na przemieszczanie się pomiędzy głównymi ośrodkami Zagłębia Miedziowego- Legnicą, Lubinem i Głogowem. Z kolei ruch towarowy będzie bardziej płynny, a liczba pociągów przejeżdżających w ciągu doby (obecnie 15-20) będzie mogła być większa. Na dolnośląskiej sieci kolejowej trasa ta pełni ważną funkcję łącznika pomiędzy dwoma magistralami Węgliniec – Wrocław i Wrocław – Zielona Góra. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 150-250 mln zł, a jego zakończenie przewidziane jest na rok 2020.

Dwie linie: Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice oraz trasa z Wrocławia Głównego przez Sobótkę do Świdnicy będą rewitalizowane we współpracy z władzami samorządowymi woj. dolnośląskiego, w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Ruch pasażerski ustał tam przeszło 16 lat temu. Ponowne uruchomienie tych linii, z uwagi na przebieg obok nowo powstałych osiedli i centrów handlowych, będzie miało ważne znaczenie dla uzupełnienia układu komunikacyjnego wrocławskiej aglomeracji. Inwestycja ma pochłonąć ok. 155 mln zł.

Do 2020 roku zostanie przywrócony dla ruchu pasażerskiego nieczynny od lat fragment linii Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój. Ten 24-kilometrowy odcinek jest dużą atrakcją turystyczną ze względu na swoje położenie i liczne obiekty inżynieryjne jak mosty i wiadukty. Będzie przebudowywany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej za 88 mln zł.

Nowe stacje

Inwestycje na liniach kolejowych obejmą także przystanki. Wrocławska aglomeracja zyskała ostatnio trzy: Wrocław Stadion na linii w kierunku Głogowa, Wrocław Grabiszyn na trasie w kierunku Wałbrzycha i Wrocław Różanka na zmodernizowanym odcinku magistrali w kierunku Rawicza. Teraz pod Wrocławiem zostaną wybudowane dwa kolejne przystanki. Na trasie do Wałbrzycha i Jeleniej Góry powstanie przystanek Mokronos Górny: będzie położony pomiędzy stacją Wrocław Zachodni a przystankiem osobowym Smolec. Drugi z nowych przystanków powstanie w Iwinach niedaleko Wrocławia, na linii w kierunku Strzelina i Kłodzka.

Według PLK, dzięki wznawianiu ruchu pasażerskiego na nieczynnych liniach już wkrótce plany budowy nowych lub modernizacji istniejących przystanków będą rozszerzane. Cała infrastruktura pasażerska- perony, dojścia, podjazdy – zostanie dostosowana do obowiązujących dziś standardów. Do obsługi podróżnych dostosowane zostaną przystanki m.in. na górskim odcinku linii Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój. Nowy przystanek planowany jest tymczasem w Wałbrzychu. Powstałby w samym centrum miasta, na linii kolejowej z Wrocławia do Jeleniej Góry. To niespełna 2 km od stacji Wałbrzych Miasto, w kierunku stacji Wałbrzych Fabryczny. Przystanek będzie miał dwa perony połączone przejściem podziemnym i wyposażone w wiaty, system informacji podróżnych oraz windy.

Znaczne nakłady

W 2016 roku Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły na realizację 24 projektów inwestycyjnych w regionie przeszło 200 mln zł. - W ostatnich latach PLK zrealizowała na Dolnym Śląsku inwestycje za ponad 2 mld zł – informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik spółki. Najważniejsze przedsięwzięcia to zmodernizowanie linii Wrocław–Poznań na odcinku od Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego, która pochłonęła 1,3 mld zł oraz poprawa stanu linii pomiędzy Wrocławiem, Wałbrzychem i Jelenią Górą kosztująca ponad 400 mln zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wykonano prace modernizacyjne na trasie Kłodzko- Kudowa Zdrój oraz Jelenia Góra-Szklarska Poręba.

Inwestycje na Dolnym Śląsku pozwoliły skrócić czas przejazdów. O pół godziny skróciła się podróż pomiędzy Wrocławiem a Katowicami, do 3 godzin i 40 minut zredukowano podróż z Wrocławia do Warszawy. Blisko o połowę krócej jedzie się pomiędzy Wrocławiem i Rawiczem, a także pomiędzy Wrocławiem i Jelenią Górą.