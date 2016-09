Ryanair mocno stawia na Wrocław

Pod koniec sierpnia Michael O'Leary, prezes Ryanaira oficjalnie otworzył we Wrocławiu tzw. Laboratorium Podróży Travel Labs Polska, pierwsze centrum IT Ryanaira poza Irlandią. Zajmuje się ono rozwojem strony internetowej przewoźnika oraz aplikacji na telefony komórkowe. Strona wymaga pracy, m.in. dlatego że odwiedza ją około 40 mln użytkowników miesięcznie. – W naszym centrum IT we Wrocławiu zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, pasjonatów innowacji w branży cyfrowej – podkreślił Michael O'Leary. Travel Labs Polska zatrudni łącznie 120 osób. Obecnie pracuje w nim już 70 specjalistów. 22 września w Nicolas Business Center we Wrocławiu, gdzie ma siedzibę centrum IT przewoźnika, odbył się dzień otwarty. Laboratorium poszukuje między innymi następujących specjalistów: javascript engineer, android developers, NET engineers, frontend developer, java developer, release engineer, iOS developer, data scientist, data warehouse developer.

W maju Eddie Wilson, członek zarządu ds. personalnych Ryanair mówił, że wybór Wrocławia na miejsce inwestycji związany jest ze wsparciem, jakie firma otrzymała od Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. - Decyzja Ryanaira cieszy, ale nie zaskakuje. Doskonali informatycy i świadczenie zaawansowanych usług programistycznych to nasza narodowa specjalność. Dlatego ci, którzy chcą „latać wysoko", trafiają do Polski. Jesteśmy dziś jednym z najbardziej dojrzałych na świecie rynków nowoczesnych usług dla biznesu, a sam sektor BSS zatrudniający już ponad 150 tys. osób, to najszybciej rozwijający się segment gospodarki- komentował kilka miesięcy temu wiceprezes Michał Dąbrowski, wiceprezes PAIiIZ.

Zgodnie z zeszłorocznymi zapowiedziami, pod koniec tego roku Ryanair otworzy na wrocławskim lotnisku bazę techniczną, pierwszą w Polsce a trzecią w Europie. Będą w niej dwa stanowiska, gdzie konserwowane i sprawdzane będą samoloty irlandzkiego przewoźnika. W nowej bazie technicznej pracę znajdzie 150 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Centrum obsługi technicznej powstaje z myślą o przeglądach typu „C" dla samolotów Boeing 737-800. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej prowadziła też rozmowy z liniami lotniczymi Ryanair oraz z Lotniczymi Zakładami Naukowymi we Wrocławiu o kadrach dla wrocławskiej bazy. Wrocławianie liczą na to, że rozwój bazy szkoleniowa sprawi, iż miasto stanie się magnesem dla innych inwestorów z branży.

- To nie przypadek, że właśnie we Wrocławiu irlandzki przewoźnik uruchomił swoje pierwsze połączenie z Polski oraz swoją pierwszą bazę operacyjną w kraju. W tym roku otworzył w stolicy Dolnego Śląska swoje centrum IT, a pod koniec roku uruchomi u nas swoje centrum obsługi technicznej, również pierwsze w Polsce. Irlandzki przewoźnik stale rozbudowuje również swoją siatkę połączeń z Wrocławia. Linie Ryanair to strategiczny partner wrocławskiego lotniska już od ponad dekady. Chciałbym przy tym podkreślić, że nasza współpraca opiera się na swego rodzaju biznesowej chemii. M.in. dzięki temu linie Ryanair wiążą się z nami coraz mocniej. To pozwala coraz lepiej wykorzystywać potencjał Portu Lotniczego Wrocław, przynosząc również wymierne korzyści dla miasta i regionu – mówi „Rz" Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Ryanair rozwija swoje zaplecze w stolicy Dolnego Śląska. W 2012 roku uruchomił we Wrocławiu swoją pierwszą bazę operacyjną w Polsce. Obecnie stacjonują tam dwa, a wkrótce będą tam trzy samoloty. Linie rozpoczęły współpracę z Politechniką Wrocławską celem umożliwienia praktyk studentom uczelni.