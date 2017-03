Przez Świdnicę do Czech

Projekt obejmuje czeskie miasto Hořice, region Podzvičinsko reprezentowany przez szereg gmin w regionie czeskich Podkarkonoszy, polską Świdnicę – słynącą z bogatych i nie tylko barokowych rzeźb i leżące w powiecie świdnickim gminy: Strzegom słynący z wydobycia granitu oraz Dobromierz. Dotacje na stworzenie szlaku pochodzą z programu transnarodowego „Interreg Europa Środkowa" realizowanego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.

Nowe życie fontann

To z niego Świdnica dostała wsparcie na odrestaurowanie czterech zabytkowych ponad 300-letnich fontann na rynku. – Wykonane są z piaskowca, a więc materiału, który nie należy do najtrwalszych i który co jakiś czas wymaga renowacji. Choć były one już kilkakrotnie remontowane, ostatni raz w 1993 roku, to obecnie ich stan techniczny jest zły – opowiada Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego ratusza. Fontanny są popękane, mają nieszczelne komory i misy, których nie można już uszczelnić podczas zwykłych prac naprawczych. Jeszcze w tym roku przygotowywane są postępowania przetargowe, które mają wyłonić wykonawców prac związanych z budową sieci i montażem urządzeń wodnokanalizacyjnych oraz na prace konserwatorskie wraz z podłączeniem fontann. – Same roboty związane z renowacją kamieniarki będą trwały dwa lata, ale faktycznie cały proces obejmuje okres trzyletni i będzie podzielony na cztery etapy – opisuje Magdalena Dzwonkowska. I tak jeszcze w tym roku w ramach pierwszego etapu rozpocznie się budowa nowych podziemnych komór technicznych przy każdej z fontann oraz doprowadzenie do nich sieci, z kolei w ramach drugiego i trzeciego etapu będzie przeprowadzona w przyszłym roku renowacja kamieniarki fontann: Neptuna i Atlasa, a w czwartym etapie – w 2019 roku – do konserwacji pójdą fontanny „Duży Talerz" i „Mały Talerz".

– W trakcie robót każda z nich zostanie rozebrana, zdemontowana, jej elementy zostaną oczyszczone, naprawione i później zmontowane od nowa. To praca iście zegarmistrzowska, zważywszy na bogate zdobienia choćby cembrowin poszczególnych fontann oraz ich elementów rzeźbiarskich – opisuje urzędniczka.

Remont ma kosztować ok. 1,2 mln zł, z czego samorząd ma już zabezpieczone 225 tys. euro z programu „Interreg Europa Środkowa", co daje blisko milion złotych, a pozostałe środki będą pochodziły z budżetu miasta.

Wyremontowane fontanny będą częścią „Szlaku Kamienia", na który Świdnica otrzyma łącznie 315 tys. euro. Dzięki temu powstanie miejska trasa turystyczna będąca elementem szlaku ciągnącego się na pograniczu polsko-czeskiego. Wartość projektu „Szlak kamienia" to blisko 2 mln euro, z czego wysokość dotacji to ok. 1,7 mln euro.

Horice i Strzegom

– Główną oś partnerską tworzą miasta Horice jako partner wiodący i Strzegom jako partner projektowy, które w swoich krajach są znane ze związków kulturowych z kamieniem i udostępniają wiele cennych zabytków związanych z tym surowcem – tłumaczy Wioletta Urban-Smagłowska, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji w UM w Strzegomiu, strzegomski koordynator projektu.

To w tym mieście, po prawej stronie ul. Aleja Wojska Polskiego w kierunku torów, powstanie Aleja Rzeźb, przy której będą wystawione rzeźby, które powstały w trakcie dotychczasowych plenerów kamieniarskich. Stworzone zostaną także alejki spacerowe, którymi będzie można dojść do rzeźb, wraz z oświetleniem i elementami małej architektury (np. ławki, kosze, stojaki na rowery), fontanna, zdroje uliczne i zieleń.

– Wielką atrakcją będzie multimedialne centrum informacji o „Szlaku kamienia" i jego atrakcjach udostępnione dla turystów, umożliwiające wirtualny spacer po szlaku kamiennym i kontakt przez internet z bliźniaczą salą w Horicach z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Sala będzie zlokalizowana w CAS Karmel w Strzegomiu – informuje Wioletta Urban-Smagłowska.

Góra i Dobromierz

Poza tym oświetlona zostanie Góra Krzyżowa oraz oznakowane trasy turystyczne łączące główne zabytki związane z kamieniem. – W sumie wykonanych będzie 14 nowoczesnych tablic, a na każdej z nich zostanie zamieszczony kod QR, po którego wprowadzeniu będzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat „Szlaku kamienia" – tłumaczy Wioletta Urban-Smagłowska.

Poza tym zaplanowano specjalną stronę internetową, spot reklamowy, wydane będą foldery, ulotki i mapy w kilku językach, a „Szlak kamienia" będzie promowany również na targach w Czechach i Polsce oraz w mediach.

Z kolei w Dobromierzu zostaną opracowane ścieżki kamienia obejmujące teren gminy, a także będą zamontowane tablice informacyjne w sołectwach.

– Głównym celem projektu „Szlak kamienia" jest uatrakcyjnienie regionu podkarkonoskiego i dolnośląskiego za pośrednictwem promocji, udostępnienia i renowacji elementów tradycji kamienia. Podstawową ideą jest zaoferowanie turystom atrakcyjnych miejsc, dróg i szlaków łączących ważne lokalizacje związane z kamieniem oraz innych, interesujących turystycznie miejsc związanych z bogactwem kultury i przyrody – wyjaśnia Magdalena Dzwonkowska. Podkreśla, że projekt to kolejna forma na połączenie polskiego i czeskiego pogranicza. – Po pierwsze, zwróci uwagę na bogactwo surowca dominującego w tych regionach, pokaże jego piękno, a także przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w tym obszarze – tłumaczy urzędniczka. – Tematyczna unikalność projektu, który w takim zakresie nie był jeszcze realizowany w regionie przygranicznym, stwarza interesujące możliwości dla zainteresowanych nie tylko z całego czesko-polskiego wspieranego terenu, ale i spoza niego – dodaje Magdalena Dzwonkowska.

