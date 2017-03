Skarb dla kierowców i historyków

Ruch samochodów zostanie wyprowadzony m.in. poza Bolków, Lubin, Polkowice, Legnicę, Kamienną Górę. Powstanie też kolejny odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia.

Poważny remont trwa właśnie na drodze krajowej nr 35 na odcinku Świdnica – Pszenno. – Wymieniana jest warstwa ścieralna, wiążąca i podbudowa bitumiczna jezdni. Na niektórych odcinkach wymieniona zostanie cała konstrukcja jezdni o całkowitej grubości 56 cm. Remontem objęte są zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy, pobocza, rowy przydrożne i przepusty oraz urządzenia odwadniające – opisuje Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodaje, że planowane zakończenie prac jest przewidziane na 30 kwietnia. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi ok. 13,5 mln zł. To tylko preludium do poważniejszych inwestycji drogowych.

Wschód i południe

Pod koniec lutego została podpisana umowa na budowę kolejnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia, która połączy autostradę A4 z drogą krajową nr 8 od miejscowości Dobrzykowice do Długołęka. Prace projektowe i budowlane wykona firma Strabag.

– Koszt inwestycji, która ma się zakończyć w 2020 r., to ponad 104 mln zł – mówił podczas konferencji prasowej marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Inwestycja w 85 proc. będzie finansowana ze środków unijnych.

Nowa trasa miejscami będzie miała dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Na odcinku dziesięciu kilometrów powstaną dwa mosty oraz estakada i wiadukt kolejowy.

Ostatni, południowy odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia ma łączyć miejscowość Iwiny oraz Bielany przy autostradzie A4. Dotąd ze względu na protest mieszkańców miejscowości, przez które ma przebiegać obwodnica, nie ogłoszono przetargu na ten fragment trasy.

Pierwszy odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia powstał już w 2007 r. W następnych latach oddawano do użytku kolejne. Planowano długość całej trasy to niemal 40 km, a łączny koszt wybudowania całej obwodnicy to ok. 600 mln zł.

Remont w Legnicy

Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył także prawie 30 mln zł z unijnych funduszy na przebudowę ul. Jaworzyńskiej w Legnicy. Remont tej arterii potrwa do maja i będzie kosztować 51 mln zł. Prace będą polegały na odnowieniu nawierzchni, wykonaniu nowego oznakowania, chodników i przejść dla pieszych. To kluczowa arteria dla tego miasta, łącząca centrum z autostradą A4 i budowaną drogą S3.

Marszałek Cezary Przybylski przypomniał przy okazji tej inwestycji, że przebudowa ul. Jaworzyńskiej poprawi bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, połączy też miasto z autostradą A4 oraz terenami inwestycyjnymi w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i budowaną drogą S3. Z kolei prezydent miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski przypomniał, że kolejną pilną inwestycją w Legnicy jest dokończenie budowy południowo-wschodniego odcinka obwodnicy miasta.

Planowana jest też rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości. Umowa na przygotowanie projektu została podpisana w grudniu 2016 r.

Ważny będzie też remont autostrady A4 pomiędzy węzłem Bielany Wrocławskie a węzłem Brzezimierz. Celem jest poprawa stanu nawierzchni, ponieważ droga jest popękana.

Rozpoczęcie remontu planowane było jeszcze przed wakacjami, a zakończenie pod koniec roku. Pojawiły się nieprzewidywane wcześniej przez inwestora trudności. Otóż 16 marca po otworzeniu ofert na remont autostrady okazało się, że złożona oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dlatego przetarg musiał zostać unieważniony. – 24 marca GDDKiA ogłosiła ponownie przetarg na remont jezdni północnej autostrady A4 – informuje nas Magdalena Szumiata.

Przedsięwzięcie w Bolkowie

Obwodnicę o długości 7,8 km będzie miał Bolków. Umowa na jej budowę została podpisana w grudniu 2016 r., planowany termin oddania do użytku szacowany jest na pierwszą połowę 2020 roku. Umowna wartość inwestycji wyniesie przeszło 73 mln zł.

Jednak do jednych z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie należy budowa odcinka Legnica – Bolków drogi ekspresowej S3 Południe. Nowy odcinek będzie miał długość ok. 36 km. Budowane są cztery węzły drogowe: Jawor Północ, Jawor Wschód, Jawor Południe, Bolków.

– Łączna wartość inwestycji to ok. 900 mln zł, planowany termin zakończenia robót to IV kwartał 2018 roku – informuje nas Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ważna jest też budowa ekspresówki nr 5 na odcinku Korzeńsko – Wrocław Widawa. – Nowa droga ma powiązać docelowo województwo dolnośląskie z krajowym układem drogowym województwa wielkopolskiego i Polski północnej. Poprawią się znacznie warunki przejazdu ruchu dalekobieżnego i regionalnego, nastąpi skomunikowanie autostrady A2 z autostradą A4, rozwijając tym samym sieć nowoczesnych połączeń drogowych w kraju – opisuje Magdalena Szumiata.

Inwestycja to olbrzymia. Obejmuje m.in. budowę 47 mostów i wiaduktów – zarówno na ekspresówce, jak i drogach lokalnych. Trasa S5 będzie liczyła niemalże 50 km. Zakończenie budowy planowane jest na koniec tego roku. Planowany całkowity koszt inwestycji to około 1,9 mld złotych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Dawne dzieje

Przy okazji prac drogowych odkrywane są miejsca, gdzie znajdują się archeologiczne skarby. I tak stało się w miejscu planowanej budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica – Bolków. Na stanowisku archeologicznym Paszowice 23 naukowcy odkryli osadę z okresu obecności ludności kultury łużyckiej, a także wielopoziomowe cmentarzysko. Podczas badań odkrytych zostało ok. 650 zespołów grobowych, datowanych wstępnie na okres od 1800 p.n.e. do 600 p.n.e. Archeolodzy znaleźli przeszło 1700 naczyń ceramicznych oraz liczne przedmioty z brązu i żelaza.

Do najciekawszych znalezisk należy brązowy czekan – rodzaj broni będącej oznaką wysokiego statusu społecznego pochowanej osoby, odnaleziony w zespole grobowym wraz z trzema szpilami tarczowatymi. Archeolodzy odkryli też brązowe i żelazne szpile, bransolety, naszyjniki oraz przedmioty codziennego użytku, jak noże, osełki, sierpy. ©?

