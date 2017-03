Z wizytą w świecie postaci z wosku

Jedną z najnowszych atrakcji stolicy Dolnego Śląska jest otwarta pod koniec stycznia Wytwórnia Figur. To niezwykłe muzeum figur woskowych mieści się przy ul. Nowej 2b w dawnych Kazamatach Bastionu Sakwowego przy Wzgórzu Partyzantów, niespełna 15 minut spacerem od rynku. Warto podkreślić, że to jedyne takie miejsce na Dolnym Śląsku. Choć muzeum figur woskowych czynne jest dopiero od dwóch miesięcy, już zdążyło je odwiedzić kilka tysięcy osób.

– Odwiedzają nas zarówno dorośli, jak również dzieci. Często przychodzą całe rodziny. Na pewno najliczniejszą grupą zwiedzających są dzieci. Mamy dużo wizyt przedszkolaków – mówi Adam Żankowski, właściciel Wytwórni Figur.

W muzeum jest ok. 70 postaci. Zobaczymy tu znane osobistości ze świata kina i muzyki, bohaterów filmowych czy postaci z bajek. Wszystkie figury są naturalnej wielkości. Można robić sobie z nimi zdjęcia, a nawet ich dotykać czy przytulać. Są zrobione z trwałych materiałów, m.in. wosku, silikonu, gumy, gipsu.

Na dzieci czeka tu m.in. znany z komputerowej animacji zielony ogr Shrek. Chętni mogą się z nim przywitać, a nawet wejść do środka jego domku. Inną znaną postacią jest jaskiniowiec Fred Flintstone. W muzeum spotkamy go siedzącego za kierownicą „prehistorycznego" samochodu napędzanego siłą nóg. Niewątpliwą atrakcją dla najmłodszych będą także figury Leniwca Sida, Króla Juliana, Minionków, Smerfów, bałwana Olafa i innych bohaterów filmowych animacji ostatnich lat.

Nieco starszych zwiedzających z pewnością zainteresują podobizny znanych aktorów i piosenkarzy, np. Daniela Craiga, Katy Perry, Lady Gagi czy Michaela Jacksona. Fani kultowych serii filmowych docenią obecność Batmana, Yody czy Lorda Vadera.

Bohaterów jest tylu, że z pewnością każdy znajdzie tu swojego ulubieńca. Jedną z figur, które najbardziej podobają się zwiedzającym, jest Jack Sparrow, czyli słynny pirat z Karaibów.

Warto dodać, że w planach są już kolejne podobizny. Docelowo figur ma być 100. Na nowych bohaterów trzeba będzie jednak chwilę poczekać. Czas wykonania jednej figury to od dwóch do pięciu miesięcy. Wszystko zależy od wielkości i ilości szczegółów do odwzorowania u danej postaci. Chętni mogą także stworzyć własne rękodzieła. Codziennie o pełnych godzinach są warsztaty ceramiczne i plastyczne otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Na warsztatach wykonuje się rozmaite przedmioty z gliny i innych materiałów, m.in. dzbanuszki, serca czy kubeczki. Po zajęciach mali twórcy mogą zabrać do domu stworzone przez siebie dzieła.

Warsztaty ceramiczne czy plastyczne to niejedyna dodatkowa atrakcja. W Wytwórni Figur jest też m.in. sala projekcyjna z filmem 3D o powstaniu świata, a także gry edukacyjne i multimedialne. Na miejscu jest również restauracja i sklep z pamiątkami.

– Pomysł na utworzenie muzeum figur woskowych powstał wraz z narodzinami naszych dzieci. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym czas mogłyby spędzać całe rodziny – mówi Adam Żankowski.

Muzeum czynne jest codziennie – od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00–18.00, a od piątku do niedzieli w godzinach 10.00–20.00.