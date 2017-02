Daliowa będzie oświetlona i zyska świeżość

Jakub Szczepański, gdański historyk i społecznik: Serce Gdańska bije we Wrzeszczu

Wyspa Daliowa znajduje się obok mostu Piaskowego i wyspy Piasek. To najmniejsza z odrzańskich wysp w stolicy Dolnego Śląska. Chcąc dotrzeć do niej, trzeba skręcić w lewo tuż za mostem Piaskowym, a następnie przejść przez drewniany mostek.

– Jest częścią tzw. osi odrzańskiej, która przechodzi rewitalizację. Począwszy od położonej nad brzegiem Odry starej piekarni garnizonowej, która jest obecnie rewitalizowana, przez Wyspę Słodową i bulwary Dunikowskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich. Wyspa Daliowa, podobnie jak Słodowa, ma być miejscem otwartym i dostępnym dla wszystkich mieszkańców – zapowiada Jacek Sutryk, dyrektor departamentu spraw społecznych wrocławskiego magistratu. Pomysł przeprowadzenia zmian w tym miejscu zrodził się przy okazji organizacji różnych wydarzeń związanych z Europejską Stolicy Kultury 2016. – Chcemy, by to miejsce stało się pierwszym projektem w ramach aspiracji Wrocławia, by zostać Zieloną Stolicą Europy – precyzuje Sutryk.

Wyspa zmieni się dzięki współpracy miasta z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt zagospodarowania Wyspy Daliowej przygotowała Grupa Projektowa ISBA, a miasto ogłosiło przetarg na wykonanie prac budowlanych. Złożono siedem ofert. Najtańsza opiewa na kwotę ok. 1 mln 300 tys., a najdroższa na 1 mln 900 tys. zł. Oferty te są analizowane. W ubiegłym roku przetargu nie udało się rozstrzygnąć.

Co się zmieni na Wyspie Daliowej? W ramach modernizacji zostaną m.in. naprawione schody i mury oporowe, zainstalowane oświetlenie i monitoring. Posadzone zostaną nowe rośliny.

– Zależało nam, by włączyć Wyspę Daliową do zielonego krwiobiegu wysp odrzańskich. Postanowiliśmy zachować zieleń na wyspie. Wszystkie alejki i zieleńce zaprojektowane zostały w sposób naturalny. Dodaliśmy zielone wyspy z ozdobnymi roślinami. W centralnej części będzie polana rekreacyjna, na której będą mogły być organizowane np. pikniki – opisuje Joanna Styrylska, architekt z Grupy Projektowej ISBA.

Centralnym elementem na Wyspie Daliowej ma być rzeźba „Nawa" autorstwa Oskara Zięty. Będzie nawiązywać do Hali Targowej oraz okolicznych budowli, m.in. Ossolineum i kościoła NMP na Piasku. Jak opisuje autor tego dzieła, będzie ono miało 6 do 7 metrów wysokości i 15 metrów szerokości. W jego skład wejdą łuki z polerowanej stali nierdzewnej, które w każdej porze roku będą w różny sposób odbijały otoczenie. Elementy rzeźby na wyspę zostaną dostarczone barkami. Projekt „Nawy" wraz z wykonaniem, transportem i montażem będzie kosztował 1 mln 300 tys. zł. Z inicjatywą umieszczenia rzeźby na wyspie wystąpił sam artysta. Pomysł ten spodobał się władzom miasta, które planują zamontować rzeźbę Oskara Zięty już w marcu. Przebudowa wyspy ma się zakończyć do końca kwietnia. Przedstawiciele wrocławskiego ratusza obiecują, że na majowy długi weekend wyspa zostanie udostępniona dla gości.