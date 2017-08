Refundacja: więcej na innowacyjne leki

O 669 mln 34 tys. zł w stosunku do 2016 r. wzrośnie tegoroczny budżet na refundację – wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

O blisko 168 mln zł – do 426,409 mln zł – wzrosną środki na refundację leków dostępnych w aptece na receptę. Dodatkowe 16 mln zł (wzrost do 24 mln zł) przewidziano na leki z wybranych grup limitowych, dla których zmieniła się charakterystyka produktu leczniczego lub praktyka kliniczna.

O 145,78 mln zł wzrośnie finansowanie leków czy wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu. Czyli dla osób, których w Polsce dziś nie ma czym leczyć. Po zmianie środki na takie leki wzrosną do 218,62 mln zł. To szansa szczególnie dla pacjentów cierpiących na choroby rzadkie czy tych, którzy nie mogli skorzystać z innowacyjnego leku.

Zdaniem dr. Marcina Pakulskiego, byłego prezesa NFZ, zwiększenie środków na refundację może być próbą rozliczenia pay-backu, narzędzia służącego do dzielenia ryzyka przy wejściu do refundacji nowych leków. Jeśli kwota refundacji przekracza sumę przewidzianą w ustawie, firmy farmaceutyczne muszą zapłacić nadwyżkę – mówi dr Pakulski.

Pacjenci od dawna walczą o zwiększenie nakładów na refundację leków niemających w Polsce odpowiedników.

– To szansa dla osób, które do tej pory za leczenie musiały płacić z własnej kieszeni lub – częściej – korzystać ze zbiórek – mówi Szymon Chrostowski, były prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Zgodnie z raportem Fundacji Alivia „Dostępność pacjentów onkologicznych w Polsce do terapii lekowych na tle aktualnej wiedzy medycznej", opublikowanego w marcu tego roku, ponad połowa leków onkologicznych zarejestrowanych w Europie nie jest refundowana w Polsce. Dotyczy to też środków, które inne kraje UE refundują od lat.

Na 19 nowotworów przeanalizowanych w raporcie leczenie tylko jednego na pewno będzie zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Polski pacjent musi się natomiast liczyć z tym, że 18 pozostałych nie będzie leczonych optymalnie, bo aż 70 proc. leków zalecanych przez aktualną wiedzę medyczną nie jest dostępnych w kraju.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Opinia

Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Zwiększenie środków na refundację leków do tej pory nierefundowanych w danym wskazaniu to dowód na racjonalną politykę lekową. Zamiast włączać do refundacji nowy lek, zwiększa się liczbę wskazań, w których będzie on refundowany. Daje się też pierwszeństwo refundacji tych produktów, w których pacjenci nie mieli żadnej opcji terapeutycznej, a skutecznego leczenia musieli szukać poza granicami kraju, często płacąc z własnej kieszeni. Sfinansowanie nowych terapii potwierdza, że refundacja wciąż jest priorytetem Ministerstwa Zdrowia, niezależnie od wejścia w życie sieci szpitali i dodatkowych kosztów związanych z jej finansowaniem.