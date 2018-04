Szpitale planują zabiegi na ślepo, bo NFZ nie podaje informacji o wykonaniu ryczałtu

Lecznice nie mogš zwiększyć liczby operacji, bo NFZ nie podaje informacji o wykonaniu ryczałtu w województwie.

Choć informacje o wykonaniu przez szpitale w sieci ryczałtu za pierwszy okres rozliczeniowy (IV kwartał 2017 r.) miały być znane na przełomie marca i kwietnia, NFZ zwleka z ich publikacjš. Tracš na tym pacjenci, bo znajšc dane, dyrektorzy placówek mogliby zaplanować więcej operacji.

Od wykonania ryczałtu w poprzednim okresie rozliczeniowym zależy poziom finansowania w kolejnym, który zaczšł się w styczniu i potrwa do końca czerwca. Poszczególne placówki znajš już wprawdzie wyliczenia na kolejny okres rozliczeniowy, ale nie wiedzš, jak ryczałt wykonały inne jednostki w województwie. A od tych danych zależy decyzja o wykonaniu œwiadczeń ponad ryczałt. Wysokoœć zapłaty za dodatkowe procedury zależy bowiem od tego, w jakim stopniu pozostałe placówki z sieci wykonały ryczałt. Jeœli go nie wykonały, na kolejny okres rozliczeniowy dostanš mniej pieniędzy, a nadwyżka pójdzie na nadwykonania dla innych szpitali w tym samym województwie.

– Ryczałt w sieci jest ustalany na dany okres rozliczeniowy, bo to, ile œwiadczeń wykonam w obecnym okresie, rzutuje na wartoœć w kolejnym – tłumaczy Jakub Szulc, ekonomista i były wiceminister zdrowia.

Sumy na kolejny okres oblicza się na podstawie skomplikowanego wzoru okreœlonego w rozporzšdzeniu do ustawy o sieci. Jak tłumaczy Szulc, jeœli w pierwszym okresie rozliczeniowym szpital wykonał ryczałt w 80 proc., w kolejnym dostanie 20 proc. mniej pieniędzy.

– Sytuacja komplikuje się, gdy placówka wykona ponad 100 proc., np. 120 proc. Na pewno przysługuje jej 100 proc. z poprzedniego okresu rozliczeniowego, ale pozostała częœć kwoty zależy od tego, jak będzie wyglšdał bilans wykonania ryczałtu we wszystkich szpitalach województwa – wyjaœnia Jakub Szulc.

Jeœli więc w województwie sš dwa szpitale, z których jeden miał ryczałt w wysokoœci 10 mln zł, a wykonał œwiadczenia za 8 mln zł, a drugi przekroczył aż o 50 proc. swój 20-mln ryczałt, wykonujšc œwiadczenia na 30 mln zł, na kolejny okres rozliczeniowy drugi dostanie maksymalnie tylko 22 mln zł.

– Nie może bowiem dostać więcej niż suma wszystkich niedowykonań w szpitalach w województwie. Z tej perspektywy bardzo ważne jest, by szpitale wiedziały jak najwczeœniej, jak œwiadczenia wykonały pozostałe szpitale z sieci – argumentuje Szulc.

– By miało to jakikolwiek wpływ na decyzje zarzšdcze, wykonanie ryczałtu przez inne szpitale powinniœmy móc monitorować na bieżšco, najlepiej online. Tymczasem dziœ możemy liczyć jedynie na informacje z mediów. Przez brak informacji nie mogę zaplanować œwiadczeń ponadlimitowych w niektórych dziedzinach. Dzisiaj robię to na œlepo – przyznaje Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor stołecznego Szpitala Bielańskiego, który w czwartym kwartale wykonał 106 proc. ryczałtu, a na półrocze zaproponowano mu ryczałt w wysokoœci 103 proc. Sięgajšc po wyższy ryczałt, szpital stracił 1,5 mln zł.

Z danych, jakie „Rzeczpospolita" otrzymała z NFZ, wynika, że na 590 szpitali w sieci 446 wykonało ryczałt na poziomie powyżej 100 proc., 24 poniżej 90 proc., a 10 przekroczyło 110 proc.

– Na pierwszš połowę 2018 r. szpitale dostanš 233 mln zł więcej niż w IV kwartale 2017 r. – informuje Sylwia Wšdrzyk-Bularz, p.o. rzecznika NFZ.

– Te szpitale, które nie wykonały ryczałtu, skorzystajš z tego zdecydowanie mniej niż te, które odnotowały nadwykonania – zastrzega jednak Jakub Szulc.

Realizacja ryczałtu w IV kwartale 2017 r.

Przedział - Liczba szpitali

poniżej 90 proc. - 24

90–100 proc. - 110

100–110 proc. - 446

powyżej 110 proc. - 10

razem - 590