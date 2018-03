Leku na receptę nie można legalnie sprowadzić z zagranicy kurierem czy pocztą

Leku, który w Polsce jest na receptę, nie można legalnie zamówić z zagranicy kurierem czy pocztš.

Dziœ w sieci można kupić prawie wszystko, ale już nie wszystko może trafić do ršk zamawiajšcych. Przekonała się o tym kobieta, której zamówienie zza oceanu trafiło do „celnego aresztu".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sprawa dotyczyła kilku opakowań hormonów: kremów, tabletek i kapsułek, które z USA zamówiła mieszkanka północnej Polski. Gdy towary dotarły do kraju, agent celny działajšcy z upoważnienia zamawiajšcej złożył zgłoszenie celne objęcia go procedurš dopuszczenia do swobodnego obrotu.

Służba celna postanowiła jednak bliżej przyjrzeć się sprawie. Na podstawie pisma wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego ustaliła, że zamówione hormony sš produktami leczniczymi. Celnicy wezwali kobietę do niezwłocznego przedstawienia towaru. Poinformowali jš, że nie ma do niej zastosowania art. 68 ust. 5 prawa farmaceutycznego o lekach bez zgłoszenia na własny użytek, bo dotyczy on wyłšcznie przywozu produktów leczniczych w ruchu podróżnych, a nie za poœrednictwem przesyłek kurierskich lub pocztowych.

Celnicy wskazali, że jedynym wyjœciem jest zgłoszenie towaru do procedury powrotnego wywozu poza obszar celny UE, czyli zwrot przesyłki. W przeciwnym wypadku jš zarekwirujš. Kobieta poinformowała, że nie może zwrócić leków, i chciała uregulowania ich sytuacji celnej. Celnicy zajęli jednak towar.

Zamawiajšca zażšdała zwolnienia leków z „celnego aresztu". Tłumaczyła, że zajęte produkty to hormony używane do łagodzenia skutków menopauzy. Sprowadza je kurierem na użytek własny. Podobne można kupić w Polsce na receptę, ale to preparaty syntetyczne – a te z USA sš całkowicie naturalne. Przekonywała, że sporna procedura dotyczy także leków sprowadzanych na własne potrzeby w paczkach.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Szczecinie, a potem Naczelny Sšd Administracyjny uznały jednak, że zajęcie leków było zgodne z prawem. NSA zauważył, że obrót lekami jest œciœle reglamentowany, m.in. ze względów bezpieczeństwa. Nie miał wštpliwoœci, że przepis, który nie wymaga zgody na przywóz z zagranicy produktu leczniczego na własne potrzeby, dotyczy tylko bagażu. Nie obejmuje zaœ leków, które w kraju sš na receptę, kupionych za granicš i sprowadzonych kurierem czy pocztš. W ocenie NSA choć pojęcie „przywóz" nie zostało zdefiniowane, to analiza przepisów wskazuje, że nie obejmuje ono przesyłek. Tym bardziej że w Polsce leki na receptę nie mogš być w ogóle sprzedawane w drodze wysyłkowej.

Wyrok jest prawomocny.

sygn. akt I GSK 1277/16