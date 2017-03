Gowin: doszliśmy z MZ do wspólnego stanowiska ws. sieci szpitali

Radziwiłł: 91 proc. środków na opiekę szpitalną trafi do szpitali sieciowych

Gowin: będę zgłaszał poprawki do projektu o sieci szpitali

"Ostatnie tygodnie wypełniły nam bardzo intensywne rozmowy i współpraca z ministrem Konstantym Radziwiłłem. Szukaliśmy wspólnie rozwiązań, które pozwolą nam zbliżyć stanowiska, rozwiać przynajmniej część zasadniczych wątpliwości" - powiedział Gowin.

Wicepremier przekazał, że osiągnięto wspólne stanowisko. "Proponujemy dwa nowe rozwiązania" – przekazał.

Pod koniec lutego rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu tzw. sieci szpitali. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, lider Polski Razem, zgłosił wówczas zdanie odrębne. Wyjaśniał, że zastrzegł sobie prawo do zgłaszania w toku prac parlamentarnych poprawek do projektu.

Szpitale będą kwalifikowane do sieci po spełnieniu ściśle określonych kryteriów dotyczących zakresu i charakteru udzielanych świadczeń - niezależnie od struktury własności (czyli mogą to być podmioty publiczne i niepubliczne). Szpitale znajdujące się w sieci zostaną podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia, a kwalifikacji do każdego poziomu będzie się dokonywać na cztery kolejne lata kalendarzowe.

Szpitale "sieciowe" będą otrzymywały środki w formie ryczałtu, którego wysokość będzie powiązana z wartością świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach. Ryczałt - oprócz świadczeń szpitalnych - obejmie również świadczenia: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (realizowane w przychodniach przyszpitalnych) i rehabilitacji leczniczej.