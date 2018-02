Leki dla osób po przeszczepach będą droższe

Mimo apeli leki dla osób, które otrzymały nowy narzšd będš jeszcze droższe. Zgodnie z najnowszym projektem listy refundacyjnej, niektóre nawet o ponad 100 zł.

O ponad 113 zł – do 116,60 zł z 3,20 zł – zdrożejš od 1 marca tabletki ceglar, stosowane u osób po przeszczepach – zakłada projekt marcowej listy refundacyjnej, który opublikował właœnie resort zdrowia. To niejedyna podwyżka. Dwukrotnie – z 25,88 zł do 59,90 zł – zdrożeć miałyby także tabletki valgancicloviru, a proszek do sporzšdzenia zawiesiny Valcyte, jedyny, który można stosować u dzieci, o ponad 30 zł w stosunku do ceny obecnej (z 817,48 zł do 838,47 zł) i o ponad 500 zł w porównaniu z kwotš, jakš trzeba było za niego zapłacić jeszcze rok temu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Choć dwa leki wróciły do pierwotnej ceny, koszt większoœci jest nie do udŸwignięcia – ubolewa Iwona Nowik, pacjentka po przeszczepie wštroby i działaczka ruchu na rzecz pacjentów „My przed/po transplantacji".

Resort zdrowia wyjaœnia, że dopłata pacjentów do leków oryginalnych się zwiększa, bo do refundacji wchodzš też ich tańsze zamienniki – leki generyczne. I zapewnia, że sš one równie skuteczne jak oryginalne.

Zarówno pacjenci, jak i lekarze, majš jednak na ten temat inne zdanie. Transplantolodzy twierdzš, że choć lek generyczny różni się od oryginalnego minimalnie, to ta różnica może przesšdzić o zdrowiu i życiu osób po przeszczepach. Resort zdrowia pozostaje jednak głuchy na te argumenty.

Intencji resortu nie rozumie też prof. Tomasz Grodzki, chirurg klatki piersiowej i transplantolog, autor pierwszego w Polsce udanego przeszczepu płata płuc od żywego dawcy. Od ponad roku walczy o obniżenie dopłat dla pacjentów po transplantacjach.

– Pacjentów po przeszczepach jest tak niewielu, a koszty samego przeszczepu tak duże, że państwu powinno zależeć, by leki dla nich były jak najtańsze – przekonuje prof. Grodzki, który osobiœcie usłyszał od pacjentów, że rezygnujš z przeszczepów ze względu na ceny leków.

Profesor podkreœla, że dializy, którym poddawani sš pacjenci wypadajšcy z listy oczekujšcych na przeszczep nerki, będš kosztować Narodowy Fundusz Zdrowia dużo więcej niż dopłata do leków. Najbardziej jednak niepokoi go sytuacja dzieci po transplantacjach, dla których jedynš alternatywš jest lek valcyte w zawiesinie. Chociaż minister zdrowia Łukasz Szumowski obiecał pod koniec stycznia, że szpitale będš go wydawały rodzicom małych pacjentów za darmo, tak się nie dzieje. Dyrektorzy szpitali tłumaczš, że wydajšc lek ze szpitalnej apteki, naruszaliby dwie ustawy: Prawo farmaceutyczne i ustawę refundacyjnš, i proszš resort o podstawę prawnš. Bez skutku. W efekcie rodzice, którzy chcš dostać lek nieodpłatnie, muszš kłaœć dziecko do szpitala, narażajšc je na zakażenia szpitalne albo płacić ponad 800 zł za opakowanie.

—Karolina Kowalska

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl