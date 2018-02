Pacjenci coraz częściej skarżą się do Rzecznika Praw Pacjenta

Od momentu powstania urzędu, czyli od maja 2009 r. do 30 stycznia br. za poœrednictwem bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii odnotowaliœmy 300 000 sygnałów przekazanych do Rzecznika Praw Pacjenta. Dzwonišcym był ojciec dziecka, które przebywało w jednym z warszawskich szpitali. Mały pacjent otrzymał skutecznš poradę, dzięki której problem został niezwłocznie rozwišzany. Cieszymy się, że mogliœmy pomóc.

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta umożliwia pacjentowi szybki kontakt z pracownikiem Biura, który przyjmuje zgłoszenia i udziela wyczerpujšcych informacji o prawach pacjenta oraz przysługujšcych w danej sytuacji œrodkach prawnych. W uzasadnionych przypadkach ta forma kontaktu daje także Rzecznikowi Praw Pacjenta możliwoœć podjęcia pilnej interwencji bšdŸ wszczęcie postępowania wyjaœniajšcego.

Dzięki temu, że infolinia ma zasięg ogólnopolski, a forma telefoniczna jest najprostszym i najszybszym sposobem kontaktu, stanowi ona skuteczny system wsparcia ochrony praw pacjenta. Większoœć rozmów telefonicznych stanowiš praktyczne porady dotyczšce działań, które należy podjšć w okreœlonej sytuacji, w tym sugerowane rozwišzanie w sytuacjach trudnych.

Infolinia, która jest czynna od poniedziałku do pištku w godz. 8.00 - 20.00 jest tylko jednš z możliwych form kontaktu jakie oferuje Rzecznik Praw Pacjenta. Z Biurem można skontaktować się za poœrednictwem formularza kontaktowego znajdujšcego się na stronie www.rpp.gov.pl lub poczty elektronicznej pod adresem kancelaria@rpp.gov.pl. Dokument można złożyć również za pomocš elektronicznego formularza dostępnego na stronie ePUAP lub przesłać na adres Biura.

Osoby, które wolš kontakt osobisty mogš skorzystać z porady na miejscu w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta i porozmawiać z naszym pracownikiem, do czego zachęcamy. Zapraszamy do siedziby w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46 w poniedziałek - w godzinach 9.00-18.00 oraz od wtorku do pištku w godz. 9:00-15:00.

Rzecznik przypomina także o ułatwionym kontakcie dla osób głuchych i głuchoniemych, które mogš kontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta poprzez tłumacza języka migowego online. Mogš to zrobić za poœrednictwem aplikacji mobilnej Migam lub klikajšc na specjalny banner znajdujšcy się w zakładce „Kontakt dla osób z trudnoœciami w komunikowaniu się". Po kliknięciu użytkownik połšczy się z tłumaczem języka migowego, który w tym samym czasie wykona połšczenie na infolinię Rzecznika. Wystarczy posiadać urzšdzenie mobilne z kamerš, dzięki której zostanie wykonane połšczenie a pracownicy na bieżšco odniosš się do sytuacji osoby dzwonišcej.

Urzšd Rzecznika Praw Pacjenta cały czas się zmienia dla dobra pacjenta. Bartłomiej Chmielowiec pragnie usprawnić i jak najlepiej dostosować urzšd do potrzeb i oczekiwań obywateli. W najbliższym czasie planuje uruchomienie eksperckich porad za poœrednictwem infolinii, gdzie pacjenci będš mogli zasięgnšć informacji od osób, które specjalizujš się w wybranych dziedzinach zdrowia.