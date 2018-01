Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – jakie prawa mają pacjenci

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że tzw. placówki sieciowe mają zapewnić dostęp do leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji leczniczej. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwany siecią szpitali, ma jednak zapewnić również dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o obowiązujących od 1 października 2017 r. zasadach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Poniżej dalsza część artykułu

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych,

- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

- telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

- nagłego zachorowania;

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjenci uzyskają pomoc w podmiotach zakwalifikowanych do sieci tzn.: w szpitalach I, II i III stopnia, jak i w szpitalach pediatrycznych. Nadal jednak funkcjonują poradnie, które udzielały tych świadczeń przed wejściem ustawy w życie, pod warunkiem że nie wygasła umowa z NFZ.

Informacje o wykazie placówek, które zostały zakwalifikowane do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczeń, znajdują się z Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do Rzecznika Praw Pacjenta zgłaszają się osoby, które mają problem z uzyskaniem świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pacjenci najczęściej informują o odmowie udzielania świadczeń i przypadkach odsyłania chorych do innych placówek, braku dostępu do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz odmowach przyjęcia zgłoszeń na wizytę domową. Osoby kontaktujące się z Rzecznikiem zgłaszają również przypadki braku empatii ze strony personelu medycznego oraz pozbawienie praw do ulgi refundacyjnej przy wypisywaniu recept na leki refundowane.

Rzecznik przypomina, że wykazy wszystkich placówek, które udzielają pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.