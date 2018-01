Życie przed Małyszem

Na poczštku był Stanisław Marusarz, od niego wszystko się zaczęło. Zakopane nigdy nie zapomniało o „Dziadku".

Wojciech Fortuna został pierwszym polskim mistrzem olimpijskim w skokach, Adam Małysz wprowadził ten sport w inny wymiar, Kamil Stoch przeœcignšł go pod względem liczby zdobytych medali. Ale to Stanisław Marusarz był duchowym ojcem tego wszystkiego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Marusarz to bodaj pierwszy polski zawodnik, którego nazwiskiem jeszcze za życia nazwano obiekt sportowy. Nim Adam Małysz otworzył skocznię swojego imienia w Wiœle, Marusarz miał już swojš w Zakopanem. Wielka Krokiew, Wembley skoczków, przyjęła imię Stanisława Marusarza w roku 1989, cztery lata przed jego œmierciš.

Zasłużył na to. Rodowity zakopiańczyk, urodzony jeszcze jako poddany cesarza Franciszka Józefa, odnosił wyjštkowe sukcesy. Wzruszajšcy filmik pokazujšcy małego Kamila Stocha zapewniajšcego, że on też kiedyœ będzie mistrzem, może miałby swój pierwowzór, gdyby niemal sto lat temu można było go nagrać.

Marusarz nie miał takich możliwoœci, zrobił więc coœ innego. Kiedy w roku 1929 odbywały się w Zakopanem mistrzostwa œwiata, najpierw obserwował treningi najlepszych, a kiedy nadszedł dzień zawodów, wszedł na sam szczyt Wielkiej Krokwi. Zmylił czujnoœć sędziów, wykorzystał chwilowš przerwę w zawodach, wskoczył na rozbieg i bez numeru startowego pomknšł w dół. Skoczył ponad 50 metrów, więcej niż wielu zawodników zgłoszonych do konkursu. Miał wtedy 15 lat.

Przedwojenna legenda

Trzy lata póŸniej reprezentował już Polskę na igrzyskach olimpijskich w Lake Placid, i to w dwóch konkurencjach: skokach oraz w biegu na 18 km, zajmujšc miejsca w drugiej dziesištce. Lepiej poszło mu w roku 1936 na igrzyskach w Garmisch-Partenkirchen, mimo że chorował na grypę, a niemiecki lekarz wioski olimpijskiej odradzał mu start. W konkursie skoków był pišty (to najlepsze miejsce polskiego skoczka przed wojnš), a w kombinacji norweskiej siódmy. Brał udział w igrzyskach jeszcze w roku 1948 (Sankt Moritz) i w 1952 (Oslo). Kiedy kończył olimpijskš karierę, miał 39 lat i był kimœ takim jak Noriaki Kasai dzisiaj.

Marusarz nie zdobył medalu olimpijskiego ani tytułu mistrza œwiata, jednak, paradoksalnie, niepowodzenie na mistrzostwach œwiata w Lahti przyniosło mu popularnoœć godnš czempiona.

Konkurs wygrał wtedy Norweg Asbjoern Ruud, o 0,2 punktu przed Marusarzem. Tyle że wyniku nie podano natychmiast po zawodach, lecz wieczorem. Sędziowie liczyli odległoœci (dalej skoczył Marusarz) i oceniali styl, różnišc się pod obydwoma względami. Sędziowie fińscy byli zdania, że wygrał Polak, a norwescy – że ich rodak. Ostatecznie ustalili, że Ruud wyprzedził Marusarza o 0,2 punktu, co spotkało się z głoœnym buczeniem kibiców.

Jakkolwiek by było, wicemistrzostwo œwiata to najlepszy wynik Polaka w sportach zimowych przed wojnš. Do tego doszło poczucie niesprawiedliwoœci, towarzyszšce międzynarodowym występom naszych reprezentantów: jak już kogoœ krzywdzš, to koniecznie musi być Polak. Doœć, że w plebiscycie „Przeglšdu Sportowego" na najlepszych sportowców Polski roku 1938 Stanisław Marusarz zajšł pierwsze miejsce.

To był ostatni plebiscyt przed wojnš. Kiedy Niemcy weszli do Zakopanego, częœć polskich mieszkańców Podhala zrzeszyła się w Goralenverein i współpracowała z hitlerowcami. Polscy patrioci z nimi walczyli. Stanisław Marusarz został członkiem Armii Krajowej i kurierem tatrzańskim, przerzucajšcym do Budapesztu ludzi, towary oraz pienišdze. Słowacy łapali go trzykrotnie i oddawali w ręce Niemców – za każdym razem udawało mu się zbiec.

Po wojnie Marusarz opowiadał, że najważniejszy skok swojego życia oddał nie na skoczniach olimpijskich, ale z okna krakowskiego więzienia na Montelupich, gdzie w celi œmierci nie zamierzał czekać, aż wyrok zostanie wykonany. Udało się wygišć kraty w oknie na tyle, aby przecisnęło się przez nie szeœciu więŸniów. Potem skok na dziedziniec, wspięcie się na trzymetrowe ogrodzenie zwieńczone drutem kolczastym. Kiedy Marusarz znalazł się na szczycie i szykował do skoku na ulicę, otrzymał postrzał. Uciekał potem z kulš w udzie przez pola i lasy do Zakopanego.

Za swojš postawę podczas okupacji otrzymał krzyż Virtuti Militari. A dla pokolenia swoich sportowych dzieci został „Dziadkiem".

Wszyscy polscy mistrzowie skoków sš góralami z Tatr, Beskidów lub Karkonoszy, a przynajmniej tam mieszkali lub mieszkajš. Ale pierwsze skoki oddawano nie w górach, ale w parku Stryjskim we Lwowie. Na poczštku XX wieku zbudowano tam „skocznię", na której po wybiciu się z progu można było szybować w powietrzu nawet pięć–szeœć metrów.

Najlepsze lwowskie kluby, kojarzšce się z piłkš nożnš – Pogoń Czarni i Lechia – miały także sekcje narciarskie. Na południe od Lwowa, w miejscowoœci Sławsko, rozegrano w styczniu 1908 roku pierwszy zarejestrowany konkurs skoków. Wygrał go lwowiak, kilkunastoletni Leszek Pawłowski. On też został pierwszym mistrzem Polski na zawodach, które w roku 1920 odbywały się na Antałówce w Zakopanem. Osišgnšł odległoœć 14 metrów. Był też mistrzem i rekordzistš Polski w skoku o tyczce.

Pawłowski zmarł w roku 1967 w Warszawie, pochowano go na Powšzkach i nikt o nim nie pamięta. A to on jest duchowym pradziadkiem Adama Małysza i Kamila Stocha.

Polski Zwišzek Narciarski powstał w drugi dzień œwišt Bożego Narodzenia roku 1919, jako czwarty z kolei zwišzek w kraju (po lekkoatletycznym, piłkarskim i wioœlarskim). W okresie międzywojennym w kraju było kilkanaœcie skoczni. Od Zakopanego przez Krynicę (miała dwie, pierwsza z nich była największa w kraju) po Brzuchowice pod Lwowem i Warszawę.

Skocznia w parku Sobieskiego, czyli na Agrykoli, została zbudowana w 1925 roku. W tym samym czasie w Zakopanem wzniesiono Wielkš Krokiew. Była arenš mistrzostw œwiata (tzw. FIS) w latach 1929, 1939 i 1962. Na tych ostatnich zawodach ustanowiono niepobity nawet w czasach Adama Małysza i Kamila Stocha rekord frekwencji. Konkurs wygrany przez Niemca z NRD Helmuta Recknagla oglšdało ponad 120 tysięcy widzów.

Tragedia „Dzidka"

Kilka dni wczeœniej na tzw. œredniej skoczni tytuł wicemistrza œwiata wywalczył niespodziewanie Antoni Łaciak i kibice mieli nadzieję na więcej. Niestety, Łaciak zajšł szóste miejsce. Przez całe lata 50. i następne, aż do końca wieku, kibice skoków w Polsce żyli nadziejami.

Punktem odniesienia był Marusarz. Pamiętany, obecny, aktywny, szokujšcy sprawnoœciš fizycznš i odwagš, bo kto oprócz niego mógł oddać skok po przekroczeniu 60. roku życia? Nie mieli takich żyjšcych w kraju łšczników z przeszłoœciš i bohaterów lekkoatleci (Janusz Kusociński został rozstrzelany przez hitlerowców, Stanisława Walasiewicz i Halina Konopacka mieszkały w Ameryce) ani piłkarze.

Wszystkie kolejne generacje skoczków porównywano więc z Marusarzem, a kolejne igrzyska, FIS lub Turniej Czterech Skoczni (z wyjštkami Łaciaka i Wojciecha Fortuny) potwierdzały, że nie mamy skoczków o talentach „Dziadka". Mimo to skoki były popularne, ponieważ pokazywała je telewizja. Rytuałem dla kilku pokoleń Polaków było oglšdanie 1 stycznia koncertu noworocznego z Wiednia, a po nim konkursu Turnieju Czterech Skoczni z Garmisch-Partenkirchen. Jerzy Mrzygłód, telewizyjny komentator tych zawodów, nie przeszedł do historii, jak choćby Włodzimierz Szaranowicz, ponieważ nie miał okazji komentowania sukcesów Polaków.

Pamiętamy Józefa Przybyłę (LKS Klimczok), Piotra Walę (WKS Zakopane), Ryszarda Wittkego (Œnieżka Karpacz), Stanisława Pawlusiaka (BBTS Bielsko), Adama Krzysztofiaka (WKS Legia Zakopane), Stanisława Bobaka (WKS Legia Zakopane), Janusza Walusia (BBTS Bielsko), Piotra Fijasa (BBTS Bielsko). Ale ich wyników już raczej nie.

Przez lata najpopularniejszym polskim skoczkiem był Zdzisław „Dzidek" Hryniewiecki, lwowiak, który po wojnie trafił z rodzicami do Bielska-Białej. Uważano go za największy talent od czasów Marusarza, jednak nie zdšżył tego potwierdzić wynikami. Był jednym z faworytów igrzysk olimpijskich w Squaw Valley w roku 1960. Na dwa dni przed wylotem podczas ostatniego treningu w Wiœle-Malince popełnił błšd, spadł na zmrożony zeskok, złamał kręgosłup i od tej pory poruszał się na wózku inwalidzkim.

Andrzej Łozowski pisał na łamach „Rzeczpospolitej": „Dzisiaj, kiedy Adam Małysz jest najlepszym skoczkiem œwiata, łatwiej zrozumieć, dlaczego po upadku Hryniewieckiego płakała cała Polska. On miał być Małyszem, tylko 40 lat wczeœniej".

Prawdziwy Fortuna

19-letni Wojciech Fortuna miał w ogóle nie jechać na igrzyska do Sapporo (1972). Uważano, że jest zbyt słaby, pali papierosy, lubi napić się piwa i szkoda wydawać pienišdze na jego podróż do Japonii. Wygrał jednak ostatnie zawody kontrolne na Wielkiej Krokwi, trener kadry Janusz Fortecki chciał go włšczyć w skład ekipy, poparł go korespondent „Przeglšdu Sportowego" w Zakopanem Marian Matzenauer i inni dziennikarze. I w ten sposób, trochę pod presjš prasy, Fortuna poleciał do Sapporo.

Zdobył złoty medal na dużej skoczni Okurayama, bijšc rekord olimpijski – 111 metrów. Nikt wczeœniej tak daleko nie skakał. Po takim wyczynie jury przerwało zawody w obawie przed ewentualnymi kontuzjami zawodników. Ostatecznie konkurs kontynuowano, stosunkiem głosów 3:2. Wojciech Fortuna drugi skok miał słabszy, wyprzedził Szwajcara Waltera Steinera o 0,1 punktu, ale to już nikogo nie obchodziło. Został pierwszym polskim mistrzem olimpijskim w konkurencjach zimowych.

Nigdy póŸniej nie zbliżył się do tego osišgnięcia, bo nie wytrzymał popularnoœci, zabawę przedkładał nad trening. Jednak po Marusarzu to on był wzorem dla następnych pokoleń skoczków. Tyle że aż 30 lat trzeba było czekać, by pojawił się Małysz, a wraz z nim rozpoczšł się złoty okres polskich skoków.