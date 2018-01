Wąsy działają

Rozmowa z Adamem Małyszem, dyrektorem w Polskim Zwišzku Narciarskim do spraw skoków i kombinacji norweskiej.

Rzeczpospolita: Pamięta pan pierwszš wizytę na Wielkiej Krokwi?

Adam Małysz: To było dawno, jak miałem pięć lub szeœć lat. Wychodzi, że w 1983 roku. Niewiele z tamtej wizyty pamiętam. Nie pamiętam także pierwszego skoku, może tylko niektóre próby z czasów juniorskich, pojedyncze wydarzenia, które mogły mi utkwić w pamięci.

Które utkwiło najmocniej?

Pierwszy upadek. Złapało mnie na końcu progu, poleciałem na głowę, narta na buli wbiła się w œnieg. Złamała się i tam została. Ja pokoziołkowałem na sam dół. Tego nie zapomnę także dlatego, że gdy siedziałem już na dole, cały biały i poobijany, to właœnie przyszedł na skocznię pan Marek Siderek i powiedział do kogoœ obok: – Chłopaki jeszcze nie skaczš, bo flaga na buli jest wbita... To była moja narta i takich sytuacji się nie zapomina.

Ale nawet po takiej przygodzie do dziœ pan powtarza, że Wielka Krokiew jest przyjazna dla skoczków...

Bo jš lubię, jest przyjemna i lubiš na niej skakać również inni zawodnicy. To może nie jest łatwa skocznia, ale też nie jest tak trudna jak inne, które nie wybaczajš jakichkolwiek błędów.

Jakie wspomnienia wywołuje u pana hasło: Puchar Œwiata w Zakopanem? Co pan widzi najpierw?

Sto tysięcy ludzi pod Krokwiš w czasie, gdy właœnie zaczęły się moje sukcesy. Takich widoków również nigdy się nie zapomina.

A konkursy pucharowe z końca lat 90., które poprzedzały te wielkie skoki z Małyszem, też się panu zatarły? Na przykład powrót Pucharu Œwiata do Zakopanego w 1996 roku?

Zupełnie tego nie pamiętam. Z tamtych lat, konkretnie z 1996 roku, wspominam chętnie konkurs pożegnalny Jensa Weissfloga u niego, na skoczni w Oberwiesenthal. Dostałem zaproszenie i pojechałem tam z trenerem Pavlem Mikeskš.

Umknšł też panu konkurs w Zakopanem, który wygrał Austriak Stefan Horngacher, obecny trener polskiej reprezentacji?

W 1999 roku byłem w totalnym kryzysie. Nawet nie myœlę o tamtych czasach, nie chcę tamtych wspomnień.

To przejdŸmy do pierwszych lat małyszomanii, do tłumów pod skoczniš i nie tylko tam, do stałej obecnoœci mediów przy skokach i skoczkach. Nie chciał pan uciec przed tym zgiełkiem, nie odbierać tych codziennych hołdów?

Nie dało się tego nie odbierać. Ogromne zainteresowanie kibiców stało się częœciš mego życia. Z drugiej strony patrzšc – sukcesy były zwišzane z kibicami także w dobry sposób. Ludzie mi często pomagali, i to najbardziej wtedy, gdy coœ nie szło, gdy coœ było nie tak. Nigdy nie usłyszałem: – Adam to już nie potrafi, z tego Małysza już nic nie będzie. Nigdy się ode mnie nie odwracali. Pojedyncze takie głosy może się zdarzały, ale zdecydowana większoœć doceniała mojš pracę, często słyszałem, że nic się nie stało, że kolejny konkurs będzie nasz. To mnie ogromnie budowało, choć mówišc krótko, rzeczywiœcie nie dało się tego oddzielić od życia.

Skšd brał pan cierpliwoœć wobec tej popularnoœci?

Oczywiœcie, że nie było łatwo sprostać czemuœ, co było mi zupełnie obce i niekiedy niepotrzebne, zwłaszcza w prywatnej sferze życia. Jeœli chodzi o życie sportowe, to popularnoœć jest bardzo ważna i musi mu towarzyszyć. Musiałem więc oddzielić jedno od drugiego. Wiedziałem, że to jest bardzo trudne, ale próbowałem. Starałem się chronić dom, rodzinę, także siebie, przed całym tym szumem, lecz jak byłem na treningu lub na zawodach, to wiedziałem, że muszę wszystkiemu sprostać. Wiedziałem, że ludzie przychodzš dla mnie i nie mogę ich zawieœć. Jak trzeba było stać i podpisywać zdjęcia, to trzeba było to robić, i tyle. Często też była to przyjemnoœć – ludzie mi dziękowali i okazywali nie tylko wsparcie, ale też głębokš wdzięcznoœć. Podnosiło to na duchu i napawało dumš.

Wsparciem dla pana były też napisy na transparentach pod skoczniš podczas konkursów. Czytał pan je i zapamiętywał, te sławne: „Adam, przeleć ich!" albo „Œwinoujœcie kocha Adama Małysza i Cindy Crawford"?

Widziałem i czytałem, dostrzegałem te „Adam King!", „Batman z Wisły" i wiele podobnych.

Ale żyć trzeba było, w końcu przychodził czas zwykłego wyjœcia do sklepu, do kina...

Oczywiœcie, że nie było łatwo. Jak przyjechałem do domu po wygranym Turnieju Czterech Skoczni, to dziennikarze byli wszędzie. Kibice też przyjeżdżali do Wisły tylko po to, by zobaczyć mój dom, choćby zajrzeć w okna. Kiedyœ żona chciała zrobić większe zakupy, musieliœmy więc pojechać do Katowic, bo nie było wówczas w okolicy, nawet w Bielsku, dużego centrum handlowego. Pytałem żonę, czy jest pewna, że to dobry pomysł, ona odpowiedziała, że tak, że jakoœ się przedrzemy. No i było tak, że żona kupowała, a ja przez całe trzy godziny stałem i robiłem sobie z ludŸmi zdjęcia, rozdawałem autografy. Takie to były wspólne zakupy.

Zawody w Zakopanem od czasu pańskich sukcesów zaczęli też odwiedzać tłumnie politycy, prezydenci i premierzy. Jak przejawiało się ich zainteresowanie skokami i panem osobiœcie? Było czysto kibicowskie czy miało też inny charakter?

Bywało bardzo różnie. Wielokrotnie miałem propozycje, by wesprzeć jakšœ partię, lecz zawsze mówiłem, że jestem apolityczny. Wcišż uważam, że sport powinien być ponad podziałami, ponad partiami i politykami. Jeœli przyjeżdżał premier lub prezydent, to oczywiœcie spotykaliœmy się z nim, ale na proœby o wsparcie odpowiadałem: – Przepraszam, ale nie. Jestem sportowcem, tym się zajmuję.

Jak z perspektywy lat ocenia pan tamte mocno rozdmuchiwane w mediach starcia ze skoczkami niemieckimi, te głoœne bitwy na skoki, słowa, gesty i niekiedy na œnieżki ze Svenem Hannawaldem i Martinem Schmittem?

Jako skoczkowie odbieraliœmy ten cały konflikt zupełnie inaczej. Nasza rywalizacja na skoczni była sprawš zupełnie zdrowš. Każdy z nas chciał jak najlepiej wypaœć, ale żadnej krzywdy drugiemu nigdy nie zrobił. Rywalizację polsko-niemieckš rozkręciły media, podchwycili kibice, może z powodu znanego poczucia historycznych krzywd doznanych od Niemców. Dlatego naszš sportowš rywalizację porównywano z przeszłoœciš, zaczęła się walka zewnętrzna, poza sportem, słowa, że Niemcom to teraz pokażemy. Doszły też gesty zwycięstwa Svena Hannawalda, które polskim kibicom się nie podobały, podburzały ich, dorzucały paliwa do ognia. Walka więc była, ale poza skokami. My byliœmy, także skoczkowie niemieccy, poza tym wszystkim.

Pamiętam jednak, że pojawiły się też zabawne odpryski tych starć w postaci wysypu kawałów o Niemcach w relacji z Małyszem. Docierały one do pana?

Czasem docierały. Pamiętam na przykład taki: „Mówi żona do Małysza: – Skocz mi po cukier do sklepu. Małysz odpowiada: – To za blisko, niech Schmitt poleci...". Takie coœ słyszałem, innych nie pamiętam.

Czy teraz ma pan nieco więcej spokoju?

Na pewno jest lżej. Tylko czasem ktoœ podchodzi, by zrobić wspólne zdjęcie smartfonem. Teraz już mało kto autografy zbiera, wszyscy majš w telefonach aparaty, więc każdy chce zdjęcie, pamištkę bardziej realistycznš.

Wracajšc do Zakopanego. Czy ta ważna dla nas wyjštkowoœć konkursów na Wielkiej Krokwi udziela się innym nacjom, czy nam się tylko tak wydaje, a tak naprawdę każdy z krajów narciarskich ma swojš stolicę skakania i ukochane zawody, Niemcy w Willingen, Austriacy chyba w Innsbrucku, Norwegowie na Holmenkollen?

Zawsze mówię, że dla nas wyjštkowe pozostanš miejsca, z których się wywodzimy, nasz kraj. Dla Norwegów miejscem kultowym skoków będzie zawsze Oslo i wzgórze Holmenkollen. Tam norwescy skoczkowie spotykajš się z królem, tam majš swoje muzeum. Wygrywałem tam wielokrotnie, lecz nigdy nie traktowałem tych zwycięstw jakoœ szczególnie, inaczej niż innych zawodów Pucharu Œwiata. Dla mnie zawsze najważniejsze było zwycięstwo w Zakopanem, przed swojš publicznoœciš, nawet jeœli od pewnego czasu Oslo stało się przecież polskie, bo tam na skokach jest więcej polskich kibiców niż norweskich.

Czy kiedykolwiek wartoœciował pan zwycięstwa na Wielkiej Krokwi, to z 2002 roku było na przykład ważniejsze od tych z 2005 lub 2011?

Nigdy tak o nich nie myœlałem. Dla mnie każdy kolejny rok i konkurs był wyjštkowy i zawsze myœlałem o całokształcie kariery, a nie o poszczególnych sukcesach.

Uroczyste pożegnanie ze skokami w marcu 2011 roku, znów na Wielkiej Krokwi, miało chyba szczególny smak? Te przyklejane wšsy kolegów skoczków, te wzruszenia?

Zima chyba wtedy nie chciała, żebym odpuœcił sobie skakanie, skoro spłatała nam takiego psikusa, wydawało się, że już nie skoczymy, a tu tysišce kibiców na trybunach czekały. Ale udało się, wszystko to było tak piękne, że czapki z głów dla widzów i organizatorów. Każdy mógłby mi takiego pożegnania pozazdroœcić.

Przy okazji: te dzisiejsze wšsy Richarda Freitaga to na pańskš czeœć?

Do końca nie wiem. Wprawdzie mówił mi o nich i z dumš pokazywał, zrobiliœmy sobie w Wiœle wspólne zdjęcie i na koniec rzekł ze œmiechem, że wšsy działajš. Nie wiem zatem, czy na czeœć, ale jakieœ porównania na pewno były.

Szybko minšł rok z okładem pańskiej pracy w Polskim Zwišzku Narciarskim. Po serii startów motoryzacyjnych jest pan znów blisko skoków. Nie cišgnie pana czasem do rywalizacji, do adrenaliny, nie żal decyzji o końcu kariery?

Nigdy mi nie było żal. Jestem teraz z naszymi chłopakami, wspieram ich i oni to doceniajš. To jest dla mnie wyjštkowe. Kiedyœ sobie postanowiłem, że pewien rozdział w życiu ostatecznie zamykam. Myœlę, że każdy sportowiec tak powinien zrobić. Nie da się tego kontynuować, myœleć, że może coœ jednak zmienić i znów próbować. Być rozdwojonym. Gdybym dopuszczał myœli o tym, że może trzeba było jeszcze skakać, to pewnie byłoby mi przykro. Pogodziłem się z końcem kariery i mogę teraz myœleć wyłšcznie o tym, żeby pomagać innym, żeby skoki w Polsce się rozwijały. Żeby po Kamilu Stochu, Piotrku Żyle, Dawidzie Kubackim byli następcy. Żeby obecni mistrzowie pomagali w przyszłoœci innym osišgnšć sukces.

Ale gdy jest pan na wczasach zimowych, na stokach alpejskich i zobaczy pan górkę, to wybija się pan z niej, tak dla zabawy?

Robiłem tak zawsze i do dzisiaj robię. Jadę na narty, widzę hopkę i odbijam się z niej od razu. Tego się nie zapomina. Tak z dziesięć metrów sobie skoczę, choć teraz waga już za bardzo nie pozwala.

Czy w ten pucharowy weekend padnie rekord długoœci skoku na Wielkiej Krokwi?

Myœlę, że padnie. Skocznia jest nowa, przebudowana i rekord powinien paœć. Oby ten skok był wykonany przez Polaka.

—rozmawiał Krzysztof Rawa