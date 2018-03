Wzór deklaracji śmieciowej - jakie dane musi obejmować

Deklaracja o wysokoœci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna zawierać tylko dane konieczne do prawidłowego obliczenia tej należnoœci. Rada gminy nie może przekraczać swoich uprawnień domagajšc się dodatkowych informacji.

- W gminie trwajš prace nad zmianami we wzorze deklaracji œmieciowej. Czy można wymagać, aby w tej deklaracji były podawane dane nie tylko właœciciela nieruchomoœci, ale także dane innych osób mieszkajšcych na nieruchomoœci?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nie. Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystoœci i porzšdku w gminach (dalej u.c.p.) gminy majš obowišzek zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od właœcicieli nieruchomoœci, na których zamieszkujš mieszkańcy. W przypadku takich nieruchomoœci, opłatę za gospodarowanie odpadami można ustalić jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujšcych danš nieruchomoœć oraz stawki opłaty przyjętej przez radę gminy (por. art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 2a pkt 1 u.c.p.). Rada gminy może także zróżnicować stawki opłaty w zależnoœci od liczby mieszkańców zamieszkujšcych nieruchomoœć (art. 6j ust. 2a u.c.p.). Zgodnie z art. 6m ust. 1 u.c.p. właœciciel nieruchomoœci ma obowišzek złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) deklarację o wysokoœci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomoœci pierwszego mieszkańca. Wzór takiej deklaracji jest uchwalany przez radę gminy. Deklaracja powinna zawierać dane niezbędne do okreœlenia wysokoœci opłaty za gospodarowanie odpadami. Można wymagać podania w niej m.in. imienia i nazwiska lub nazwy właœciciela nieruchomoœci, adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej (por. art. 6m ust. 1a-1b u.c.p.). Przez właœcicieli nieruchomoœci rozumie się także współwłaœcicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajšce nieruchomoœci w zarzšdzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władajšce nieruchomoœciš (art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.). Jak zwrócono uwagę w wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Kielcach z 20 marca 2015 r. (sygn. I SA/Ke 101/15, LEX nr 1661739), zgodne z prawem jest żšdanie podania w deklaracji daty urodzenia i imion rodziców właœciciela nieruchomoœci. W wyroku WSA w Poznaniu z 12 stycznia 2017 r. (sygn. I SA/Po 1459/16, LEX nr 2198072) zwrócono jednak uwagę, że przepisy u.c.p. nie upoważniajš rady gminy do żšdania podawania przez właœcicieli nieruchomoœci informacji obejmujšcych dane osób zamieszkujšcych danš nieruchomoœć. Dla okreœlenia wysokoœci opłaty znaczenie ma tylko liczba osób, a nie ich dane identyfikacyjne.

Zgodnie z art. 6n ust. 2 u.c.p. rada gminy, w uchwale w sprawie deklaracji œmieciowej, może okreœlić wykaz dokumentów potwierdzajšcych dane zawarte w tej deklaracji. W uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 14 czerwca 2016 r. (sygn. XIII/1866/2016, Dz. Urz. woj. podka. z 2016 r. poz. 1899) podkreœlono jednak, że wykonanie delegacji zawartej w tym przepisie powinno następować:

- z uwzględnieniem celu, dla którego składana jest deklaracja, czyli zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokoœci opłaty i ułatwienia składania deklaracji, oraz

- z poszanowaniem innych wartoœci, w tym chronionych konstytucyjnie.

Zgodnie z art. 51 ust. 1-2 Konstytucji RP nikt nie może być obowišzany do ujawniania informacji dotyczšcych jego osoby inaczej niż na podstawie ustawy, a władze publiczne nie mogš pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

podstawa prawna: art. 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)

podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 6c-6s ustawy z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porzšdku w gminach (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)