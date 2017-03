MEN o nowym modelu subwencji oświatowej

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

– Chcemy na nowo spojrzeć na subwencję oświatową. Dążymy do takiej sytuacji, w której uczeń nie będzie odpowiadał za to w jakiej gminie się urodził. Takie same standardy muszą obowiązywać w każdej szkole – powiedziała minister Zalewska.

Podczas poniedziałkowego spotkania w MEN rozmawiano o finansowaniu szkół w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Przedstawiono również propozycje wstępnych założeń nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych.

W swoim wystąpieniu, minister Anna Zalewska podkreśliła, że małe szkoły na terenach wiejskich są nie tylko miejscem nauki, ale również centrum życia społecznego i kulturalnego lokalnej społeczności.

– Nie możemy pozwolić na to, że małe szkoły znikają z edukacyjnej mapy Polski. Ogromne zaangażowanie lokalne powoduje, że istnienie takich szkół ma sens – powiedziała szefowa MEN. – Małe szkoły to miejsce, w którym musi odbywać się proces uczenia się przez całe życie – dodała.

Według propozycji MEN wysokości subwencji dla danej jednostki samorządu terytorialnego powinna być uzależniona nie tylko od liczby uczniów, ale także od liczby oddziałów. To znaczy, że część subwencji kalkulowana byłaby na ucznia, a część na oddział. W założeniach znalazło się również uwzględnienie w podziale subwencji mechanizmu różnicującego środki finansowe w zależności od liczby godzin wynikającej z ramówek. Jednocześnie MEN chce utrzymania wag na różne kategorie uczniów (np. niepełnosprawni, mniejszości, itp.).

Wśród propozycji dyskutowanych podczas spotkania w MEN było również uwzględnienie w algorytmie podziału subwencji wagi dla małych szkół zróżnicowanej ze względu na zamożność gminy.

MEN przypomina, że finansowanie zadań oświatowych było tematem warsztatów konsultacyjnych dotyczących opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych. Wszystkie uwagi zgłaszane podczas warsztatów konsultacyjnych są obecnie rozpatrywane i wnikliwie analizowane.