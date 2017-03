Agencja Oceny Technologii Medycznych oceni rzeczywiste koszty leczenia

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego zapobiegnie zwracaniu NFZ kosztów leczenia

Roczne rozliczenie PIT: pieniądze na leczenie to pomoc społeczna

Stu tzw. koszykarzy, czyli specjalistów od wyceny świadczeń, może zacząć pracę w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) już w połowie tego roku. Przeszkoleni w HTA (Health Technology Assessment), czyli oceny technologii medycznych, oraz EBM (Evidence-Based Medicine), medycyny opartej na dowodach klinicznych, uporządkują koszyk świadczeń.

Zatrudnienie koszykarzy umożliwia nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych zwana ustawą o ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL).

W pierwszej kolejności koszykarze zajmą się likwidacją absurdów, takich jak wycena tomografii komputerowej (TK) głowy i szyi. Dziś obowiązują dwie taryfy: 18 punktów rozliczeniowych po 52 zł za punkt, czyli 936 zł, jakie przysługują za TK głowy i szyi i 30 punktów za TK innych okolic ciała (1560 zł), które obejmuje także głowę i szyję.

– Nic dziwnego, że świadczeniodawcy rozliczają to jako TK innych okolic ciała, zyskując dodatkowe 12 punktów – tłumaczy jeden z urzędników.

Zatrudnienie koszykarzy to niejedyne ułatwienie taryfikacji, jakie zapewni Agencji ustawa o RDTL. Wprowadza bowiem obowiązek bezpłatnego raportowania przez podmioty lecznicze rzeczywistych kosztów świadczeń zdrowotnych według jednakowego wzoru. Dotychczas AOTMiT takie dane kupowała od tych nielicznych szpitali, które gotowe były się nimi dzielić. A ponieważ do ustalenia nowych wycen używała niepełnych danych, budziły one kontrowersje. Informacjami ze zbyt małej liczby ośrodków AOTMiT tłumaczyła m.in. drastyczną obniżkę taryf w kardiologii interwencyjnej.

Nowa wycena wejdzie w życie trzy miesiące po ogłoszeniu jej przez prezesa agencji. Dzisiaj wchodzi nawet pół roku później, jeśli ogłoszono ją do końca czerwca, i nawet półtora roku później, jeśli agencja ogłosi ją po 1 lipca.

W ramach RDTL agencja sporządzi opinię o technologii lekowej, która ma być sfinansowana dla chorego, kierując się m.in. jej skutecznością i bezpieczeństwem, kosztem terapii lub cykli leczenia oraz wiarygodnej wyceny. Odrębną opinię Agencja wyda o terapii dla chorych z nowotworem, co precyzuje nowelizacja ustawy o świadczeniach zwana ustawą onkologiczną.

Od 30 czerwca w Radzie ds. Taryfikacji nie będzie także przedstawicieli placówek leczniczych, z czego wcale nie są zadowoleni. Nowe zadania dla AOTMiT przewiduje także nowelizacja wprowadzająca do ustawy refundacyjnej wyroby medyczne. Agencja zajmie się rekomendacjami dotyczącymi grup wyrobów – ich zakresu przedmiotowego i wskazań, w których będą refundowane.

Z kolei na potrzeby dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej prezes AOTMiT będzie opiniował zmianę decyzji administracyjnej o objęciu refundacją.

OPINIA

Marcin Pakulski - były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Koszyk świadczeń od dawna woła o rewizję i zmiany. W tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wiele procedur, które z punktu widzenia opłacalności systemu należałoby zamienić na nowocześniejsze i efektywne, nawet jeśli miałyby być droższe. Na dalszą metę może się okazać, że finansując jednorazowo procedurę droższą, unikamy kosztów związanych z powikłaniami, farmakoterapią i długotrwałym leczeniem. Dobrym przykładem jest tu zabiegowe leczenie arytmii serca, będące alternatywą dla wieloletniej terapii środkami farmakologicznymi, która nie tylko wymaga regularnych badań i konsultacji specjalistycznych, ale może skracać życie pacjenta w porównaniu z zabiegiem.