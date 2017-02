Radziwiłł: 91 proc. środków na opiekę szpitalną trafi do szpitali sieciowych

Gowin: będę zgłaszał poprawki do projektu o sieci szpitali

Minister zaznaczył, że takie szacunki "to nie jest zamiar, tylko wynik policzenia tego, jak środki wędrowały do placówek szpitalnych w roku 2015". "Szpitale, które według zaplanowanych kryteriów znajdą się w sieci, jeśli spojrzeć na ich finansowanie w roku 2015, konsumowały właśnie 91 proc. tych świadczeń, które wypłacał na szpitalnictwo Narodowy Fundusz Zdrowia, a 9 proc. trafiało do pozostałych szpitali, które oczywiście nie będą likwidowane, tylko na zasadach, których nie zmieniamy, będą konkurowały o kontrakt w konkursach" - wyjaśnił Radziwiłł.

"Nie dotyczy to takich obszarów, jeśli chodzi o świadczenia stacjonarne, jak psychiatria, opieka paliatywna i długoterminowa, ponieważ one będą (...) konkurować też w konkursach na zasadach takich samych, jak dotychczas, tutaj nic sie nie zmienia. Oczywiście tak samo będzie, jeśli chodzi o pozostałe zakresy świadczeń kontraktowanych przez NFZ" - dodał minister.

Radziwiłł podkreślił też, że dostęp do sieci szpitali będzie równy dla placówek publicznych i prywatnych: "Bardzo mocno podkreślam, że nie ma wśród kryteriów dostępu do sieci w ogóle takiego kryterium, jak własność. Wszystkie szpitale mają prawo być zaliczone do sieci na takich samych zasadach, niezależnie od tego, czy są szpitalami publicznymi, dawnymi szpitalami publicznymi, czy prywatnymi" - mówił.

Minister przekonywał, że na zmianach zyskają pacjenci niezaradni i zagubieni w systemie. "Ci niezaradni, słabi, biedni zagubieni w systemie pacjenci, a także często ich opiekunowie (...) nie potrafią sobie poradzić ze znalezieniem miejsca, w którym mogą kontynuować leczenie, ale co gorsza tam zderzają się z problemem strasznych kolejek" - powiedział. Jak dodał, teraz albo są kierowani do gabinetów prywatnych, ze wszystkimi tego konsekwencjami finansowymi, albo czekają w "strasznie długich kolejkach, które niweczą efekt dobrego leczenia szpitalnego".

W jego opinii ta sytuacja zmieni się dzięki reformie szpitali, bo koordynacja opieki będzie wpisana w wynagrodzenie szpitala. Wyjaśnił, że w ramach ryczałtu szpital otrzyma pieniądze nie tylko na hospitalizację, ale także na opiekę poszpitalną w poradniach specjalistycznych przyszpitalnych i w razie potrzeby, na rehabilitację.