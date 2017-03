Sejm uchwalił ustawę tworzącą tzw. sieć szpitali

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację wprowadzającą tzw. sieć szpitali. "Ta ustawa stabilizuje sytuację szpitali, a przez to zabezpiecza interesy pacjentów" - przekonywał przed głosowaniem minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych głosowało 230 posłów, 209 było przeciw, pięciu wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm nie zgodził się na wniosek Nowoczesnej o odrzucenie projektu ustawy. Poparcia Sejmu nie uzyskały też poprawki Nowoczesnej opóźniające termin wejścia w życie nowych zasad finansowania szpitali oraz poprawki PO zakładające wpisanie do sieci oddzielnych poziomów dla szpitali sercowo-naczyniowych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych (nowela przewiduje, że takie oddzielne profile będą miały np. szpitale pediatryczne).

Przed głosowaniem zmianę zasad finansowania szpitali krytykowali posłowie opozycji. Bartosz Arłukowicz (PO) przypomniał, że Konstanty Radziwiłł przed laty krytykował plany wprowadzenia sieci szpitali przez ówczesnego ministra prof. Zbigniewa Religę. Jerzy Kozłowski (Kukiz'15) przekonywał, że utworzenie sieci nie skróci kolejek i nie będzie motywowało szpitali do poprawienia jakości udzielanych świadczeń. Marek Sowa (Nowoczesna) ocenił, że nowelizacja dzieli szpitale na lepsze i gorsze, a także uderza w niepubliczne placówki ochrony zdrowia.

Joanna Kopcińska (PiS) przekonywała, że ustawa "gwarantuje stabilność finansową szpitali, a stabilność finansowa gwarantuje stabilność dostępu do świadczeń medycznych". Wskazywała, że nowe przepisy zapewnią pacjentom kompleksowość i ciągłość leczenia.

Również minister Radziwiłł przekonywał, że ustawa poprawi sytuację szpitali i pacjentów. Ocenił, że obecny system służby zdrowia działa źle, ponieważ "od lat narastały różne nieprawidłowości".

"Sieć ma zapobiec temu, że publiczne, ważne dla nas wszystkich szpitale, dzisiaj muszą konkurować w bratobójczej, toksycznej konkurencji z tymi, którzy po prostu robią interesy w służbie zdrowia" - powiedział minister. "Ta ustawa stabilizuje sytuację szpitali, a przez to zabezpiecza interesy pacjentów" - przekonywał.

Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali. PSZ będzie też obejmować m.in. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Placówki znajdujące się w sieci będą podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ.

Na funkcjonowanie tego systemu przeznaczonych będzie ok. 91 proc. środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Pozostałe 9 proc. będzie przeznaczone na konkursy świadczeń, do których będą mogły przystąpić zarówno placówki, które nie zakwalifikowały się do sieci, jaki i szpitale sieciowe, które będą chciały otrzymać finansowanie np. na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów.

Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie będą ogłaszane nie później niż do 27 czerwca br. Do 26 września zostaną one uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.