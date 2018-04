ZUS: skutki zaległości w płaceniu składek

Na wniosek ZUS sšd może orzec zakaz prowadzenia działalnoœci gospodarczej wobec członka zarzšdu, który z własnej winy nie złożył w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłoœci spółki.

- ZUS skierował przeciwko mnie wniosek do sšdu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalnoœci gospodarczej. Podał w uzasadnieniu, że spółka, w której jestem członkiem zarzšdu, ma długi z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za 2015 r., a ja wtedy nie zgłosiłem wniosku o upadłoœć. Nie kwestionuję problemów, bo mamy też inne długi, a ZUS prowadzi przecież egzekucję (bezskutecznš). Czy grozi mi proces i kara? Czy jest jakieœ przedawnienie? – pyta czytelnik.

Wina członka zarzšdu w niezłożeniu wniosku o upadłoœć będzie przedmiotem analizy sšdu w toku postępowania sšdowego. Ostateczne rozstrzygnięcie zależy od ustaleń faktycznych sšdu, tym bardziej, że ma on możliwoœć, a nie obowišzek, wydania orzeczenia zakazu z art. 373 ust. 1 ustawy Prawo upadłoœciowe. Czytelnik nie może natomiast liczyć na przedawnienie swojej odpowiedzialnoœci w tym zakresie. Dla istoty ww. postępowania sšdowego nie ma również znaczenia fakt, że ZUS prowadzi egzekucję przeciwko spółce.

Członek zarzšdu...

Ocena podanego stanu faktycznego wymaga analizy w kontekœcie stosownych regulacji ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłoœciowe (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). Z opisu wynika, że czytelnik posiada status członka zarzšdu w spółce kapitałowej, która zaprzestała regulacji względem ZUS zobowišzań składkowych, przy czym egzekucja przeciwko spółce pozostaje bezskuteczna. Właœnie przez pryzmat tych okolicznoœci należy ocenić zasadnoœć wniosku ZUS o orzeczenie przez sšd zakazu prowadzenia działalnoœci gospodarczej, względnie pełnienia funkcji członka zarzšdu w spółce kapitałowej.

... odpowie za brak działań

Bez wštpienia czytelnik może znaleŸć się w kręgu osób, wobec których sšd może wydać wspomniane orzeczenie. Œwiadczy o tym choćby fragment z uzasadnienia uchwały Sšdu Najwyższego z 28 wrzeœnia 2016 r. (III CZP 48/16): Wierzyciel jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalnoœci gospodarczej przez członka zarzšdu spółki z ograniczonš odpowiedzialnoœciš z powodu niezgłoszenia przez niego w terminie wniosku o ogłoszenie upadłoœci tej spółki także wtedy, gdy wierzytelnoœć wnioskodawcy powstała po zaprzestaniu pełnienia przez uczestnika funkcji członka zarzšdu.

Nawet na 10 lat

Stosowne regulacje w ww. zakresie przedmiotowym zostały ujęte m.in. w art. 373 ww. ustawy. Tam (w ust. 1) postanowiono – według stanu obowišzujšcego w 2015 r. – że sšd może orzec pozbawienie na okres od 3 do 10 lat prawa prowadzenia działalnoœci gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy:

1) będšc do tego zobowišzana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłoœci wniosku o ogłoszenie upadłoœci, albo

2) po ogłoszeniu upadłoœci nie wydała lub nie wskazała majštku, ksišg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, do których wydania lub wskazania była zobowišzana z mocy ustawy, albo

3) po ogłoszeniu upadłoœci ukrywała, niszczyła lub obcišżała majštek wchodzšcy w skład masy upadłoœci, albo

4) jako upadły w toku postępowania upadłoœciowego nie wykonała innych obowišzków cišżšcych na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sšdu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

Wspomniana regulacja zawiera zamknięty katalog sytuacji, w których sšd może – ale nie musi – orzec ww. zakaz.

Kwestia winy...

Wnioskodawca – w tym przypadku ZUS – musi przede wszystkim wykazać we wniosku (w toku postępowania) winę osoby, wobec której domaga się zakazu (wobec niezłożenia przez niš w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłoœci). W postanowieniu SN z 30 listopada 2011 r. (III CSK 44/11) podkreœlono bowiem, że: Orzeczenie, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawa upadłoœciowego i naprawczego (DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1361) jest wprawdzie sankcjš cywilnš o charakterze prewencyjnym, jednak w istocie jest zbliżone do sankcji karnej przewidzianej w art. 41 k.k., gdyż, w odróżnieniu od rozwišzań typowych dla prawa cywilnego, stanowi dolegliwoœć o charakterze głównie osobistym. Konieczne jest zatem udowodnienie przez wnioskodawcę winy dłużnika, na poziomie przynajmniej niedbalstwa, w spóŸnionym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłoœci.

... terminu ...

Jeœli chodzi o ustawowy termin na zgłoszenie wniosku o upadłoœć, to należy przypomnieć treœć innych regulacji przywołanej ustawy, mianowicie art. 10 i art. 21 ust. 1 i 2. Z pierwszego wynika, że upadłoœć ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. W dacie powstania zaległoœci (nie póŸniej niż 2015 r.) ww. art. 21 ust. 1 i 2 miały jednak innš treœć niż aktualnie. Stanowiły wówczas, że dłużnik jest obowišzany, nie póŸniej niż w terminie 2 tygodni od dnia, w którym wystšpiła podstawa do ogłoszenia upadłoœci, zgłosić w sšdzie wniosek o ogłoszenie upadłoœci. Jeżeli dłużnikiem była osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadajšca osobowoœci prawnej, której odrębna ustawa przyznała zdolnoœć prawnš, obowišzek ten spoczywał na każdym, kto miał prawo go reprezentować sam lub łšcznie z innymi osobami. Zmianie uległ zasadniczo ww. termin na zgłoszenie wniosku o upadłoœć – wówczas było to 2 tygodnie, obecnie jest na to 30 dni. Oznacza to, że czytelnik (członek zarzšdu) nie dopełnił opisanego obowišzku.

... i przedawnienia

W art. 377 przywołanej ustawy istnieje wyjštkowa regulacja wyłšczajšca możliwoœć orzeczenia zakazu przez sšd. W dacie powstania zadłużenia (2015 r.) stanowił on, że nie orzeka się zakazu, o którym mowa w art. 373, jeżeli postępowanie w tej sprawie nie zostało wszczęte w terminie roku od dnia umorzenia lub zakończenia postępowania upadłoœciowego albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłoœci na podstawie art. 13. Jeœli jednak wniosek o ogłoszenie upadłoœci nie był złożony – termin ten wynosił 3 lata od dnia, w którym dłużnik miał obowišzek złożyć taki wniosek.

Zbliżony zakres treœciowy, aczkolwiek nie identyczny, ma ten przepis w obecnym brzmieniu. W każdym razie nie upłynšł jeszcze okres 3 lat, liczšc od dnia powstania obowišzku złożenia wniosku do sšdu o upadłoœć, więc sšd ma prawo orzec zakaz prowadzenia działalnoœci wobec czytelnika.