Nowa kwota objęta ochroną przy pomniejszaniu zasiłków z tytułu alimentów od marca 2018 r.

Od poczštku marca 2018 r. nowa kwota objęta ochronš przy pomniejszaniu zasiłków z tytułu alimentów wynosi 514,90 zł, a przy egzekwowaniu œwiadczeń niealimentacyjnych – 772,35 zł.

Zdarza się, że pracodawcy zostajš zobligowani do egzekwowania okreœlonych należnoœci z wypłacanych zatrudnionym osobom: œwiadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego takich jak zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wypadkowy czy wyrównawczy. W takiej sytuacji muszš pamiętać przede wszystkim o przestrzeganiu:

- maksymalnej dopuszczalnej wysokoœci potršcenia, którš stanowi odpowiedni procent kwoty œwiadczenia brutto,

- kwoty wolnej od potršceń, uzależnionej od poziomu najniższej emerytury,

- zasady proporcjonalnego pomniejszania ww. kwoty w przypadku, gdy œwiadczenie chorobowe należne jest tylko za częœć miesišca.

Wzrost zwolnień od ujęć

Marzec to tradycyjnie miesišc, w którym zmianie ulega kwota najniższej emerytury (po 28 lutego 2018 r. wynosi ona 1029,80 zł). Fakt ten wymusza przeliczenie kwoty wolnej od zajęć pomniejszajšcych zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

Procentowa wysokoœć zasiłku, która po dokonaniu stosownych potršceń powinna pozostać do dyspozycji pracownika, została wskazana przez ustawodawcę w art. 141 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to odpowiednio:

- 50 proc. kwoty najniższej emerytury – przy potršcaniu należnoœci alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

- 75 proc. najniższej emerytury – przy potršcaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należnoœci niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Gdy dochodzi do zbiegu egzekucji sum ustalonych na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie należnoœci alimentacyjnych oraz należnoœci niealimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, wolna od zajęć jest kwota zasiłku w częœci odpowiadajšcej 50 proc. najniższej emerytury.

Przyjmuje się, że nowa kwota wolna ma zastosowanie do potršceń z zasiłków należnych za okres od 1 marca 2018 r.

Gdyby pracownikowi przysługiwał zasiłek za okres obejmujšcy przełom lutego i marca, kwotę wolnš od potršceń trzeba ustalić odrębnie, bioršc pod uwagę to, za jaki miesišc należne jest œwiadczenie chorobowe.

W proporcji do dni zasiłkowych

W sytuacji, gdy œwiadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek przysługuje tylko za częœć miesišca, kwotę podlegajšcš ochronie przed potršceniem zmniejsza się proporcjonalnie do liczby dni, za które dane œwiadczenie jest należne. Sprowadza się to do:

- podzielenia miesięcznej kwoty wolnej przez 30, a następnie

- pomnożenia uzyskanego wyniku przez liczbę dni pobierania œwiadczenia chorobowego.

Przykład

Należnoœci pracownika wypłacane mu przez pracodawcę zostały objęte w kwietniu 2018 r. zajęciem komorniczym z powodu niespłaconego kredytu. W okresie od 3 do 6 kwietnia pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim wystawionym w zwišzku ze sprawowaniem opieki nad chorš żonš. W tych okolicznoœciach kwotę wolnš od potršceń, którš należy zastosować w stosunku do zasiłku opiekuńczego, należy ustalić następujšco:

- 772,35 zł : 30 = 25,75 zł,

- 25,75 zł x 4 dni pobierania zasiłku opiekuńczego = 103 zł.

Maksimum do zabrania

Wysokoœć zasiłku bšdŸ œwiadczenia rehabilitacyjnego podlegajšcego potršceniom ustala się od kwoty brutto, czyli przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przy egzekwowaniu z zasiłków okreœlonych należnoœci w oparciu o tytuł wykonawczy równie ważne jak kwota wolna jest ograniczenie w postaci górnej granicy dopuszczalnego potršcenia.

W razie zbiegu potršceń, egzekucja nie może przekraczać:

- 60 proc. œwiadczenia brutto – jeżeli wœród potršceń występujš należnoœci alimentacyjne),

- 50 proc. kwoty zasiłku brutto – gdy potršceniu podlegajš m.in. kwoty nienależnie pobranych œwiadczeń, opłaty za pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

- 25 proc. œwiadczenia brutto – przy egzekwowaniu wyłšcznie innych należnoœci.

Z wynagrodzenia chorobowego jak z pensji

Zajęć na rzecz organu egzekucyjnego z wynagrodzenia za chorobę zakłady pracy muszš dokonywać według tych samych reguł, które obowišzujš przy zajmowaniu pensji za pracę. Ta informacja nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy pracownik w jednym miesišcu otrzymuje œwiadczenie rehabilitacyjne i/lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenie chorobowe. Kwotę potršceń należy wówczas wyliczać odrębnie, z zastosowaniem odpowiednich reguł odnoszšcych się do poszczególnych œwiadczeń.

Podkreœlmy w tym miejscu, że kwotę wolnš od potršceń dokonywanych z wynagrodzenia chorobowego:

- redukuje się proporcjonalnie do wymiaru etatu pracownika,

- stosuje się w pełnej miesięcznej wysokoœci nawet wtedy, gdy pracownik uzyskuje wynagrodzenie za chorobę tylko za częœć miesišca (znajduje to potwierdzenie w piœmie Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 3 lipca 2008 r., nr GPP-306-4560-457/08/PE).

Przykład

Pełnoetatowy pracownik, otrzymujšcy co miesišc stałš pensję na poziomie 4000 zł brutto, z powodu niedyspozycji zdrowotnej przedłożył pracodawcy dwa zwolnienia lekarskie na łšczny okres od 19 lutego do 31 marca 2018 r. Z tego tytułu należało mu się:

- wynagrodzenie za chorobę za okres od 19 do 24 lutego w kwocie 552,24 zł brutto oraz zasiłek chorobowy za dni od 25 do 28 lutego w wysokoœci 368,16 zł brutto (obie należnoœci wypłacono mu 9 marca),

- zasiłek chorobowy za cały marzec w kwocie 2853,24 zł brutto (wypłacony 9 kwietnia).

9 marca do jego dyspozycji postawiono także lutowe wynagrodzenie za pracę w wysokoœci 2666,70 zł brutto.

Na należnoœciach ww. pracownika cišży wielotysięczne zajęcie komornicze z tytułu niespłaconego kredytu. Przy założeniu, że:

- jest on uprawniony do kwoty zmniejszajšcej zaliczkę podatkowš (46,33 zł) i podstawowych kosztów uzyskania przychodu (111,25 zł) oraz

- obowišzuje go kwota wolna od potršceń realizowanych z wynagrodzenia za pracę i chorobę w wysokoœci 1530 zł,

skalkulowanie potršcenia z należnoœci lutowych i marcowych powinno wyglšdać następujšco:

Krok 2. Ustalenie maksymalnej kwoty potršcenia z zasiłku należnego za okres od 25 do 28 lutego:

368,16 zł x 25 proc. = 92,04 zł.

Krok 3. Proporcjonalne obliczenie kwoty wolnej od potršceń z zasiłku przysługujšcego za luty:

- 750 zł (75 proc. najniższej emerytury obowišzujšcej do końca lutego 2018 r.*): 30 dni = 25 zł

- 25 zł x 4 dni zasiłkowe z lutego = 100 zł.

(* zasiłek należny jest za luty 2018 r., więc kwotę wolnš od potršceń ustalono na bazie najniższej emerytury obowišzujšcej do 28.02.2018 r.).

Krok 4. Obliczenie faktycznej możliwej do potršcenia kwoty z lutowego zasiłku:

- pomniejszenie zasiłku o podatek:

368 zł (zasiłek za luty po zaokršgleniu do pełnych zł) x 18 proc. = 66 zł (po zaokršgleniu do pełnych zł)

368,16 zł – 66 zł = 302,16 zł (przy obliczeniach podatku nie uwzględniono kwoty zmniejszajšcej w wysokoœci 46,33 zł, gdyż została ona wykorzystana przy rozliczeniu pensji i wynagrodzenia chorobowego)

- 368,16 zł – 66 zł – 92,04 zł = 210,12 zł.

Ponieważ kwota zasiłku netto po potršceniach jest wyższa od kwoty wolnej od potršceń ustalonej proporcjonalnie (210,12 zł > 100 zł), pracownikowi można potršcić z lutowego zasiłku chorobowego maksymalne 25 proc. œwiadczenia, czyli kwotę 92,04 zł.

Krok 5. Skalkulowanie łšcznej kwoty potršcenia na rzecz komornika z wynagrodzenia za pracę i chorobę oraz zasiłku za luty 2018 r.:

840,54 zł + 92,04 zł = 932,58 zł.

Krok 6. Ustalenie maksymalnej kwoty potršcenia z zasiłku należnego za okres od 1 do 31 marca:

2853,24 zł x 25 proc. = 713,31 zł.

Krok 7. Ustalenie kwoty wolnej od potršceń z zasiłku przysługujšcego za marzec (już na bazie najniższej emerytury obowišzujšcej od 1 marca 2018 r.):

1029,80 zł x 75 proc. = 772,35 zł.

Krok 8. Obliczenie faktycznej, możliwej do potršcenia kwoty z marcowego zasiłku:

- pomniejszenie zasiłku o podatek:

2853 zł (zasiłek za marzec po zaokršgleniu do pełnych zł) x 18 proc. = 513,54 zł – 46,33 zł = 467 zł (po zaokršgleniu do pełnych zł)

2853,24 zł – 467 zł = 2386,24 zł

- 2853,24 zł – 467 zł – 713,31 zł = 1672,93 zł.

Ponieważ kwota zasiłku netto po potršceniach jest wyższa od kwoty wolnej od potršceń (1672,93 zł > 772,35 zł), pracownikowi można potršcić z marcowego zasiłku chorobowego maksymalnie 25 proc. œwiadczenia, czyli kwotę 713,31 zł. ?