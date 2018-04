ZUS: Składka wypadkowa w nowej wysokości od kwietnia 2018 rok

Od kwietnia br. pracodawców należšcych do czterech grup działalnoœci obowišzuje wyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe. Firmy z 28 innych grup będš opłacać jš w niższej wysokoœci. Mniej będš też płacić pracodawcy zatrudniajšcy do 9 ubezpieczonych.

Zmiany stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe wynikajš z tego, że poczšwszy od roku składkowego rozpoczynajšcego się 1 kwietnia 2018 r. dla poszczególnych grup działalnoœci zostały ogłoszone nowe kategorie ryzyka (co dzieje się co trzy lata). Zgodnie z rozporzšdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 5 marca 2018 r. zmieniajšcym rozporzšdzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależnoœci od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU poz. 502), zmieniły się kategorie ryzyka wraz z odpowiadajšcymi im stopami procentowymi składki na ubezpieczenie wypadkowe dla połowy grup działalnoœci według Polskiej Klasyfikacji Działalnoœci (PKD). Dla przedsiębiorstw z 32 grup PKD oznacza to zmianę wysokoœci opłat z tytułu składki na ubezpieczenia wypadkowe.

Dane z ostatnich 3 lat

Kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalnoœci sš aktualizowane m.in. w oparciu o dane statystyczne GUS dotyczšce wypadkowoœci w 3 ostatnich latach kalendarzowych. Odnotowany w ostatnim czasie niższy poziom osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy dla częœci przedsiębiorstw przełożył się na obniżenie stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W nowym okresie składkowym najwyższa stopa procentowa składki wynosi 3,33 proc., a najniższa 0,67 proc. Koszt składki wypadkowej w całoœci ponosi pracodawca. Ponieważ zależy on od masy wynagrodzeń, zmiany najbardziej odczujš przedsiębiorstwa o wysokim poziomie zatrudnienia.

Niższe opłaty dla najmniejszych

Do tej pory najwyższa wysokoœć składki na ubezpieczenie wypadkowe sięgała 3,60 proc., a teraz wynosi 3,33 proc. Ta zmiana ma szczególne znaczenie dla płatników składek zgłaszajšcych do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób. W ich przypadku ZUS nie wylicza wysokoœci składki wypadkowej. Jest ona ryczałtowa i wynosi 50 proc. najwyższej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Oznacza to, że dla tych płatników wysokoœć składki wypadkowej zmniejszyła się z 1,80 proc. do 1,67 proc. podstawy wymiaru składek.

Wzrost lub spadek

W przypadku płatników, którym wysokoœć składki na ubezpieczenie wypadkowe co roku ustala ZUS, zmiana wysokoœci opłat zależy m.in. od rodzaju wykonywanej przez nich działalnoœci PKD. Po nowelizacji rozporzšdzenia, od kwietnia 2018 r. aż 28 grup działalnoœci odnotuje obniżenie opłat. Przykładowo, dla przedsiębiorstw zajmujšcych się górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego obniżono kategorię ryzyka i odpowiadajšcš jej stopę procentowš składki wypadkowej z 3,60 proc. na 2,80 proc.

Niekorzystne zmiany odczujš przedsiębiorstwa z 4 grup działalnoœci PKD. Chodzi o:

- działalnoœć zwišzanš z rekultywacjš i pozostałš działalnoœć usługowš zwišzanš z gospodarkš odpadami,

- działalnoœć usługowš wspomagajšcš górnictwo i wydobywanie,

- transport wodny,

- działalnoœć organizatorów turystyki, poœredników i agentów turystycznych.

Tej ostatniej grupie podwyższono stopę procentowš składki z 0,40 proc. do 0,67 proc. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw wspomagajšcych górnictwo i wydobywanie, do tej pory wysokoœć stopy procentowej składki wynosiła 2,53 proc., a teraz to 3,06 proc.

Przykład

Spółka z branży górniczej, zatrudniajšca 200 pracowników, do tej pory płaciła na ubezpieczenie wypadkowe ok. 325 428,84 zł rocznie. Po podwyżce zapłaci ok. 393 601,68 zł, czyli aż o ok. 21 proc. więcej.

Mniej wypadków, niższa składka

Inwestowanie w działania prewencyjne, takie jak szkolenia z zakresu BHP, modernizacja maszyn i urzšdzeń czy automatyzacja procesów produkcyjnych, przekłada się na zmniejszenie liczby wypadków w pracy i ograniczenie warunków zagrożenia. Z perspektywy pracodawcy, obniżenie wypadkowoœci krótkoterminowo redukuje koszty absencji i zastępstw, a długofalowo – obniża wysokoœć składki na ubezpieczenia wypadkowe odprowadzanej do ZUS. Jednak dla wielu przedsiębiorstw wcišż wyzwaniem pozostaje pozyskanie œrodków na działania prewencyjne.

Informacja z ZUS

Do 20 kwietnia 2018 r. płatnicy, którym ZUS ustala wysokoœć składki na ubezpieczenie wypadkowe, powinni otrzymać zawiadomienie o obowišzujšcej ich wysokoœci składki w okresie od kwietnia 2018 r. do końca marca 2019 r. Firmy, które nie otrzymajš takiego zawiadomienia, powinny jak najszybciej zwrócić się po informację do ZUS, aby w terminie rozliczyć składki za kwiecień 2018 r. ?

Zdaniem autora

Robert Adamczyk

Project Manager w obszarze HR Performance Ayming Polska

Należy pamiętać, że ostateczna wysokoœć wyliczonej przez ZUS stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy nie tylko od grupy działalnoœci PKD, ale także od liczby osób zatrudnionych i zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego oraz indywidualnych czynników, takich jak liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia czy poziom wypadkowoœci w przedsiębiorstwie. Warto zauważyć, że stawki składek na ubezpieczenie wypadkowe sš różnicowane, aby motywować przedsiębiorstwa do przestrzegania zasad BHP i podejmowania działań zwiększajšcych bezpieczeństwo pracowników.

Zdaniem eksperta

Piotr Radko

Dyrektor linii biznesowej HR Performance Ayming Polska

ródłem inwestycji w poprawę bezpieczeństwa pracowników mogš być oszczędnoœci przedsiębiorstwa wynikajšce z weryfikacji sposobu naliczania składki wypadkowej, jej wysokoœci i rozliczenia. Z doœwiadczenia Ayming Polska wynika, że często osoby decyzyjne w firmach nie sš do końca œwiadome możliwoœci obniżenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tymczasem przedsiębiorstwa mogš weryfikować swoje opłaty z tytułu składek ZUS nawet do 5 lat wstecz, a w przypadku zidentyfikowania nienależnie opłaconych składek – skutecznie odzyskiwać nadpłaty.