Raporty ZUS ZSWA trzeba złożyć do 3 kwietnia 2018

Płatnicy muszš przekazać do ZUS zgłoszenia za osoby, które w 2017 r. choćby przez jeden dzień zatrudniali przy pracy szczególnej. W tym roku termin na wykonanie tego obowišzku przypada na wtorek po Wielkanocy.

Co do zasady informacje na ZUS ZSWA należy składać do końca marca za rok poprzedni. W tym roku 31 marca przypada jednak w Wielkš Sobotę, więc termin ten przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

Zgłoszenia ZSWA ma obowišzek przesłać do ZUS płatnik, który w ubiegłym roku zatrudniał pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. w trudnych warunkach i płacił za nich składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. W ten sposób dokumentuje się okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.

Opłacona składka na FEP

W zestawieniu nie należy uwzględniać pracowników, których nie było w firmowym wykazie osób pracujšcych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i za których pracodawca nie opłacał w 2017 r. składek na FEP. Trzeba natomiast ujšć osoby, które pracodawca wpisał na takš listę na podstawie decyzji inspektora pracy potwierdzajšcej szczególnš kwalifikację wykonywanych przez nie obowišzków i za które odprowadził składki na FEP.

W zgłoszeniu ZSWA trzeba wykazać tylko te okresy, za które faktycznie została opłacona składka na FEP. Trzeba w nim wpisać każdš pracę szczególnš, za czas której opłacono składkę na FEP, choćby trwała jeden dzień.

Zwykle elektronicznie

ZSWA płatnik powinien przekazać do ZUS w takiej samej formie, w jakiej przekazuje pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe. Kopię tych zgłoszeń musi przechowywać przez 5 lat, liczšc od dnia złożenia ich w ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Nie można wysłać tych zgłoszeń w jednym dokumencie z innymi – np. wraz z miesięcznš deklaracjš i raportami. Zawsze należy je przekazywać oddzielnie – jako jeden dokument lub więcej informacji ZUS ZSWA o różnych identyfikatorach w jednym zestawie.

Jeœli pracodawca się pomyli i w zgłoszeniu ZUS ZSWA wykaże nieprawidłowe dane, ma obowišzek je skorygować w cišgu 7 dni.

Kara za opór

Organ rentowy nie nałoży na płatnika grzywny za samo nieterminowe przekazanie ZSWA. Może go jednak ukarać za uporczywe niewywišzywanie się z tego obowišzku. Grzywna nie jest banalna, bo może sięgać 5 tys. zł (art. 98 ust. 3 ustawy z 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 963 ze zm.). Jeœli płatnik nie przekazuje ZSWA, czyli dokumentu zgłoszeniowego, popełnia wykroczenie, o którym mowa w tym przepisie.