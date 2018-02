Zwolnienie dla składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców - uwaga na limity

Niskie przychody z działalnoœci pozwolš nie płacić składek, ale ten przywilej może być ryzykowny.

Sejm już kończy prace nad nowym prawem przedsiębiorców, które przewiduje liczne zwolnienia z obowišzku zapłaty składek do ZUS.

Już art. 5 nowej ustawy mówi, że za prowadzšcego działalnoœć gospodarczš nie zostanie uznana osoba, której przychody nie przekraczajš połowy minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to kwota 1050 zł miesięcznie. Taki przedsiębiorca nie będzie musiał nawet rejestrować swojej działalnoœci w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG).

– Trzeba być bardzo ostrożnym w korzystaniu z tego przywileju – zauważa Andrzej Radzisław, radca prawny, współpracujšcy z kancelariš LexConsulting.pl. – Nowe przepisy mówiš bowiem o przychodzie, a nie dochodzie takiego przedsiębiorcy. Wystarczy więc, że ten mikrobiznesmen sprzeda w miesišcu dwa towary za 1051 zł, czyli z przekroczeniem tego limitu, i musi już zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Nie ma przy tym znaczenia, że zarobił na tych transakcjach tylko 50 zł na czysto.

Ile składki?

Nowe przepisy mówiš, że składki na ZUS i podatek do urzędu skarbowego będš się należały od dnia przekroczenia limitu przychodu. W praktyce może się więc okazać, że taki przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za kilka miesięcy wstecz. Z drugiej strony nowe przepisy nie przewidujš obowišzku ewidencjonowania przychodów przez takie osoby, kontrolerom trudno będzie więc wykryć takie przypadki w praktyce.

– Nie sšdzę, żeby wykrywaniem takich przypadków zajmował się ZUS, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ZUS był informowany o takich przypadkach przez skarbówkę – dodaje Radzisław.

Kontrolerzy będš mieli też sporo problemów z nowš regulacjš, która przewiduje, że sama rejestracja działalnoœci w CEIDG nie będzie oznaczała faktycznego rozpoczęcia działalnoœci, co jest zwišzane z rozpoczęciem okresu, w którym przedsiębiorca musi rozliczać się z ZUS i urzędem skarbowym.

Od kiedy nowe przepisy?

Ma to o tyle duże znaczenie, że częœć osób, które w najbliższym czasie planowały rozpoczšć własnš działalnoœć gospodarczš, czeka na wejœcie nowych przepisów w życie, aby skorzystać np. z ulgi na start, czyli zwolnienia z obowišzku zapłaty składek przez pierwsze pół roku od rozpoczęcia działalnoœci. Z tego wštpliwego przywileju mogš jednak skorzystać tylko osoby, które działalnoœć założyły już po zmianach.

A data wejœcia w życie nowych przepisów cišgle się oddala. Pierwotnie nowe prawo przedsiębiorców miało wejœć w życie od 1 marca 2018 r., okazuje się jednak, że ten termin jest już praktycznie niemożliwy. Sejm rozpatrzy poprawki Senatu do projektu dopiero na posiedzeniu zaplanowanym od 27 lutego do 1 marca 2018 r. Poza tym poprawki Senatu przewidujš, że nowe regulacje wejdš w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Wczeœniej musi być jeszcze podpisana przez prezydenta, może się więc okazać, że wejdzie w życie dopiero na poczštku kwietnia, a nawet maja.

Tymczasem osoby, które już np. rozpoczęły rozmowy z ewentualnymi kontrahentami przy prowadzeniu przyszłej działalnoœci gospodarczej, mogš zostać już teraz uznane za przedsiębiorców objętych obowišzkiem opłacania podatków i składek. Do tego wystarczy przedstawienie oferty swoich przyszłych usług. Š?

Opinia

Henryk Nakonieczny, z Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoœć

Wszelkie ulgi, zwolnienia i odroczenia, które majš pomóc przedsiębiorcom w rozwoju działalnoœci, sš tak naprawdę finansowane z ich przyszłych œwiadczeń, do których przez brak składek nie będš mieli prawa albo dostanš obniżone wypłaty. Bo przecież te ulgi sš tak skonstruowane, że nikt niczego w przyszłoœci przedsiębiorcom nie dołoży. Rzšd traktuje prowadzšcych działalnoœć jako osoby œwiadome, które same decydujš, co dla nich najlepsze. W praktyce wyglšda to jednak tak, że prowadzšcy działalnoœć płacš jak najmniejsze składki. Po zmianach będš musieli sami sobie odpowiedzieć na pytanie, co im się bardziej opłaca. Ryzykować bez ubezpieczenia, z przekonaniem, że jakoœ to będzie, czy też zapłacić składki na ubezpieczenia, dzięki czemu będzie korzystać z ochrony podczas prowadzenia działalnoœci i odkładać pienišdze na przyszłš emeryturę.