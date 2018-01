Ostatni dzień na wpłatę ZUS na nowych zasadach od samozatrudnionych

Urzędnicy zapewniajš: firmy, które popełniš błędy w rozliczeniach, mogš liczyć na taryfę ulgowš.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że do tej pory składki na nowych zasadach wpłaciło 120 tys. firm, które przelały prawie miliard złotych. Tymczasem w œrodę 10 stycznia mija termin zapłaty ZUS przez 1,5 mln osób prowadzšcych jednoosobowo działalnoœć gospodarczš. Do 15 stycznia czas na wpłatę składek ma ponad 900 tys. samozatrudnionych i spółek, którzy zatrudniajš pracowników.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nowe zasady

To jest pierwsza wpłata do ZUS na nowych zasadach. Przedsiębiorcy wysyłajš przelewy na nowe numery kont, utworzone oddzielnie dla każdej firmy. Od teraz płatnoœć składek odbywa się standardowym przelewem, takim jak za telefon, czy pršd. Nie trzeba też robić trzech przelewów i w każdym wpisywać w tytule identyfikatora i okresu za który sš płacone składki. Wystarczy jeden przelew zatytułowany np. „składki" z poprawnie obliczonš sumš należnš od przedsiębiorcy. Resztš zajmie się ZUS, który rozdzieli płatnoœć na poszczególne fundusze ubezpieczeniowe. Jak radzi Zakład przy pierwszej płatnoœci warto dokładnie zweryfikować numer rachunku składkowego, na który będzie wysyłany przelew.

ZUS rozesłał nowe numery do przelewów jeszcze w paŸdzierniku zeszłego roku. Wœród przedsiębiorców kršżš plotki, o oszustach którzy podmienili korespondencję, aby przejšć składki wysyłane na nowych zasadach. Na razie brak potwierdzonych przypadków takich oszustw. Jeœli przedsiębiorca chce jednak sprawdzić numer konta przed wysyłkš składek, by mieć pewnoœć, że jest prawidłowy, łatwo może to zrobić na stronie eskladka.pl. Wystarczy podać NIP i PESEL.

– Po tym jak zgubiłem list z nowym numerem konta do wpłat obawiałem się że czeka mnie wyprawa do oddziału i godzina czekania w kolejce do okienka – mówi stołeczny przedsiębiorca. – Na stronie ZUS sprawdzenie numeru konta zajęło mi dosłownie kilka sekund. Mam wrażenie, że w końcu coœ udało się zrobić porzšdnie - dodaje.

Co pišta firma z długami

Oprócz numerów kont, na które wysyłane sš wpłaty przedsiębiorców, zmieniły się także zasady rozliczania bieżšcych składek. W pierwszej kolejnoœci ZUS przeksięguje te pienišdze na poczet zaległoœci z poprzednich miesięcy czy lat.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że z 1,5 mln samozatrudnionych, wspólników spółek komandytowych, jawnych, partnerskich i jednoosobowych spółek z o. o., ponad 350 tys., czyli co pišty aktywny przedsiębiorca ma dług wynoszšcy co najmniej 3 tys. zł. Po wpłacie składek, pienišdze zostanš przekazane na pokrycie zaległoœci.

Ma to ogromne znacznie dla około 135 tys. przedsiębiorców (117 tys. jednoosobowo prowadzšcych działalnoœci i 19 tys. zatrudniajšcych pracowników), którzy opłacajš składki na dobrowolne ubezpieczenie. Potršcenie długu z bieżšcej wpłaty spowoduje, że wypadnš oni z tego ubezpieczenia i stracš prawo do zasiłku chorobowego przysługujšcego im w czasie zwolnienia lekarskiego. Tylko uregulowane tych zaległoœci pozwoli przedsiębiorcom zachować prawo do œwiadczenia.

Kwartał oczekiwania na uprawnienia

Zgodnie z obecnie obowišzujšcymi przepisami, przedsiębiorca, który spóŸni się rozliczeniem zaległoœci w ZUS, musi póŸniej, po spłacie długu, przez co najmniej 90 dni regularnie płacić składki na ubezpieczenia chorobowe. Dopiero po upływie tego terminu będzie mógł liczyć na odzyskanie prawa do œwiadczenia. Ma to ogromne znaczenie dla osób, które w najbliższym czasie majš zaplanowany długotrwały pobyt w szpitalu.

W wyjštkowych przypadkach przedsiębiorca może starać się o przywrócenie terminu na zapłatę składki, dzięki czemu nie straci prawa do œwiadczeń. Taka możliwoœć istnieje jednak wyłšcznie w uzasadnionych przypadkach, gdy przedsiębiorca z przyczyn obiektywnych nie był w stanie zapłacić w terminie. Š?

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

prof. Gertruda Uœcińska, prezes ZUS

Rozumiejšc, że zmiana formuły rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nie dla każdego naszego klienta jest od razu w pełni zrozumiała, będziemy elastyczni w podejœciu do zgłaszanych problemów. Nikogo nie zamierzamy na wstępie obarczać odsetkami za nieterminowš wpłatę, gdyby zdarzył się błšd w rozliczeniu. Nikt też od razu nie zostanie pozbawiony prawa do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Nasi pracownicy do każdej sprawy będš podchodzić indywidualnie, majšc na względzie przede wszystkim, by jak najszybciej skorygować pojawiajšce się błędy. Jeżeli więc którykolwiek z płatników wštpił w prawidłowoœć swojego rozliczenia, proszę o jak najszybszy kontakt z naszym pracownikiem w dowolnej placówce ZUS lub za poœrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Proszę nie zwlekać, lecz jak najszybciej się z nami kontaktować. Zaręczam, że każdy klient w takiej sytuacji spotka się ze zrozumieniem.