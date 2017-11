Paweł Łapiński, Grupa Azoty: Grozi nam rosyjski monopol Wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński materiały prasowe

Kolejna bitwa o ograniczenie ilości kadmu w nawozach rozegra się w Radzie UE. Już od pół roku mamy zebraną tzw. mniejszość blokującą – zapewnia wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.

Rz: Parlament Europejski (PE) przegłosował przepisy nakładające surowe limity obecności kadmu w nawozach. To powód, żeby już teraz martwić się o nawozowy biznes Azotów? To jest zła informacja dla całego unijnego biznesu nawozowego. Jednak piłka wciąż jest w grze. Teraz jest czas na decyzję w Radzie UE, a następnie dialog pomiędzy Komisją Europejską, PE i Radą i mamy olbrzymie nadzieje, że te negocjacje zakończą się pomyślnie. Już w PE udało nam się przekonać do naszych racji niemal połowę europosłów. Proszę zauważyć, że poprawka nakładająca znacznie lżejsze limity kadmu nie przeszła o włos. Gdyby udało się nam przekonać dodatkowych 10 posłów z 751, poprawka by przeszła. Dlatego nie uważamy głosowania w PE za zupełną porażkę. Teraz przechodzimy na poziom Rady, czyli reprezentacji państw, i to tam rozgrywa się kolejna bitwa, w której działania rządu polskiego są kluczowe. Już od pół roku mamy zebraną tzw. mniejszość blokującą. Poza Polską przeciwko tak surowym przepisom opowiada s...