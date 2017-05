JPMorgan Chase u nas? Wierzę w siłę polskiego rynku

Rz: Co pani robiła na rynku nieruchomości 20 lat temu?

Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzający Colliers International: Byłam wówczas na początku swojej kariery zawodowej. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce dopiero się wtedy tworzył, nie było na nim jeszcze międzynarodowych agencji.

Pierwsze kroki stawiałam w małej polskiej agencji nieruchomości, która była prowadzona w oparciu o najlepsze praktyki z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. To były ekscytujące czasy, które ukształtowały fundamenty naszego rynku. W 1999 r. rozpoczęłam przygodę z firmą Colliers, która trwa już blisko 20 lat.

A Colliers czego szukał dwie dekady temu w Polsce?

Biuro Colliers w Polsce powstało w 1997 r. i zatrudniało na początku jedynie siedem osób. Dziś nasz zespół tworzy blisko 300 specjalistów w siedmiu biurach regionalnych. Decyzję o wejściu firmy na polski rynek podjął John McLernon. Ten niezwykły wizjoner dostrzegł rodzący się potencjał i – jak się później okazało – przewidział dynamiczny rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w naszym regionie Europy, a zwłaszcza w Polsce.

Głęboko wierząc w siłę naszego rynku, John zdecydował, że zamiast systemu sieci franczyzowej Colliers będzie bezpośrednio działać w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wtedy liczyła się Warszawa czy inne miasta w kraju też – ktoś już o nie pytał?

W połowie lat 90. uwaga deweloperów i inwestorów była skierowana wyłącznie na Warszawę, bo najemcy właśnie tutaj poszukiwali powierzchni biurowych i handlowych. Również pierwsze hale magazynowe powstawały pod Warszawą. Inne lokalizacje nie były wówczas atrakcyjne z perspektywy deweloperów i funduszy inwestycyjnych.

Rozkwit miast regionalnych miał swój początek zaledwie dziesięć lat temu, gdy pierwsi lokalni deweloperzy rozpoczęli budowę projektów biurowych. Początki nie zwiastowały późniejszego sukcesu, bo miasta regionalne nie były jeszcze gotowe na nieruchomości komercyjne. Przykładowo, wskaźnik niewynajętej powierzchni biurowej w Krakowie wynosił na początku 15 proc.

Kto w latach 90. inwestował w polski rynek nieruchomości? Skąd płynęły kapitał i firmy?

Na przełomie XX i XXI wieku nieruchomości komercyjne w Polsce budowali głównie Amerykanie, Francuzi i Niemcy. Bardziej aktywni byli lokalni inwestorzy. Dzisiaj kapitał płynie z nowych kierunków, takich jak np. Malezja, Tajlandia czy RPA, a inwestorzy w większym stopniu interesują się branżami opartymi na wiedzy. Dlatego tak dynamicznie rozwijają się w Polsce centra usług wspólnych czy ośrodki badawczo-rozwojowe, już nie call center o wysokim stopniu specjalizacji, co bardzo sobie cenią zagraniczni inwestorzy.

Inwestorzy mówią, że Warszawa była wtedy eldorado. Czynsze biurowe wynosiły 50–60 dol. za mkw. miesięcznie, a i tak kolejki ustawiały się do biur.

Warszawa była w centrum zainteresowania zagranicznych inwestorów i najemców poszukujących powierzchni biurowej. Stawki czynszowe osiągały rekordowe poziomy, bo rynek niewiele oferował. Powstały wtedy takie biurowce jak Atrium, Galaxy czy też Warszawskie Centrum Finansowe.

Był to również okres, gdy wyrosła Galeria Mokotów.

Co dziś ma do zaoferowania polski rynek nieruchomości komercyjnych inwestorom? Fundusze mówią o niepewności politycznej, ciągłych zmianach przepisów.

Polski rynek nieruchomości komercyjnych w dalszym ciągu jest atrakcyjny i konkurencyjny w porównaniu z państwami Europy Zachodniej. Inwestorów przyciągają wysokie stopy zwrotu z inwestycji. Nasz rynek wciąż oferuje niższe koszty pracy niż na Zachodzie oraz szeroki dostęp do absolwentów i doświadczonych specjalistów, którzy zapewniają wysoką jakość realizacji procesów księgowych, IT, badań i rozwoju. Atutem polskiego rynku jest też wysoka płynność nieruchomości. Co więcej, nasz rynek nadal się rozwija i ma przed sobą korzystne perspektywy.

Niebawem inwestorzy mogą zyskać dostęp do REIT-ów, które będą miały pozytywny wpływ na polski rynek, gdyż będą jeszcze bardziej zwiększać płynność na rynku. Jednocześnie zaufanie do Polski zostało poważnie zachwiane w wyniku zmian w regulacjach podatkowych. Na rynku ciąży też brak gotowych pojedynczych i portfelowych produktów. Niemniej, widzimy bardzo duże zainteresowanie wśród inwestorów zagranicznych i możemy się spodziewać napływu kapitału m.in. z państw azjatyckich. W reakcji na Brexit firmy działające w Wielkiej Brytanii rewidują swoje strategie, dywersyfikują działalność i rozważają relokację części swojej działalności, na czym skorzystać może Polska.

Jak podała ostatnio Agencja Reutera, amerykański bank inwestycyjny JPMorgan Chase może wybrać Warszawę na siedzibę swego centrum administracyjnego. Jego śladem niebawem mogą pójść kolejne firmy z różnych branż.

Gdyby nie pracowała pani w nieruchomościach, czym by się pani zajmowała?

Zapewne prowadziłabym teraz swój własny biznes. Lubię pracować z ludźmi, pomagać im w realizacji celów, nie tylko zawodowych. Wspieram aktywizację kobiet w biznesie i młode osoby na początku drogi zawodowej. Gdyby nie zaangażowanie w biznes, chciałabym silniej promować zdolne i pracowite kobiety.

CV

Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzająca w firmie Colliers International.