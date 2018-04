Zeznaje Zuckerberg, zyskują politycy

Republikanie nie będš na niego naskakiwać, bo na niedoskonałoœci FB zyskał republikanin, a demokraci też nie, bo choć polityka serwisu przyczyniła się do zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach, to Zuckerberg jest człowiekiem lewicy i Partii Demokratycznej - mówi prof. Bohdan Szklarski, politolog z Oœrodka Studiów Amerykańskich UW.

Rz: W nocy z wtorku na œrodę czasu polskiego przed Kongresem w zwišzku z aferš Cambridge Analytica zeznawał właœciciel Facebooka Mark Zuckerberg. Jakie mogš być skutki tego przesłuchania?

Prof. Bohdan Szklarski: Nie przewiduję, że zeznania Zuckerberga będš póŸniej wykorzystywane przez partie polityczne. Republikanie nie będš na niego naskakiwać, bo na niedoskonałoœci FB zyskał republikanin, a demokraci też nie, bo choć polityka serwisu przyczyniła się do zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach, to Zuckerberg jest człowiekiem lewicy i Partii Demokratycznej.

Przesłuchanie to pewna forma nacisku na szefa Facebooka – aby uszczelnił swój serwis, lepiej chronił dane użytkowników – ale też na innych dostawców tego typu usług. Jest to również okazja do dyskusji i refleksji nad stanem demokracji i wolnoœciš słowa w dobie mediów elektronicznych.

Takie wydarzenia majš jednak polityczny wymiar.

Kongres rywalizuje z prezydentem o uwagę społeczeństwa i ...